В Японии – огромное разнообразие торговых автоматов, и подчас в них продаются совершенно неожиданные вещи. Годовая выручка от такой торговли составляет 5 триллионов йен в масштабах всей страны.

Что продаётся в торговых автоматах?

Япония известна обилием разнообразных торговых автоматов. В год через автоматы продаётся товаров на 5 трлн йен. Их практически не взламывают и не воруют; такие автоматы – один из показателей сравнительно невысокого уровня преступности.

В автоматах продаются соки, кофе, супы, пиво и другие напитки, очищенные и нарезанные свежие яблоки (без добавок), мороженое, сладости. Есть автоматы, где продаётся лапша быстрого приготовления, – внутри автомата в лапшу заливается кипяток, и через 3 минуты она готова к употреблению; автоматы, продающие замороженные рисовые лепёшки-онигири, которые тут же автоматически разогреваются. Встречаются даже автоматы со свежими яйцами и другими сельхозпродуктами. Бывают автоматы, выдающие рис с соусом карри и т. п., – поневоле задумаешься, как же он устроен, что может производить такие сложные действия?

Внешний вид автомата со свежими куриными яйцами / В ячейках – 20 яиц за 300 йен

Очищенные яблоки (слева) и бананы (справа)

В автоматах с напитками в банках и пластиковых бутылках можно выбрать как обжигающе-горячие, так и хорошо охлаждённые напитки. Есть автоматы, которые добавляют в сок лёд, и кофейные автоматы, заваривающие ароматный кофе из свежесмолотых зёрен и выдающие напитки в бумажных стаканчиках. Возможность выбрать желаемую температуру напитка по погоде и настроению – особенность торговых автоматов.

В этих автоматах можно купить горячий кофе или охлаждённые соки

Новые автоматы с SIM-картами

В автоматах продаются не только еда и напитки. Недавно, например, появились автоматы с SIM-картами (ссылка на английском языке) для туристов. Они оборудованы сканерами паспорта, удостоверяющими личность; объяснения в них даны на английском и китайском языках. Это первые автоматы такого типа в мире. В различных автоматах можно покупать сигареты, билеты на транспорт или на концерты, талоны на еду в ресторанах. Реже можно увидеть автоматы, которые делают визитные карточки, личные печати (инкан), автоматы с зонтами, игрушками, подгузниками, журналами.

Автомат с SIM-картами (слева) Сканер паспорта (справа). Район Одайба, торговый центр AQUA CITY

Туристы в Киото оплачивают билеты на определённые блюда в ресторане

В Японии множество людей оплачивают проезд предоплаченными картами – такими, как, например, карта Suica (ссылка на английском языке). Внести деньги на карту можно в автомате, и всё больше торговых автоматов, не связанных с проездом на транспорте, могут принимать оплату с таких карт, или же с платёжной системы «телефон-бумажник» в мобильном телефоне, т. н. осайфу-кэйтай (ссылка на английском языке).

Торговые автоматы очень удобны, в них легко можно купить то, что нужно, но при этом продажа некоторых товаров ограничена по возрасту – алкогольные напитки и табачные изделия запрещено продавать лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста. Для покупки табачных изделий используют идентификационные карты TASPO (ссылка на английском языке), и иногда – водительские права.

Удобство, экологичность и защита от стихийных бедствий

Благодаря их удобству, торговые автоматы можно видеть повсюду в Японии – при дорогах, на станциях, в гостиницах, больницах, парках развлечений, в офисных зданиях, в торговых и спальных районах. По данным Ассоциации производителей торговых автоматов, в 2013 году по всей стране их насчитывалось более 5 млн 90 тысяч, а годовые продажи составляли более 5 млрд йен.

Ряд из 14 автоматов в Камакуре, преф. Канагава

С развитием энергосберегающих технологий появились торговые автоматы, в которых холодильное оборудование отключается в часы пика потребления, или оборудованные тепловым насосом, в которых тепло, отбираемое у охлаждаемых продуктов, используется для нагрева других, и за последние 20 лет средняя стоимость использования одного автомата упала более чем на 70% (ссылка на японском языке).

В Японии, как известно, землетрясения и другие стихийные бедствия случаются сравнительно часто, и одним из новых веяний в борьбе с последствиями бедствий является распространение торговых автоматов, которые способны продавать еду и напитки даже при отключении электричества, а в последнее время на некоторых автоматах появились экраны, на которых может отображаться экстренная информация о бедствиях.

Автоматы рекомендуют напитки

Древнейшим торговым автоматом была, вероятно, машина, продававшая освящённую воду, изобретённая Героном Александрийским около 2000 лет назад. Старейшей из существующих в Японии торговых машин является созданный в 1904 году автомат по продаже марок и открыток. Сейчас в Японии используется огромное количество автоматов, а широкое распространение их началось с тех пор, как компания Coca-Cola установила автоматы с напитками в 60-е и 70-е годы.

Торговые автоматы продолжают развиваться, и появляются новые модели с сенсорными панелями, на которых отображаются товары. В некоторые из новых автоматов встроены камеры, такие автоматы могут распознавать возраст и пол покупателя, и на основании этой информации рекомендовать напитки, – хотя окончательный выбор, само собой, остаётся за вами.

Торговый автомат нового поколения с сенсорной информационной панелью может предлагать подходящие напитки

Фотографии предоставлены:

Фотография к заголовку: Danny Choo

Автомат со свежими куриными яйцами (внешний вид): Josh Berglund

Автомат со свежими куриными яйцами: Uzla-san

Автомат с бананами: Yamashita Yōhei

Автомат с холодными и горячими напитками: David A. LaSpina

Туристы оплачивают билеты в ресторане: Connie

Автоматы в Камакуре: Bruce Thomson