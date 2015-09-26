自动售货机，犹如一个会变戏法的聚宝盆。出售的东西，种类之丰富，甚或超出了你的预想；有时，还不禁让你好奇，它真的是个机器？还是里面有人？在日本，自动售货机的销售额已突破5万亿日元。

自动售货机卖些什么？

日本是自动售货机大国，年销售额超过了5万亿日元。遭遇破坏和偷盗的自动售货机微乎其微，这也使其成为“日本安全”的一个象征。

自动售货机销售的商品以果汁、咖啡、汤类、啤酒等饮料为主，还有苹果（去皮切块）、冰淇淋和点心等各式食品。还有一些独具特色的新机型，可出售“注入开水的杯面”（等候3分钟）、“加热饭团”、“加热炸薯条”、“新鲜鸡蛋”、“生鲜农产品”等，而咖喱饭，盛放得美观，和餐厅里端上来的没什么两样。这都不禁让人对这个机器内部到底是什么构造，摸不着头脑，倍感好奇。

饮料的自动售货机，不管是易拉罐还是塑料瓶，都有“凉冰冰”和“热乎乎”两类饮料供应。其中，有的自动售货机可用纸杯当场提供加冰块的果汁或现磨的香浓咖啡，你还可以根据季节和心情，选择喜欢的饮料温度。这些都是自动售货机独有的特色。

热咖啡和冷果汁共存

SIM卡销售机登场

自动售货机不仅卖饮料和食物，最近出现了SIM卡销售机，通过读取护照来确认本人身份。这种当场处理复杂销售行为的功能，属全球首创，可对应英文和中文。另外，邮票、门票、餐券、香烟等都可以通过自动售货机购买。更为新奇的是，有的自动售货机可以当场制作名片和印章，此外，还可以看到卖雨伞、玩具、一次性尿布、杂志等的自动售货机。

(左)SIM卡自动销售机 (右)根据护照确认本人身份，台场AQUA CITY

游客在自动售货机上购买餐厅的餐券

在日本，乘坐电车和巴士时，很多人都使用可充值的IC卡“西瓜卡”（Suica），自动售票机可以帮你结清交通费或是充值。最近，除了现金外可使用“西瓜卡”和“钱包手机”等电子货币购物的自动售货机也越来越多了。

自动售货机可以方便人们的购物，但是有些商品有年龄限制。如不满20岁在日本是禁止吸烟饮酒的，在自动售货机买香烟时需要验证“成人识别IC卡TASPO”或者驾照。

便利、节能、防灾，自动售货机不可或缺

各种类型的自动售货机不断普及，它们的共同点就是机器中的商品卖完时，会亮出“售罄”的红灯告知；放入纸币，能准确地找零。

如此方便又简单，自然受人欢迎，于是，在整个日本的路旁、车站、酒店、医院、游园地、大楼、街头，自动售货机无处不在。据日本自动售货机工业会2013年调查，全国自动售货机的总数竟达509万台以上，而商品的年销售额超过了5万亿日元。

节能技术的发展，令自动售货机的节能效果日益提高。它们当中，有的在用电高峰时会自动停止冷却装置，有的则内装热力泵，利用冷却热给热饮加温。最近20年来，一台自动售货机的年耗电量节省了70%以上。

在地震大国日本，以公共设施为中心，设置“灾害应急型自动售货机”的做法正在普及。即便在大规模的灾害中遭遇停电，它们也能供应饮料，有的机型还可以在屏幕上显示最新的灾害信息。

为顾客“推荐饮料”的新一代机型

世界上最古老的自动售货机是古希腊科学家希罗著作中介绍的约2000年前的圣水自动售货机。日本现存最早的自动售货机，则是在1904年出现的与邮筒连为一体的邮票和明信片的自动销售机。

如今日本已经成为世界屈指可数的自动售货机大国，而其数量呈现爆炸性增加，则是以可口可乐在全国各地大举设置自动售货机为契机的，那是1960年到1970年的约10年间的事情。

从此以后自动售货机有了日新月异的发展。最新的智能型数码自动售货机，你只要触摸一下液晶屏面上显示的商品就可以购买了（触摸屏自动售货机）。而且，机器里的认证传感器可以识别你的性别和年龄，为你推荐最适合你的一款饮料。那么，你会被自动售货机认定为几岁呢？