Para disponer de información actualizada es imprescindible poder acceder a internet. Hoy las personas que visitan Japón pueden encontrar un útil y creciente servicio de Wi-Fi gratuita y de pago para sus ordenadores, smartphones o tablets. También algunas empresas han empezado a ofrecer tarjetas SIM de prepago y alquiler de dispositivos para los viajeros.

Wi-Fi (gratuita y de pago)

Ya sea para planear una escapada o simplemente para navegar tranquilamente por internet, los viajeros cuentan con un buen número de formas de conectar a redes Wi-Fi gratuitas y de pago en Japón.

Japan Connected-Free Wi-Fi

Con esta aplicación gratuita es posible conectar de forma rápida y sencilla a las redes Wi-Fi de alrededor de 82.000 puntos de acceso en aeropuertos internacionales, en las principales estaciones de tren del shinkansen y de la JR Este, incluyendo la estación de Tokio, y en los más importantes puntos turísticos, así como en tiendas de 24 horas por todo el país. Esta aplicación se puede descargar en Google Play o en la App Store.

Pulsa aquí para acceder a la página de Japan Connected-Free Wi-Fi en inglés.

Tabimori Smartphone App

Tabimori es una aplicación para smartphones que ofrece el Aeropuerto Internacional de Narita y que puede ser utilizada junto a la aplicación Japan Connected-Free Wi-Fi antes mencionada. Esta App ofrece información sobre transporte (incluyendo trenes y transbordos), dinero (incluyendo detalles sobre máquinas de cambio y la última información sobre la tasa de cambio), centros comerciales y restaurantes; y guarda parte de la información buscada, por lo que puede ser consultada posteriormente aunque el dispositivo no esté conectado a internet. Tabimori se puede encontrar en Google Play o en la App Store de Apple.

Pulsa aquí para obtener más información sobre Tabimori.

NTT East Free Wi-Fi Japan

Este servicio permite a los visitantes extranjeros acceder gratuitamente a Wi-Fi por 14 días en una amplia variedad de lugares en el este y el norte de Japón. Hay dos métodos para recibir un nombre de usuario y contraseña para este servicio de Wi-Fi.

(1) Antes de llegar a Japón

Es posible descargar la aplicación NAVITIME for Japan Travel desde Google Play o la App Store.

Los pasajeros de los vuelos de Japan Airlines (JAL) hacia Japón pueden recibir un nombre de usuario y contraseña gratuitos para el servicio de Wi-Fi gratuita de NTT East, a través de la página web de JAL.

(2) Después de llegar a Japón

Es posible obtener tarjetas para Wi-Fi gratuita con un nombre de usuario y contraseña en los siguientes lugares:

Algunos establecimientos de cambio de moneda de Travelex.

Algunos grandes almacenes como Isetan, Mitsukoshi o Keiō.

En muchos de los puntos turísticos más populares como el monte Fuji, Akihabara, Ginza, Harajuku y la Tokyo Skytree.

Pulsa aquí para acceder a la página web en inglés del servicio gratuito de Wi-Fi de NTT East.

Keikyu Free Wi-Fi

La empresa de ferrocarril Keikyū ofrece a los visitantes extranjeros que utilicen la línea Keikyū desde el aeropuerto de Haneda seis horas de acceso Wi-Fi gratuito en la red Wi2 300 de Wire and Wireless. Se puede acceder a esta red en 200.000 puntos repartidos por todo Japón, incluyendo las estaciones de la Keikyū en las terminales internacional y nacional del aeropuerto de Haneda, la estación de Shinagawa, y en algunos trenes de esta línea. Los turistas pueden recibir un nombre de usuario y contraseña para utilizar este servicio en el Centro de Información Turística de la línea Keikyū en la terminal internacional del aeropuerto de Haneda, o bien en un dispensador automático en el mismo lugar. Es necesario el pasaporte.

Pulsa aquí para obtener información sobre el servicio gratuito de Wi-Fi de la línea Keikyū.

Pulsa aquí para acceder a la web en inglés del Centro de Información Turística de la línea Keikyū.

Pulsa aquí para acceder a la web en inglés de la red Wi2 300.

JR West Free Wi-Fi

Este servicio está disponible en Kioto, Osaka, el aeropuerto internacional de Kansai, Hiroshima, Kanazawa y otras de las principales estaciones de la JR Oeste. Se puede obtener el nombre de usuario y contraseña bien mediante el registro en línea, o visitando uno de los establecimientos que señalamos a continuación.

Centro de Información Turística del edificio de la estación de Kioto

Las ventanillas de información norte y sur en la primera planta del aeropuerto internacional de Kansai, en la Terminal 1.

Pulsa aquí para más información sobre el servicio de Wi-Fi gratuita de la JR Oeste.

Wi-Fi en Kioto

La municipalidad de Kioto ofrece un servicio de Wi-Fi gratuito disponible en 630 puntos de la ciudad, incluyendo las estaciones de metro, las paradas de autobús, las tiendas de conveniencia Seven Eleven, y varios edificios públicos. Este servicio requiere el registro previo a través del correo electrónico: enviarán una contraseña a tu correo. En los edificios públicos hay acceso ilimitado a internet dentro de las horas laborables. En otros puntos se puede acceder durante tres horas.

Pulsa aquí para acceder a la página web en inglés de la Wi-Fi de Kioto.

Osaka Free Wi-Fi y Osaka Free Wi-Fi Lite

Este servicio ofrece acceso a Wi-Fi gratuita en un número selecto pero creciente de estaciones de tren y metro, hoteles, restaurantes y tiendas en Osaka.

Osaka Free Wi-Fi ofrece 30 minutos de acceso por sesión con reseteos ilimitados, mientras que Osaka Free Wi-Fi Lite ofrece un total de cuatro accesos de 15 minutos durante un día.

Pulsa aquí para acceder a la web en inglés del servicio Osaka Free Wi-Fi.

Kobe Free Wi-Fi

Para registrarse en el servicio gratuito de Wi-Fi de la ciudad de Kobe es necesario ir a una de las zonas de distribución que indicamos a continuación. Allí es posible recibir una tarjeta Kobe Free Wi-Fi que contiene un nombre de usuario y una contraseña. La tarjeta es válida por una semana y ofrece acceso a Wi-Fi en más de 3.000 puntos Wi2 300 de Wire and Wireless en Kobe, así como en 200.000 puntos de todo el país.

Centro de Información de Kobe, situado en el edificio de la estación del Port Liner en Sannomiya, en la salida este de la estación de JR de Sannomiya.

Centro de Información Turística de Shin-Kobe, dentro de la estación de Shin-Kobe.

En el Centro de Información Turística de Kitano.

Pulsa aquí para acceder a la web en inglés del servicio de Wi-Fi gratuita de Kobe.

Pulsa aquí para obtener más información y conocer las localizaciones de los centros de información de Kobe.

Pulsa aquí para acceder a la web en inglés de Wi2 300.

Starbucks

Los establecimientos de Starbucks en Japón ofrecen un servicio gratuito de Wi-Fi. Para acceder (sólo a través de internet) hay que facilitar un correo electrónico y contraseña, y posteriormente seguir las instrucciones indicadas en el correo de confirmación.

Pulsa aquí para obtener más información sobre el servicio gratuito de Wi-Fi en las cafeterías de Starbucks.

Docomo Wi-Fi para turistas

Hasta el 31 de marzo de 2015 NTT Docomo ofrece el servicio “Docomo Wi-Fi para turistas”, un servicio de prepago de prueba orientado a turistas extranjeros en Japón. Después de registrarse en la página web oficial, los usuarios podrán utilizar cualquiera de los más de 150.000 puntos útiles de Wi-Fi de Docomo de alta velocidad (hasta 72 Mbps) en una amplia variedad de lugares alrededor de todo el país, desde estaciones y aeropuertos, hasta cafeterías e incluso la cumbre del monte Fuji. El plan de una semana cuesta 972 yenes, mientras que el de tres semanas cuesta 1.404 yenes (ambos incluyendo impuestos), pudiéndose pagar con tarjeta de crédito después del registro.

Pulsa aquí para obtener más información sobre el servicio de Wi-Fi de Docomo para turistas.

Prepago y alquiler de Tarjetas SIM y teléfonos móviles para turistas extranjeros

En los últimos años varias compañías han comenzado a ofrecer tarjetas SIM de datos de prepago y alquiler, teléfonos móviles y routers móviles a los visitantes extranjeros y a los que se quedan en Japón por un corto periodo de tiempo.

SIM para visitantes y PAYG SIM de b-mobile

Las tarjetas SIM de datos de prepago para smartphones ofrecidas por b-mobile proveen acceso a internet a través de las redes de NTT Docomo. Hay disponibles dos tipos de tarjetas: las de 1GB, que proveen acceso por 14 días o un total de 1GB de datos en las redes de alta velocidad LTE y 3G; y las que proveen acceso ilimitado hasta 300kbps durante 14 días. El coste de ambas tarjetas es de 4.094 yenes, impuestos incluidos, y los usuarios pueden elegir entre las variedades estándar, micro o nano.

Las tarjetas están a la venta a través de internet en la web de b-mobile y pueden ser enviadas a los hoteles, oficinas de correos en los principales aeropuertos, o cualquier otra dirección fija de Japón en un periodo de entre 2 y 4 días.

Pulsa aquí para acceder a la página web de la SIM para visitantes extranjeros de b-mobile.

b-mobile ofrece también el servicio “PAYG SIM”, una tarjeta SIM que puede ser utilizada tanto para llamadas de voz como para transmisión de datos. Estas tarjetas están disponibles en los tres tamaños antes mencionados, y se pueden utilizar hasta un máximo de 60 minutos para llamadas nacionales e internacionales y 3GB de transmisión de datos durante un periodo de siete días.

Las tarjetas PAYG SIM cuestan 9.980 yenes y están disponibles en comercios como Yodobashi Camera o a través de la web de b-mobile.

Pulsa aquí para acceder a la página web en inglés del servicio PAYG SIM de b-mobile.

Tarjeta SIM de prepago de Elecom

Estas tarjetas de datos para smartphone permiten conexión a internet a través de las redes LTE de alta velocidad de Docomo y 3G durante 10 días o hasta 500MB. Estas tarjetas están disponibles en tamaño estándar y micro.

Las tarjetas pueden adquirirse en las tiendas Elecom en China y Hong Kong.

LTE SIM de prepago de So-net

Las tarjetas de prepago de So-net ofrecen a los visitantes extranjeros paquetes de datos de 100MB en 30 días y 500MB en 60 días para smartphones con los que se puede acceder a las redes LTE de NTT Docomo y 3G. Estas tarjetas cuestan 3.000 yenes las de 100MB y 5.000 yenes las de 500MB. Se pueden comprar datos extra por 1.620 yenes (200MB), y 2.160 yenes (500MB), ambos con un límite de 30 días, y 1GB por 3.065 yenes con un límite de 60 días. Todos los precios incluyen impuestos. Estas tarjetas están disponibles en tamaño estándar, micro y nano.

Las tarjetas pueden adquirirse en máquinas en el punto de internet y telefonía en el Aeropuerto Internacional de Kansai, en las tiendas de Mobile Center en el Aeropuerto Internacional de Narita, en la terminal internacional del Aeropuerto de Haneda, en la del Nuevo Aeropuerto de Chitose, en los centros de información del autobús urbano y el metro de Kioto, en las tiendas Akibaoo de Akihabara, en los almacenes Laox de Akihabara y Ginza, y en todas las tiendas Dospara de Japón.

Hay una lista completa de lugares donde se pueden adquirir las tarjetas en la página web de las LTE SIM de So-net.

Pulsa aquí para acceder a la información en inglés del servicio de LTE SIM de prepago de So-net.

OCN Mobile One Prepaid SIM

La SIM de prepago para smartphones de NTT Communications utiliza las redes LTE de NTT Docomo y 3G y ofrece a los usuarios hasta 100MB de datos de alta velocidad por día durante 14 días. Las tarjetas SIM vienen en tamaños estándar, micro y nano, y cuestan 3.780 yenes, impuestos incluidos.

Estas tarjetas pueden ser adquiridas a través de internet en la web oficial y recibidas en hoteles, oficinas de correos de varios aeropuertos, o cualquier otra dirección fija en Japón.

También pueden ser compradas en las ventanillas de Xcom Global en los aeropuertos de Haneda, Narita, Kansai y Chūbu Centrair, así como en la máquina instalada dentro del Narita Excel Hotel Tōkyū.

Las tarjetas vienen con instrucciones para conectar al servicio Japan Connected-Free Wi-Fi.

Pulsa aquí para acceder a la web en inglés del servicio de SIM de prepago de OCN Mobile One.

SoftBank Global Rental

Softbank ofrece un servicio de alquiler de tarjetas SIM de datos, teléfonos móviles, smartphones, y routers móviles. El precio por un día de alquiler es de 110 yenes para la tarjeta SIM con llamadas de voz, 260 – 540 yenes para los teléfonos móviles, 210 – 540 para los iPhones, y 1.290 – 1.590 yenes para los routers móviles.

Las tarifas para los dispositivos de llamadas y datos, excluyendo los routers móviles, están calculadas según el uso. El acceso a datos en las tarjetas SIM del iPhone está calculado hasta 1.550 yenes por día e ilimitado posteriormente.

Las tarjetas SIM y los dispositivos pueden ser alquilados en algunas tiendas de Softbank y en los principales aeropuertos internacionales como Narita, Haneda, Chūbu Centrair y Kansai.

Pulsa aquí para acceder a la web en inglés del servicio SoftBank Global Rental.

(Información elaborada en septiembre de 2014. Fotografía del encabezado: cortesía de Highways Agency.)