Yaho no Jōyama (en Kunitachi, Tokio) es una pequeña zona boscosa que se encuentra entre la ruta de Kōshū Kaidō y la autopista Chūō. En cuanto damos un paso en su interior, las ricas obras de la naturaleza se despliegan ante nosotros...

Cuando se habla de Tokio todo el mundo imagina un paisaje urbano con rascacielos y congestión de tráfico. Sin embargo, si dirigimos nuestros pasos hacia los suburbios, nos podremos encontrar con una naturaleza exhuberante. Yo vivo a una hora en tren del centro de Tokio, en la ciudad de Kunitachi, y aquí tengo uno de esos lugares, un bosquecillo que se presenta en mitad de mis paseos.

Esta área boscosa, adyacente a la zona residencial, se llama Yaho no Jōyama, y aquí tenía su residencia un samurái durante la Edad Media (siglos XII-XVI, en Japón). Toda la zona está designada como reserva. Se trata de un pequeño bosque de unos 300m de circunferencia, que se puede recorrer en cinco minutos, caminando tranquilamente. Sin embargo, la naturaleza que aquí se puede ver es de una riqueza inimaginable. Hace siete años que me enamoré de este bosque, y desde entonces he venido sacando fotos en él.