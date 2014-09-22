Получение актуальной информации требует надежного доступа в Интернет, и все больше удобных бесплатных и платных услуг Wi-Fi для компьютеров, смартфонов и планшетов появляется для путешественников, приезжающих в Японию. Недавно ряд компаний начал также предоставлять иностранным гостям предоплаченные SIM-карты и устройства напрокат.

Бесплатные и платные сервисы Wi-Fi



Планируете ли вы экскурсию или просто отдыхаете, путешествуя по сети, – есть множество способов быстро и просто подключиться к бесплатным сетям Wi-Fi.

Приложение Japan Connected-Free Wi-Fi

Загрузите это бесплатное приложение, чтобы быстро и бесплатно подключаться к сетям Wi-Fi с 82 000 точек доступа в международных аэропортах, на важнейших вокзалах скоростных поездов синкансэн, станциях железнодорожной компании JR East, и в том числе на станции Токио, важнейших смотровых площадках и некоторых магазинах шагового доступа по всей стране. Приложение можно скачать через Google Play или в AppStore.

Нажмите здесь для перехода на английскую версию страницы приложения Japan Connected-Free Wi-Fi.

Приложение для смартфона Tabimori

Это приложение для смартфона, представленное международным аэропортом Нарита, может использоваться вместе с Japan Connected-Free Wi-Fi. Оно показывает информацию о транспорте (включая расписание поездов и пересадки), о деньгах (в том числе информацию о банкоматах и курсах валют), магазинах, ресторанах, и сохраняет данные результатов поиска так, что ими можно пользоваться и оффлайн. Приложение можно приобрести через Google Play или в AppStore.

Услуга NTT East Free Wi-Fi Japan

Данная услуга позволяет иностранным путешественникам получить бесплатный 14-дневный доступ в Интернет через Wi-Fi во многих местах в восточной и северной Японии. Существует два способа получить идентификатор услуги Wi-Fi и пароль.

(1) Перед приездом в Японию

Загрузите приложение NAVITIME for Japan Travel в Google Play или AppStore.

Пассажиры, летящие в Японию рейсами Japan Airlines, могут получить бесплатный идентификатор и пароль к услуге NTT East’s Free Wi-Fi на веб-странице JAL.



(2) После приезда в Японию

Карты бесплатного доступа к Интернет через Wi-Fi, содержащие идентификатор услуги и пароль, можно получить в следующих местах:

На некоторых международных станциях связи Travelex.

В некоторых универсальных магазинах сетей Isetan, Mitsukoshi, Keiō и др.

У многих туристических объектов, таких как гора Фудзияма, районы Акихабара, Гиндза, Харадзюку, а также телевизионная башня Tokyo Skytree.

Нажмите здесь для перехода на английскую версию веб-страницы NTT East’s Free Wi-Fi.

Бесплатный Wi-Fi от железнодорожной компании Keikyu

Железнодорожная компания Keikyu Railways предлагает иностранным туристам, путешествующим по линии Keikyu из аэропорта Ханэда, шесть часов бесплатного доступа к Интернет через Wi-Fi-сеть Wire and Wireless Wi2 300. К сети можно подключиться в 200000 точках по всей Японии, включая станции Кэйкю при международных и местных терминалах аэропорта Ханэда, станцию Синагава и некоторые поезда на линии Keikyu. Туристы могут получить идентификатор пользователя и пароль доступа к услуге в Туристическом информационном центре Keikyu на станции международного терминала аэропорта Ханэда, или там же в автомате. Для этого требуется действительный паспорт.

Нажмите здесь для получения информации о бесплатном Wi-Fi от компании Keikyu Railways.

Нажмите здесь для перехода на английскую версию веб-страницы Туристического информационного центра Кэйкю.

Нажмите здесь для перехода на английскую версию веб-страницы Wi2 300.

Бесплатный Wi-Fi железнодорожной компании JR West

Эта услуга доступна в Киото, Осаке, Кансайском международном аэропорту, Хиросиме, Канадзаве и других крупных станциях JR West. Идентификатор и пароль можно получить при регистрации онлайн или в следующих местах:

Туристический информационный центр на станции Киото;

Северный и южный Информационные отделы на первом этаже Терминала 1 Кансайского международного аэропорта.

Нажмите здесь для доступа к веб-странице JR West Free Wi-Fi.

Бесплатный Wi-Fi в Киото

Городские службы Киото предоставляют услугу бесплатного Wi-Fi в 630 местах в Киото, включающих станции метро, автобусные остановки, мини-супермаркеты сети Seven Eleven и других местах общего пользования. Требуется предварительная регистрация через электронную почту, пароль высылают на личный адрес пользователя. В общественных местах неограниченный доступ возможен в рабочие часы. В других местах время доступа ограничено тремя часами.

Нажмите здесь для доступа к английской версии веб-страницы Wi-Fi Киото.

Бесплатный Wi-Fi и Wi-Fi Lite в Осаке

Эти услуги обеспечивают бесплатный доступ к Интернет через Wi-Fi в некоторых поездах и станциях метро, отелях, ресторанах и магазинах Осаки, количество которых постоянно растет.

В рамках услуги Osaka Free Wi-Fi предоставляется 30 минут доступа к Интернету за сессию с безлимитным количеством повторных подключений, а в рамках Osaka Free Wi-Fi Lite – четыре 15-минутных периода доступа в день.

Нажмите здесь для доступа к английской версии веб-страницы Osaka Free Wi-Fi.

Бесплатный Wi-Fi в Кобэ

Для получения доступа к услуге бесплатного Wi-Fi от города Кобэ посетите одну из точек распространения, чтобы получить карту Kobe Free Wi-Fi с бесплатным идентификатором и паролем. Карта действительна одну неделю и обеспечивает доступ через Wi-Fi к 3000 точек Wire and Wireless Wi2 300 в Кобэ, а также к 200000 точек по всей стране.

Информационный центр Кобэ, расположенный в здании Порт Лайнер Санномия у восточного выхода станции JR Санномия;

Туристический информационный центр Син-Кобэ в здании станции Син-Кобэ;

Туристический информационный центр Китано.

Нажмите здесь для доступа к английской версии веб-страницы Kobe Free Wi-Fi.

Нажмите здесь для получения информации о местоположении информационных центров Кобэ.

Нажмите здесь для перехода на английскую версию веб-страницы Wi2 300.

«Старбакс»

Бесплатный доступ через Wi-Fi предоставляется в кафе «Старбакс» по всей стране. Для подключения (только онлайн) необходимо предоставить адрес электронной почты и пароль, затем следовать инструкциям в электронном письме с подтверждением, которое придет на ваш адрес.

Нажмите здесь для получения информации о бесплатном Wi-Fi в кафе «Старбакс».

Docomo Wi-Fi для посетителей

До 31 марта 2015 года NTT Docomo предлагает “Docomo Wi-Fi для посетителя”– предоплаченную услугу ограниченного действия для иностранных гостей Японии. После регистрации на официальном веб-сайте пользователи смогут получить доступ к 150000 удобных высокоскоростных (до 72 мб/с) точек доступа Docomo Wi-Fi в различных местах по всей стране – от станций и аэропортов до кафе и даже вершины горы Фудзи. Тарифный план на одну неделю стоит ¥972, три недели – ¥1,404 (все налоги включены в обоих случаях). Оплатить можно кредитной картой при регистрации.

Нажмите здесь для получения информации об услуге Docomo Wi-Fi для посетителей.