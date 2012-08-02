Le tout petit bois de Yaho-no-jôyama (ville de Kunitachi à Tokyo) est serré entre la route du Kôshû Kaidô et l’autoroute Chûô. Mais il suffit d’y pénétrer pour y découvrir toutes les richesses de la nature en plein épanouissement...

Pour presque tout le monde, le mot Tokyo évoque la grande ville, avec ses gratte-ciel et ses foules aux heures de pointe. Mais il suffit de s’éloigner un peu du centre et d’aller en banlieue pour découvrir une nature exubérante. J’habite à Kunitachi, dans la ville de Tokyo, à une heure en train du centre-ville, et ce petit bois fait partie des lieux où je fais un détour lors de mes promenades.

Situé à proximité d’un quartier résidentiel, ce petit bois qui se nomme Yaho-no-jôyama, faisait partie autrefois de la demeure d’un samuraï. Classé zone protégée, il a un périmètre de 300 m environ et il ne faut que cinq minutes pour en faire le tour, même en marchant lentement. Mais ce petit bois est rempli de toute la féérie de la nature, dépassant de loin notre imagination.