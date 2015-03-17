如今，網際網路已成為獲取旅行資訊不可或缺的一個管道。過去，訪日遊客可在日本實現上網的手段非常有限，但近年來，免費或有償提供Wi-Fi、銷售預付SIM（手機）卡等做法已經相繼開始。

Wi-Fi

借助「Wi-Fi」（無線區域網路）服務，人們可以便捷地獲取交通和旅遊資訊。這裏將為大家介紹便於外國人利用的Wi-Fi上網辦法。

Japan Connected-free Wi-Fi

智慧手機APP。可以快速連接日本各地約92,000個熱點提供的免費Wi-Fi。可通過Google Play （for Android）或Apple App Store（for iPhone）下載。

下載App和連接Wi-Fi均無需付費。覆蓋區域包括成田、羽田、大阪機場等主要機場、東京站等新幹線及JR東日本的主要車站、東京地鐵與都營地鐵的全部車站、主要觀光景點、提供Wi-Fi的便利商店（7-11）等。

連結：Japan Connected-free Wi-Fi

「TABIMORI」APP

這是成田國際機場提供的智慧手機APP。與Japan Connected-Free Wi-Fi APP也有合作。具有查詢交通、提款（ATM等）、購物、餐飲等相關資訊、鐵路轉乘查詢、按最新匯率換算貨幣等功能，部分功能還可離線使用。可通過Google Play或Apple App Store下載。

連結：TABIMORI

「TRAVEL JAPAN Wi-Fi」APP

這是Wire and Wireless公司面向訪日外國遊客提供的智慧手機APP。該公司在日本全國範圍提供了一項名為「Wi2 300」的Wi-Fi服務，可免費連接該服務「基礎區域」的熱點（全國共6萬處），並且如果在APP上登錄合作地區和企業（JAL、小田急集團、BIC CAMERA等）提供的「升級版密碼」，那麼在通常收費的「自選區域」也可免費上網，在全國超過20萬個熱點均可使用，並能獲取合作地區、企業提供的觀光及購物資訊。本APP可通過Google Play或Apple App Store下載。

連結：TRAVEL JAPAN Wi-Fi

Wi2 300

擁有全國範圍內20多萬個熱點，是日本最大規模的Wi-Fi服務系統。除日本主要機場及車站外，在開往成田機場和羽田機場的巴士（機場巴士、京成巴士、京急巴士）、全國各地商店、餐廳、富士山頂等均可使用。

熱點分為「基礎區域」和「自選區域」。如前所述，安裝了「TRAVEL JAPAN Wi-Fi」APP的智慧手機可以免費連接「基礎區域」（麥當勞除外）的熱點。

麥當勞門店和「自選區域」的熱點，或使用個人電腦的收費服務，費用為6小時350日圓，24小時800日圓，3天1,500日圓，1週2,000日圓（均含稅，申請時需用信用卡繳費）。

購買了國外飛往日本的JAL（日本航空公司）航班機票的人士可以在JAL的海外網站上免費獲得7天份的ID和密碼。

此外，乘坐連接羽田機場和東京市中心的京急線電車的外國遊客可在羽田機場國際航線航廈站免費獲得6小時份的ID和密碼；到訪神戶市的外國遊客可在部分市內觀光資訊處免費獲得7天份的ID和密碼。（詳見本文「Keikyu Free Wi-Fi」及「KOBE Free Wi-Fi」項目）。

連結：Wi2 300

NTT East Free Wi-Fi Japan

這是在東日本地區免費使用Wi-Fi的服務，到訪日本的外國遊客可以免費使用14天。使用範圍很大，除東京外，在箱根、富士山、東北地區、成田機場和北海道新千歲機場等地也可使用。

獲取專用的Wi-Fi ID和密碼後方可使用。出入國前後的獲取方法有所不同。具體辦法如下所示。

（1）入國前

通過Google Play或App Store下載App「NAVITIME for Japan Travel」後獲取ID和密碼。

購買了國外飛往日本的JAL航班機票的人士，可在JAL的海外網站上在線獲得NTT East Free Wi-Fi Japan的ID和密碼。

（2）入國後

可在指定地點獲得ID和密碼卡。具體地點如下：

Travelex各店（如各國際機場內及東京站、新宿站、京王百貨店、小田急百貨店等）

主要百貨公司（如伊勢丹百貨新宿店、三越百貨日本橋店／銀座店／札幌店）

BIC CAMERA、SOFMAP（東京都內及札幌的門店的免稅窗口）

主要觀光景點（如富士山、秋葉原、銀座、淺草及東京晴空塔晴空街道）

連結：NTT East Free Wi-Fi Japan

Keikyu Free Wi-Fi

京急電鐵面向乘坐東京羽田機場至東京市中心的京急線列車的訪日外國乘客提供Wire and Wireless公司的「Wi2 300」6小時免費服務。除了京急線羽田機場國際航站樓站、國內航站樓站、品川站及部分列車外，還可在全國20萬處「Wi2 300」熱點使用。在羽田機場國際航站樓站的「京急旅遊服務中心」窗口及「Free Wi-Fi發行機」出示護照即可獲取ID和密碼。

連結：Keikyu Free Wi-Fi

連結：京急旅遊服務中心

連結：Wi2 300

Limocast

運營機場巴士的東京機場交通公司、Wire and Wireless公司與東京大學於2014年10月至2015年3月期間，在一部分成田機場巴士車內開展通過Wi-Fi向安裝了專用APP「Limocast」的智慧手機和平板電腦發送資訊的實驗，計劃發布巴士停靠地點周邊的活動資訊、店鋪優惠券和視訊等。可通過Google Play或Apple App Store下載APP。本APP及發布的相關內容均不收費。

在機場巴士車內連接網路（瀏覽Limocast內容以外的網站、收發郵件和登錄SNS等）時可使用Wire and Wireless公司的Wi-Fi服務「Wi2 300」。

連結：東京機場交通（Airport limousine）

連結：Wi2 300

JR West Free Wi-Fi

可在大阪、京都、關西機場、岡山、廣島、金澤等JR西日本主要車站、關西機場超特急列車（特急列車）「Haruka」的部分車輛上使用。一般需要提前在線獲取ID和密碼，也可在以下地點獲取ID和密碼。

京都車站大廈、大阪STATION CITY、天王寺MIO資訊諮詢櫃檯

關西機場第一航廈1樓的 服務臺（北、南）

連結：JR West Free Wi-Fi（PDF）

Hankyu Hanshin Welcome Wi-Fi

可在連接京都、大阪、神戶的阪急電鐵和阪神電鐵各車站、沿線的阪急和阪神集團的部分商業設施內使用。一般為一次15分鐘（1天最多3次。限用1天），如購買「Hankyu Tourist Pass」或「Hanshin Tourist Pass」，則可免費上網3天，無次數限制。

連結：Hankyu Hanshin Welcome Wi-Fi

KYOTO Wi-Fi

京都市提供的免費Wi-Fi服務，可在京都市內的地鐵站、市營巴士站點、7-11、公共設施等共計超過650處場所使用。計劃在2015年春季前擴大到約1,400處。

提前向指定電子郵箱發送郵件，獲得密碼後可接入設在地鐵站和7-11等場所的熱點（SSID：KYOTO Wi-Fi）上網3小時。而使用2014年12月以後在麥當勞和京都國際漫畫博物館等場所新開放的熱點時，只需要在專用畫面上點擊同意使用條款即可使用24小時，當進入其他場所的KYOTO Wi-Fi熱點範圍後將自動連接網路。地鐵站和7-11等原有熱點也將在2015年3月前變更註冊方法和使用時限，與新熱點保持一致。

使用公共設施（SSID：KYOTO Wi-Fi02）的熱點時，需提前向指定電子郵箱發送郵件，獲得密碼後的7天之內，可在該設施對外開放時段上網，沒有時間限制。

連結：KYOTO Wi-Fi

OSAKA Free Wi-Fi／OSAKA Free Wi-Fi Lite

這是可在大阪府使用的免費Wi-Fi服務。除關西國際機場、市營地鐵、私營鐵路外，還可在酒店、餐廳、商業設施、觀光設施等44處場所的163個熱點使用。計劃今後還將繼續擴大覆蓋區域。

提供以下兩種服務。

(1) OSAKA Free Wi-Fi…每隔30分鐘重置一次連接。使用時間沒有限制

(2) OSAKA Free Wi-Fi Lite…每隔15分鐘重置一次連接。使用時間合計不超過1小時

連結：OSAKA Free Wi-Fi

KOBE Free Wi-Fi

這是神戶市提供的免費Wi-Fi服務。只需拿到下列場所分發的寫有上網ID和密碼的「KOBE Free Wi-Fi卡」，即可在一週內免費接入神戶市內3,000多個熱點和Wire and Wireless公司「Wi2 300」Wi- Fi服務分布在日本各地的20多萬個熱點。

神戶資訊（JR三宮站東口的PORTLINER三宮車站大樓內）

新神戶站觀光諮詢處（JR山陽新幹線新神戶站）

北野觀光諮詢處

連結：KOBE Free Wi-Fi

連結：神戶市內之旅遊服務處、資訊中心

連結：Wi2 300

星巴克（Starbucks）的免費Wi-Fi

可在日本全國的850家星巴克門店內使用。瀏覽網站和視訊等均為免費。通過SNS帳號（Facebook、Twitter、Google、Yahoo! JAPAN）註冊可上網1小時。如要獲取30天有效的ID，需用自己的郵箱進行註冊。僅可在門店營業時間段內使用。

連結：STARBUCKS免費Wi-Fi

Tully’s咖啡店的免費Wi-Fi

可在全國約30家門店免費使用，每天限時1小時。在店內連上Wi-Fi後，在專用頁面註冊電子郵箱，獲取訪客代碼。不過需要注意，無法通過店內Wi-Fi接收含有訪客代碼的郵件，必須通過手機或店外網路接收郵件。

連結：Tully’s Wi-Fi

友都八喜（YODOBASHI CAMERA）

大型連鎖家電量販店企業友都八喜（YODOBASHI CAMERA）向訪日外國遊客免費提供可在全國4萬個熱點使用的Wi-Fi服務「WIRELESS GATE」，ID兩週內有效。可在成田機場、羽田機場、中部國際機場及全國JR主要車站、東海道新幹線N700系列車輛內、麥當勞、星巴克等場所使用。在友都八喜所有門店內均可獲取寫有ID、密碼和設置方法的傳單（需要出示護照。各家門店的設置地點不同，請詢問店內綜合諮詢處）。

全家便利商店（Family Mart）

大型連鎖便利商店的全家便利商店（Family Mart）在全國約10,000家門店向所有來店顧客提供免費Wi-Fi服務。只要在智慧手機等設備的Wi-Fi設置選項中選擇SSID「Famima_Wi-Fi」，即可連接網路（單次不超過20分鐘，每天不超過3次）。

松本清（Matsumoto Kiyoshi）

大型連鎖藥妝店松本清（Matsumoto Kiyoshi）在東京、成田、大阪、京都的部分門店為所有來店顧客提供免費Wi-Fi服務。在智慧手機等的Wi-Fi設置頁面內選擇SSID「Matsukiyo_Free_WiFi」後，只需在瀏覽器中選擇同意使用條款，即可連接網路。

G Free（銀座免費Wi-Fi）

這是可在東京銀座的中央大道（銀座大道）和晴海大道上自由使用的免費Wi-Fi服務。在智慧手機等的Wi-Fi設置頁面內選擇SSID「@GinzaFree」後，只需在瀏覽器中選擇同意使用條款，即可連接網路。

連結：G Free（銀座免費Wi-Fi）

Visit Shibuya Wi-Fi

東京急行電鐵公司（東急）在東京澀谷向外國遊客提供免費Wi-Fi服務。可在東急、東京地鐵公司（東京metro）的澀谷站、澀谷HIKARIE、東急百貨商場總店及東橫店、SHIBUYA109使用。在以下場所出示護照即可獲得ID和密碼。

東急和東京metro澀谷站

澀谷站觀光指南處（地下2樓）、澀谷站綜合服務櫃檯（地下1樓）

澀谷站觀光指南處（地下2樓）、澀谷站綜合服務櫃檯（地下1樓） 澀谷Hikarie

資訊諮詢處（2樓、地下3樓）

資訊諮詢處（2樓、地下3樓） 東急百貨店總店

諮詢服務處（1樓）

諮詢服務處（1樓） 東急百貨店東橫店

資訊服務處（1樓、5樓）

資訊服務處（1樓、5樓） SHIBUYA 109

資訊服務處（1樓）

連結：Visit Shibuya Wi-Fi

Omotesando Free Wi-Fi

可在東京的原宿、表參道地區自由使用的免費Wi-Fi服務。在智慧手機等設備的Wi-Fi設置頁面選擇SSID「Omotesando_Free_Wi-Fi」後，經過簡單的註冊程序即可連接網路。

odakyū Free Wi-Fi

小田急電鐵公司在新宿和箱根等地為外國遊客提供免費Wi-Fi服務。在新宿站、小田原站、「浪漫」特快（Romancecar）部分車輛、箱根地區主要車站、蘆之湖主要港口、箱根海盜船內均可使用。下載專用APP，通過SNS帳號（Facebook、Twitter、Google、Yahoo! JAPAN）或簡訊服務（SMS）進行註冊後，即可連接網路。1次註冊的有效期為30天。通過本APP還可獲取箱根的觀光及交通資訊。

連結：odakyū Free Wi-Fi

連結：odakyū Free Wi-Fi APP

連結：小田急電鐵

Docomo Wi-Fi for Visitor

NTT Docomo在2015年3月31日前面向訪日外國遊客提供「Docomo Wi-Fi for Visitor」的試用服務（收費）。只要登錄官方網站申請，即可使用分布在車站、機場、咖啡廳、富士山頂等場所的日本國內約15萬個熱點提供的最大傳輸速度達72.2Mbps的高速網路。使用費1週卡為972日圓，3週卡為1,404日圓（均含稅，申請時需用信用卡繳費）。

連結：Docomo Wi-Fi for Visitor