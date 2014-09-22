في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبح الوصول إلى الإنترنت أمراً لا غنى عنه، سواء للتواصل أو للعمل أو حتى للاستمتاع أثناء السفر. ومع ازدياد عدد الزوار الذين يتدفقون إلى اليابان، كان لابد من تلبية احتياجاتهم التقنية بشكل يلائم توقعاتهم العالية. لحسن الحظ، تقدّم اليابان اليوم مجموعة واسعة من خدمات الواي-فاي المجانية والمريحة، المتاحة في العديد من الأماكن العامة، لتجعل من تجربتهم أكثر سهولة وسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركات اليابانية في تقديم شرائح اتصال مسبقة الدفع وأجهزة للإيجار للزوار الأجانب، مما يضمن لهم اتصالاً مستمراً بشبكة الإنترنت الموثوقة. في هذا المقال، سنستعرض كيف يمكنك الاستفادة من هذه الخدمات المتنوعة أثناء زيارتك لليابان، ونقدم لك نصائح للحصول على أفضل تجربة اتصال ممكنة.

خدمة واي- فاي

سواء أكنت تخطط للخروج من المنزل أو مجرد الاسترخاء وتصفح الإنترنت، هناك العديد من السبل أمام المسافرين تمكنهم بسهولة من الاتصال بشبكات واي- فاي ومَجَّاناً.

تطبيق Japan Connected-Free Wi-Fi

فعند تحميلك هذا التطبيق المجاني تستطيع الاتصال بسرعة ويسر بشبكات واي- فاي في نحو 82000 نقطة وصول لاسلكية موجودة في المطارات الدولية وفي شبكة قطارات الرصاصة المعروفة بـ”شينكانسين“ وكذلك في محطات قطار شركة JR East والتي تشمل كل من محطة طوكيو وأماكن سياحية كبرى وسلاسل المتاجر صغيرة ”الكومبيني“ مختارة ومنتشرة في أنحاء البلاد. يمكن تحميل هذا التطبيق من أحد المتجرين الافتراضيين على شبكة الإنترنت ”غوغل بلاي Google Play“ أو ”أبل آب ستور Apple App Store“.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لموقع Japan Connected-Free Wi-Fi.

تطبيق Tabimori Smartphone

وهو تطبيق للهواتف الذكية يقدمه مطار ”ناريتا“ الدولي ويمكن استخدامه أيضاً مع تطبيق Japan Connected-Free Wi-Fi. حيث يقدم هذا التطبيق معلوماتٍ حول وسائل النقل (بما في ذلك القطارات والمواصلات العامة)، والأمور المتعلقة بالمال (بما في ذلك تفاصيل عن آلات الصراف الآلي ATM وأحدث أسعار الصرف)، وكذلك التسوق، وأماكن تناول الطعام، كما يخزن التطبيق أيضاً بعض المعلومات التي جرى البحث عنها بحيث يمكن الوصول إليها مرة أخرى في وقت لاحق، حتى عندما يكون جهازك غير متصل بشبكة الإنترنت. ويمكن الحصول على Tabimori عبر جوجل بلاي أو أبل آب ستور.

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خدمة NTT East Free Wi-Fi Japan

تسمح هذه الخدمة للزوار الأجانب بالدخول إلى شبكات واي- فاي مجاناً لمدة ١٤ يوماً في مجموعة واسعة من الأماكن شرقي وشمالي اليابان. وهناك طريقتان للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لخدمة واي- فاي.

(1) قبل الوصول إلى اليابان

يتم تحميل تطبيق ”NAVITIME for Japan Travel“ من أحد المتجرين الافتراضيين غوغل بلاي أو آب ستور.

وبإمكان المسافرين على رحلات الخطوط الجوية اليابانية ”JAL“ الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور لخدمة واي- فاي المجانية لشركة NTT East من موقع JAL.

(2) بعد الوصول لليابان

يمكن الحصول على بطاقات خدمة واي- فاي مجانية تحتوي على اسم مستخدم وكلمة مرور من الأماكن التالية:

محلات مختارة من ترافيلكس Travelex لتبادل العملات الأجنبية.

محلات مختارة لـ”إسيتان Isetan“ و”ميتسوكوشي Mitsukoshi“ و”كييو Keiō“ وغيرها من مولات التسوق.

العديد من المواقع السياحية الشهيرة مثل جبل فوجي و”أكيهابارا Akihabara“ و”جينزا Ginza“ و”هاراجوكو Harajuku“ و”برج طوكيو سكاي تري Tokyo Skytree“.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لموقع NTT East Free Wi-Fi Japan.

خدمة Keikyū Free Wi-Fi

تقدم شركة ”السكك الحديدية كيئيكيو Keikyū Railway“ للسياح الأجانب الذين يستقلون خط ”كيئيكيو“ من مطار هانيدا 6 ساعات من الاستخدام المجاني لخدمة واي- فاي على شبكة Wi2 300 لشركة Wire and Wireless. ويمكن الدخول للشبكة من 200000 نقطة اتصال في أنحاء اليابان المختلفة من بينها محطات قطار: كيئيكيو“ الموجودة في صالات مطار ”هانيدا“ الدولية والمحلية وكذلك في محطة ”شيناغاوا Shinagawa“ إضافةً إلى قطارات مختارة على خط ”كيئيكيو“. وبإمكان السياح الحصول على اسم مستخدم وكلمة سر للخدمة من مركز ”كيئيكيو“ للمعلومات السياحية الموجود في محطة الصالة الدولية لمطار هانيدا أو من موزع آلي في نفس المحطة. ويشترط وجود جواز سفر صالح المفعول.

انقر هنا للحصول على معلومات عن خدمة Keikyū Free Wi-Fi.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لمركز ”كيئيكيو“ للمعلومات السياحية.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لموقع شبكة Wi2 300.

خدمة JR West Free Wi-Fi

تتوفر هذه الخدمة في كل من أوساكا وكيوتو ومطار كانساي الدولي وهيروشيما و”كانازاوا وغيرها من محطات شركة JR West الرئيسية. ويمكن الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور إما عبر التسجيل عن طريق شبكة الإنترنت أو زيارة الأماكن المدرجة أدناه.

مركز معلومات السياح في بناء محطة ”كيوتو“.

مركزي المعلومات الشمالي والجنوبي في الطابق الأول من مطار ”كانساي“ الدولي الصالة رقم 1.

انقر هنا للحصول على معلومات عن خدمة JR West Free Wi-Fi.

خدمة Kyoto Wi-Fi

تؤَّمنُ السلطات المحلية بمدينة ”كيوتو“ السياحية الشهيرة خدمة واي- فاي مجانية تتوفر في 630 موقعاً داخل المدينة، بما في ذلك محطات المترو ومحطات حافلات المدينة، ومتاجر كومبيني ”سفن إلفن“، وغيرها من المرافق العامة. ويجب القيام بالتسجيل المسبق عن طريق البريد الإلكتروني: حيث يتم بعدئذٍ إرسال كلمة مرور إلى عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي. أما في المرافق العامة فالدخول إلى الإنترنت غير محدود وهو متاح في غضون ساعات العمل. ويجدر القول إن مدة الدخول إلى الإنترنت في بعض المواقع الأخرى متاح حتى ثلاث ساعات.

انقر هنا للوصول إلى الصفحات الإنكليزية لخدمة Kyoto Wi-Fi.

خدمتي Osaka Free Wi-Fi وOsaka Free Wi-Fi Lite

وهاتان الخدمتان تسمحان بالاتصال بشبكة واي- فاي في عدد مختار لكن على نحوٍ كبير في محطات القطار ومترو الأنفاق والفنادق والمطاعم والمتاجر في أنحاء مختلفة من ”أوساكا“. هذا وتقدم خدمة أوساكا واي- فاي المجانية الدخول إلى شبكة الإنترنت لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة ولعدد غير محدود من المرات. بينما تقدم خدمة أوساكا Wi-Fi Lite المجانية الدخول لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة وبمعدل ٤ مرات في اليوم الواحد أيّ ما مجموعه ساعة كل يوم!

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لخدمة Osaka Free Wi-Fi.

خدمة Kobe Free Wi-Fi

للاشتراك بخدمة واي- فاي المجانية التي تقدمها مدينة ”كوبي Kobe“ اذهب إلى أحد أماكن التوزيع المدرجة أدناه للحصول على بطاقة خدمة كوبي واي- فاي مجانية تحتوي على اسم مستخدم وكلمة سر مجانيتان. البطاقة صالحة لأسبوع واحد وتمكن من الدخول إلى شبكة واي- فاي في أكثر من 3000 نقطة اتصال سلكية ولاسلكية لشبكة Wi2 300 في مدينة ”كوبي “ بالإضافة إلى أكثر من 200000 نقطة اتصال على مستوى كافة أنحاء اليابان.

مركز معلومات ”كوبي “ وهو موجود في بناء محطة ”سانّومييا Sannomiya“ على خط Port Liner، عند المخرج الشرقي لمحطة ”سانّومييا جي آر JR Sannomiya“.

مركز ”شينكوبي Shin-Kobe“ للمعلومات السياحية، داخل محطة ”شينكوبيه“.

مركز ”كيتانو Kitano“ للمعلومات السياحية.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لخدمة Kobe Free Wi-Fi.

انقر هنا للحصول على معلومات وأماكن مراكز ”كوبي“ للمعلومات.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لشبكة Wi2 300.

مقاهي ”ستارباكس Starbucks“

تقدم مقاهي ”ستارباكس“ في أنحاء اليابان خدمة واي- فاي مجانية. يمكن الاشتراك بهذه الخدمة عن طريق شبكة الإنترنت حصرياً عن طريق تسجيل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرور ومن ثم اتباع التعليمات المرفقة بالرسالة الإلكترونية اللاحقة التي تصل إلى بريدك الإلكتروني. يرجى الانتباه إلى أنه ليس من الممكن التسجيل في هذه الخدمة باستخدام واي- فاي داخل المقهى، لذلك لا تنسى أن إنشاء اسم المستخدم وكلمة المرور وهو أمرٌ ضروريٌ مُسبقاً عن طريق شبكة الإنترنت أو شبكة الهاتف المحمول الخاص بك.

انقر هنا للحصول على معلومات عن خدمة واي-فاي في مقاهي ستارباكس.

خدمة Docomo Wi-Fi for Visitor

ستواصل شركة NTT Docomo حتى 31 مارس/آذار عام 2015 تقديم خدمة دوكومو واي- فاي للزوار وهي خدمة تجريبية مسبقة الدفع للسياح الأجانب الذين يزورون اليابان. فعقب التسجيل عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت بإمكان المشتركين استخدام النقاط الساخنة لدوكومو واي- فاي ذات السرعة العالية (أكثر من 72Mbps) والبالغ عددها أكثر من 150000 نقطة في تشكيلة كبيرة من الأماكن في أنحاء البلاد تشمل المحطات والمطارات والمقاهي وحتى قمة جبل فوجي. وتبلغ تكلفة الاشتراك لمدة أسبوع 972 ين و1404 ين لمدة ثلاثة أسابيع مع الضريبة، ويمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عند التسجيل.

انقر هنا للحصول على معلومات عن خدمة Docomo Wi-Fi for Visitor.

شرائح SIM مسبقة الدفع وأجهزة موبايل للإيجار للسياح الأجانب

خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت العديد من شركات الاتصالات الخلوية بتوفير شرائح SIM مسبقة الدفع وشرائح بيانات وأجهزة موبايل وأجهزة ”روتر“ متنقلة لتأجيرها للسياح الأجانب ولأولئك الذين يعتزمون البقاء لفترات قصيرة في اليابان.

شرائح Visitor SIM وPAYG SIM من B-mobile

تمكن شرائح البيانات مسبقة الدفع للهواتف الذكية والتي تقدمها B-mobile من الدخول إلى شبكة الإنترنت عن طريق شبكة تابعة لشركة الاتصالات الخلوية NTT Docomo. وهناك نوعان من الشرائح، ١ غيغابايت: ومدتها ١٤ يوماً وبحجم إجمالي ١ غيغابايت من البيانات على شبكتي LTE والجيل الثالث G٣ ذات السرعة العالية، وشريحة مدتها 14 يوماً وتسمح بدخول غير محدود لشبكة الإنترنت وبسرعة تصل إلى 300 كيلو بايت في الثانية. يبلغ سعر هاتين النوعين من البطاقات 4094 ين بالضريبة وبإمكان المستخدم الاختيار بين أحجام الشرائح القياسية أو الصغيرة أو”النانو“ كما يجب شراء الشرائح من موقع B-mobile على شبكة الإنترنت ويمكن توصيلها إلى الفنادق ومكاتب البريد في المطارات الكبرى أو إلى أي عنوان ثابت في اليابان في غضون 2-4 يوم.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لشرائح Visitor SIM المقدمة من B-mobile.

كما تقدم B-mobile شرائح PAYG SIM التي يمكن استخدامها من أجل الاتصالات الصوتية ونقل البيانات على حد سواء. وهذه الشرائح متوفرة بثلاثة أحجام مثل شرائح Visitor SIM وتسمح بإجراء اتصالات محلية ودولية لمدة 60 دقيقة ونقل بيانات بحجم ٣ غيغابايت على مدى 7 أيام. يبلغ ثمن شرائح PAYG SIM 9980 ين وهي متوفرة في متاجر من بينها ”يودوباشي كاميرا Yodobashi Camera“ أو من الموقع الإلكتروني لـ B-mobile ومواقع إلكترونية أخرى.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لشرائح PAYG SIM من B-mobile.

شرائح مسبقة الدفع من ELECOM

تمكن شرائح بيانات الهواتف الذكية هذه من الدخول إلى شبكة الإنترنت من خلال شبكة LTE وشبكة الجيل الثالث G٣ ذات السرعة العالية والتابعة لشركة الاتصالات الخلوية NTT Docomo لمدة عشرة أيام أو حتى 500 ميجابايت. وهذه الشرائح متوفرة بالحجمين القياسي والصغير.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لشرائح PREPAID SIM CARD من ELECOM.

يمكن شراء هذه الشرائح من محلات ELECOM في الصين وفي هونغ كونغ أيضاً.

شرائح LTE مسبقة الدفع من So-net

تمكن الشرائح مسبقة الدفع التي تقدمها So-net زوار اليابان من الدخول إلى شبكة الإنترنت عالية السرعة 100 ميجابايت لمدة 30 يوما و500 ميجابايت لمدة 60 يوما على الهواتف الذكية من خلال شبكة LTE وشبكة الجيل الثالث G٣ التابعتين لشركة الاتصالات الخلوية NTT Docomo. تبلغ تكلفة الشرائح 3000 ين للـ100 ميجابايت و5000 ين للـ500 ميجابايت. يمكن شراء بيانات إضافية بقيمة 1620 ين للـ200 ميجابايت و2160 ين للـ500 ميجابايت (كلاهما لمدة 30 يوما فقط) و3065 ين للـ١ جيجابايت ومدتها 60 يوما فقط. وتتضمن جميع هذه الأسعار الضرائب أيضا. كما تتوفر بالأحجام القياسية والصغيرة و”النانو“ ويمكن شراء الشرائح من آلات شراء في زوايا شبكة الإنترنت والهواتف في مطار ”كانساي“ الدولي ومنافذ مركز الهواتف المحمولة في مطار ”ناريتا“ الدولي والصالة الدولية لمطار ”هانيدا ”والصالة الدولية لمطار “شين تشيتوسيه” وحافلات مدينة “كيوتو” ومراكز معلومات في محطات أنفاق المترو ومتاجر ”أكيباؤو“ ومتاجر ”لاؤكس“ :في حيّ ”أكيهابارا“ في و”جينزا“، ومتاجر ”دوسبارا“ في جميع أنحاء اليابان. وتتوفر قائمة كاملة لمواقع البيع على الموقع الإلكتروني لشرائح LTE المقدمة من So-net

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لشرائح LTE مسبقة الدفع المقدمة من So-net.

شرائح ONE مسبقة الدفع من OCN mobile

تستخدم الشرائح المسبقة الدفع للهواتف الذكية المقدمة من شركة NTT Communications شبكتي LTE والجيل الثالث G٣ وتسمح للمشتركين باستخدام بيانات عالية السرعة حتى 100 ميجابايت في كل 14 يوم. وتتوفر تلك الشرائح بالأحجام القياسية والصغيرة و”النانو“ وتبلغ تكلفتها 3780 ين مع الضرائب.

ويمكن شراء الشرائح عن طريق شبكة الإنترنت من الموقع الإلكتروني الرسمي ويتم إيصالها للفنادق ومكاتب البريد في مطارات مختارة أو أي عنوان محدد في اليابان.

ويمكن شراء الشرائح أيضا من مكاتب Xcom Global في مطارات ”هانيدا“ و”ناريتا“ و”كانساي“ و”تشوبو سينترئير“، وكذلك من آلة موجودة داخل ”فندق ناريتا إكسل توكيو Narita Excel Hotel Tōkyu“.

وتُرافق هذه الشرائح تعليماتٍ تشرح كيفية الاتصال بخدمة Japan Connected-Free Wi-Fi.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لخدمة شرائح ONE مسبقة الدفع من OCN mobile.

حملة JCB وBiglobe للشرائح مسبقة الدفع

تقوم كل من شركة بطاقات الائتمان JCB وشركة الاتصالات Biglobe وخلال الفترة الواقعة ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من عام 2014، بتقديم 600 شريحة للمشتركين في شركة JCB من خارج اليابان وذلك حسب تاريخ وصولهم لليابان. وتتوفر الشرائح بأحجام قياسية وصغيرة و”نانو“ وبحيث تسمح بالاتصال بشبكتي LTE والجيل الثالث G٣ التابعتين لشركة NTT Docomo.

ويمكن الحصول على تلك الشرائح من مبنى JCB Plaza Tokyo الواقع بالقرب من محطتي القطارات طوكيو و”يوراكوتشو Yūrakucho“ ويستمر ذلك حتى موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول أو انتهاء فعالية الشرائح.

انقر هنا للوصول إلى الموقع الإلكتروني لحملة JCB وBiglobe للشرائح مسبقة الدفع.

خدمة SoftBank Global Rental

تقدم شركة SoftBank سوفت بانك شرائح بيانات وأجهزة موبايل وهواتف ذكية وأجهزة ”روتر“ متنقلة للإيجار. وتبلغ رسوم التأجير اليومية 110 ين لشرائح بيانات مع مكالمات صوتية وما بين 260 ين - 540 ين لأجهزة الموبايل و210 ين - 540 ين لأجهزة الآيفون و1290 ين - 1590 ين لأجهزة ”الروتر“ المتنقلة. ويتم حساب أسعار المكالمات والبيانات، باستثناء أجهزة ”الروتر“ المتنقلة، طبقا للاستخدام، فعلى سبيل المثال الدخول إلى تُحسب البيانات على شرائح آيفون بـ1550ين في اليوم وتكون غير محدودة بعد ذلك. كما يمكن استئجار الشرائح والأجهزة من محلات SoftBank مختارة ومن المطارات الدولية الكبرى مثل ”ناريتا“ و”هانيدا“ و”تشوبو سينترئير“ و”كانساي إنترناشيونال“.

انقر هنا للوصول إلى الصفحة الإنكليزية لخدمة SoftBank Global Rental.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية في 3 سبتمبر/أيلول 2014. هذه المعلومات محدثة حتى أوائل سبتمبر/أيلول 2014. عنوان الصورة مقدمة من Highways Agency)