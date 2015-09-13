В Японии общественность очень серьезно относится к проблеме пассивного курения и к соблюдению правил общественного поведения курильщика. Во многих городах курение на муниципальных территориях, а также в общественных учреждениях полностью запрещено. Чем ближе 2020 год, когда в Токио пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры, тем большей критике подвергается табакокурение.

400 лет культуры курения в Японии

В 2014 году доля курильщиков среди совершеннолетних мужчин в Японии составила 30,3%. В наши дни, по сравнению с 1966 годом, когда этот показатель достиг своей максимальной величины в 83,7%, число курящих мужчин значительно снизилось. Кстати, доля женщин-курильщиц в 2014 году составила 9,8% от женского населения Японии. Еще совсем недавно, в семидесятых годах прошлого столетия, сигареты часто упоминались в популярных хитах и курить не считалось зазорным, но мы с вами живем в такое время, когда порицание общественности вызывала даже анимационная кинолента Миядзаки Хаяо «Ветер крепчает», где в некоторых сценах герой показан с сигаретой.

Поднос для курения табака и трубка (наиболее часто используемые курительные принадлежности в эпоху Эдо)

Существуют разные версии, объясняющие, как табак попал в Японию. Наиболее достоверной считается версия о проникновении табачных листьев на японские острова одновременно с порохом во времена «торговли с южными варварами», которую в шестнадцатом веке Япония вела с Португалией и Испанией. В эпоху Эдо (1603-1868) простой люд уже вошел во вкус, и табак вошел в привычку. Его начали выращивать в регионе Тохоку и на Кюсю, а после второй мировой войны в 1949 году была создана Японская государственная монопольная компания, которая занималась производством и продажей табака и соли в Японии. В 1985 году компания была приватизирована и теперь известна под своим новым названием Japan Tobacco (JT, японская табачная компания).

Разброс цен на сигареты в нынешней Японии – от 210 йен до 460 йен за пачку. В 2014 году процентная доля налога составила 64,4% от розничной цены. Налоговые поступления в размере двух с лишним триллионов йен – немаловажный источник дохода для государства. При въезде в Японию жители других стран могут провезти через таможню не больше двух блоков сигарет.

Курильщики курят всё меньше

Еще совсем недавно было много людей, которые курили на улице прямо на ходу, а также в ресторанах и кафе, не обращая внимания на других посетителей. Но в 2002 году впервые в Японии в токийском районе Тиёда специальным постановлением было запрещено курение на определенных участках улиц, в местах большого скопления людей. Это была первая ласточка, за которой потянулись следующие – местные муниципалитеты повсеместно стали запрещать курение на ходу, а заодно с запретом на курение был установлен запрет на бросание окурков.

Зона курения у ж/д станции Симбаси

В токийском районе Минато первого июля 2014 года были введены «Табачные правила Минато» и определены специальные места для курильщиков. Везде, кроме этих специальных мест, будь то на улице, в парке, на детской площадке и т. д., курить и бросать окурки категорически запрещено. Более того, по отношению к тем, кто нарушает эти правила, могут быть применены административные санкции. В районе Тиёда, например, размер штрафных санкций за курение на ходу или брошенный окурок может достигать суммы в 20 тыс. йен (по состоянию на июль 2015 года – 2000 йен).

Курение на ходу при большом скоплении людей может привести к ожогам и к нанесению материального ущерба, такого, например, как порча одежды, а брошенный окурок может случайно подобрать маленький ребенок и засунуть себе в рот. Но, конечно, самая большая опасность заключается в том, что сигарета в руке идущего по улице взрослого по высоте находится как раз на уровне лица маленького ребенка. И если за курение на ходу применяются только штрафные санкции, то в случае ожога от сигареты нарушителю может быть предъявлено гораздо более серьезное обвинение в нанесении непреднамеренных телесных повреждений.

Курящие и некурящие залы. Курение и зонирование общественных мест

Муниципальные власти запрещают курение на улицах и неподалеку от станций и парков устраивают для курильщиков общественные курительные зоны с пепельницами.

Курительная зона на станции Син-Аомори (город Аомори в одноименной префектуре)

Курительные зоны оборудованы также в высокоскоростных поездах синкансэн, в экспрессах, во многих офисных зданиях и зданиях коммерческого назначения. В кафе и фамирэсу (семейных ресторанах) может быть разделение на залы для курящих и некурящих. Встречаются и такие рестораны, где все места некурящие, но есть отдельное помещение, специально оборудованное для курения. В последнее время начали появляться рестораны, в которых зонирование осуществляется во времени: в обед они некурящие, а в вечернее время курение разрешено. Такое разделение направлено на то, чтобы любой человек, независимо от своих привычек, мог приятно провести время.

Для того, чтобы решить проблему пассивного курения на рабочих местах, японское правительство в соответствии с вступившим в силу в 2003 году Законом об укреплении здоровья осуществляет частичное финансирование при оборудовании курительных комнат в фирмах и на предприятиях.

Табличка о зонировании – разделение мест на курящие и некурящие

В связи с таким настроением общественности курильщики начинают курить меньше даже у себя дома. Они стараются сделать так, чтобы их привычка не мешала домочадцам: курят у вентилятора, выходят курить на балкон или в садик, за что их прозвали «светлячками», потому что вечером огонек сигареты на балконе или в садике напоминает мерцание светлячка. Все больше курильщиков заботятся о том, чтобы курением не побеспокоить окружающих. Некоторые носят с собой изящные портативные пепельницы и соблюдают негласные правила общественного поведения курильщика.

Без карты taspo автомат сигареты не продаст

Смарт-карта taspo

В Японии существуют специальные автоматы по продаже сигарет, но с июля 2008 года после введения именных смарт-карт taspo (ссылка на английском языке) для совершеннолетних купить сигареты в автомате, не имея такой карты, стало невозможно. Подать заявление на получение карты taspо можно, лишь предъявив водительские права или любой другой документ с фотографией, удостоверяющий вашу личность и возраст. Если такого документа у вас нет – заявление не примут и карту вы не получите. Около 98% процентов всех действующих в Японии автоматов по продаже сигарет работают с taspo, и эта карта помогает частично решить проблему с несовершеннолетними курильщиками младше 20 лет.