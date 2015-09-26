自動販賣機，猶如一個會變戲法的聚寶盆。出售的東西，種類之豐富，甚或超出了你的預想；有時，還不禁讓你好奇，它真的是個機器？還是裏面有人？在日本，自動販賣機的銷售額已突破5兆日圓。

自動販賣機賣些什麼？

日本是自動販賣機大國，年銷售額超過了5兆日圓。遭遇破壞和偷盜的自動販賣機微乎其微，這也使其成為「日本安全」的一個象徵。

自動販賣機銷售的商品以果汁、咖啡、湯類、啤酒等飲料為主，還有蘋果（去皮切塊）、冰淇淋和點心等各式食品。還有一些獨具特色的新機型，可出售「注入開水的泡麵」（需等3分鐘）、「加熱飯糰」、「加熱炸薯條」、「新鮮雞蛋」、「生鮮農產品」等，而咖哩飯，盛放得美觀，和餐廳裏端上來的沒什麼兩樣。這都不禁讓人對這個機器內部到底是什麼構造，摸不著頭腦，倍感好奇。

飲料的自動販賣機，不管是罐還是保特瓶，都有「冰」和「熱」兩類飲料供應。其中，有的自動販賣機可用紙杯當場提供加冰塊的果汁或現磨的香濃咖啡，你還可以根據季節和心情，選擇喜歡的飲料溫度。這些都是自動販賣機獨有的特色。

熱咖啡和冰果汁共存

SIM卡販賣機登場

自動販賣機不僅賣飲料和食物，最近出現了SIM卡販賣機，通過讀取護照來確認本人身分。這種當場處理複雜銷售行為的功能，屬全球首創，可對應英文和中文。另外，郵票、門票、餐券、香煙等都可以通過自動販賣機購買。更為新奇的是，有的自動販賣機可以當場製作名片和印章，此外，還可以看到賣雨傘、玩具、紙尿布、雜誌等的自動販賣機。

（左）SIM卡自動販賣機（右）根據護照確認本人身分，臺場AQUA CITY

遊客在自動販賣機上購買餐廳的餐券

在日本，乘坐電車和公車時，很多人都使用可加值的IC卡「西瓜卡」（Suica），自動販賣機可以幫你結清交通費或是加值。最近，除了現金外可使用「西瓜卡」和「錢包手機」等電子貨幣購物的自動販賣機也越來越多了。

自動販賣機可以方便人們的購物，但是有些商品有年齡限制。如不滿20歲在日本是禁止吸菸飲酒的，在自動販賣機買香菸時需要驗證「成人識別IC卡TASPO」或者駕照。

便利、節約能源、防災，自動販賣機不可或缺

各種類型的自動販賣機不斷普及，它們的共同點就是機器中的商品賣完時，會亮出「售罄」的紅燈告知；放入紙鈔，能準確地找零。

如此方便又簡單，自然受人歡迎，於是，在整個日本的路旁、車站、販店、醫院、遊園場、大樓、街頭，自動販賣機無處不在。據日本自動販賣機工業會2013年調查，全國自動販賣機的總數竟達509萬臺以上，而商品的年銷售額超過了5兆日圓。

節約能源技術的發展，令自動販賣機的節約能源效果日益提高。它們當中，有的在用電高峰時會自動停止冷卻裝置，有的則內裝熱泵（Heat Pump），利用冷卻熱進行熱飲加溫。最近20年來，一臺自動販賣機的年耗電量節省了70%以上。

在地震大國日本，以公共設施為中心，設置「災害應急型自動販賣機」的做法正在普及。即便在大規模的災害中遭遇停電，它們也能供應飲料，有的機型還可以在螢幕上顯示最新的災害資訊。

為顧客「推薦飲料」的新一代機型

世界上最古老的自動販賣機是古希臘科學家希羅著作中介紹的約2000年前的聖水自動販賣機。日本現存最早的自動販賣機，則是在1904年出現的與郵筒連為一體的郵票和明信片的自動販賣機。

如今日本已經成為世界屈指可數的自動販賣機大國，而其數量呈現爆炸性增加，則是以可口可樂在全國各地大舉設置自動販賣機為契機的，那是1960年到1970年的約10年間的事情。

從此以後自動販賣機有了日新月異的發展。最新的智慧型數位自動販賣機，你只要觸摸一下液晶螢幕上顯示的商品就可以購買了（觸控螢幕自動販賣機）。而且，機器裏的認證感應器可以識別你的性別和年齡，為你推薦最適合你的一款飲料。那麼，你會被自動販賣機認定為幾歲呢？