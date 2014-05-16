المتاجر الصغيرة والسعي إلى شراكات جديدة

في الأسبوع الماضي، افتتح أول متجر من نوعه في العالم يجمع بين المحال الصغيرة التي تفتح ٢٤ ساعة والتي يطلق عليها (Convenience Store) أو كومبيني (Konbini في اللغة المحلية) والكاريوكي في العاصمة طوكيو. ومن المغري أن نتصور الزبائن وهم يمسكون بميكروفون الغناء بينما يشترون علبة من الحليب، ولكن في الحقيقة هذه ليست خطة العمل المرجوة من هذا المشروع. صالون الكاريوكي هو في صميم هذا التعاون بين شركة فاميلي مارت وسلسلة كاريوكي دام. من خلال إعادة بناء محلات الكاريوكي لكي تستوعب الكومبيني، بذلك تجلب محلات الكاريوكي سلسة فاميلي مارت (احدى محلات الكومبيني الشهيرة في اليابان) لردهاتها لتقديم الطعام للمغنين.

جلب المشروبات والوجبات الخفيفة من المتاجر إلى صالات الكاريوكي ذات الخدمة الذاتية هي بالفعل ممارسة شائعة بين الزبائن. الهدف من هذا المشروع هو تقصير المسافات بين ردهات الكاريوكي وهذه المحلات الصغيرة وتوفير المال على الموظفين. بما أن الذهاب إلى الكاريوكي هو أمر طبيعي سواء في ساعات النهار أو الليل في اليابان، أصبح بإمكان المغنين في ساعات النهار التسوق للحصول على حاجات الضرورية وهم في طريق العودة إلى البيت. تخطط الشركتان لافتتاح ٣٠ متجرا مشتركا (Combo) من هذا النوع في السنوات الثلاث المقبلة.

كانت الكومبيني وماتزال نموذج تجاري ناجح بامتياز في اليابان وذلك منذ أن تجمع حوالي ٨٠٠ متسوق في أول متجر سفن إلفن في طوكيو عندما افتتح في ١٥ مايو/أيار ١٩٧٤. السلاسل الرئيسية المعروفة مثل سفن-إلفن، لوسون، وفاميلي مارت، نمت بقوة خلال العقود الماضية وخاصة في المدن الكبيرة، إلا أنها انتشرت انتشارا واسعا مما أدى إلى شغلها للعديد من المواقع الجيدة ولم تترك مجالا لافتتاح متاجر على الشكل التقليدي.

وبالتالي فإن الاتجاه الأخير المتمثل بالتشارك مع الآخرين هو محاولة لسد الثغرات الموجودة في السوق. في مارس/أذار، أعلنت الشركة الأم لمتاجر سفن-إلفن القابضة هذا العام خطط لتحويل ٥٠٠ من الأكشاك ومنافذ البيع الأخرى في محطات القطار إلى متاجر كومبيني صغيرة. (على الرغم من انتشارها بكثرة في ارجاء اليابان إلا أن متجر سفن-إلفن الصغير الذي افتتح في محافظة توتوري هو الأول فيها). لدى شركة فاميلي مارت بالفعل ٣٠٠ متجراً في محطات السكك الحديدية في كيوشو وغيرها. في عام ٢٠١٣، افتتح أول متجر سفن إلفن في مطار ناريتا. مواقع غير تقليدية أخرى تشمل المستشفيات والجامعات. كما أن تلك النوعية من المتاجر تعمل أيضاً مع الصيدليات للاستفادة من الموظفين المؤهلين لبيع أصناف مختلفة من الأدوية.

التوسع بعد الكارثة

في نفس الوقت، تعمل المحلات الصغيرة على توسيع شعبيتها. كان زلزال شرق اليابان العظيم من عام ٢٠١١ ضربة كبيرة لكثير من الشركات والتي كافحت لإعادة تجميع الصفوف بعد الكارثة، ولكن كل من سلاسل الشركات الثلاثة الكبار للمتاجر الصغيرة أعلنت عن أرباحاً قياسية لفترة الستة أشهر بعد وقوع الكارثة. إن الانتعاش السريع لخدمتهم العادية اكسبها ثقة شريحة جديدة من المجتمع لم تكن معتمدة بشكل مكثف على هذا النوع من المتاجر سابقاً.

إن زبائن المتاجر الصغيرة كانوا في العادة من الرجال في العشرينات والثلاثينات الذين يبحثون أساساً عن المكرونة سريعة التحضير والوجبات الخفيفة البسيطة الأخرى المعدة مسبقاً. ولكن اكتشف المتسوقون من النساء وكبار السن الذين بدأوا بدخول هذه المتاجر بعد كارثة مارس/أذار ٢٠١١ أن هناك الكثير من السلع التي يمكن شراؤها غير الوجبات سريعة التحضير. في سوق مشبعة، ساعد وصول سلاسل الكومبيني لهذه القاعدة الاستهلاكية الكبيرة حصولها على حصة أكبر من كعكة تجارة التجزئة.

للاستفادة من هذا الوضع بدأت السلاسل تقديم المزيد من المواد الغذائية الطازجة والصحية وتكييف منتجاتهم لكسب ثقة الزبائن الجدد. واحدة من الأهداف الرئيسية هو (Otona Customer)، المستهلك المتطور الذي هو على استعداد لدفع المزيد مقابل الحصول على منتجات ذات جودة عالية. على الرغم من أن Otona تعني ببساطة ”الكبار“ في اللغة العربية، فإن الاستخدام التسويقي هنا يعني النضج والفطنة. لقد أصبحت واحدة من العبارات الطنانة في هذا المجال. وبما أن ربع السكان تتجاوز أعمارهم الآن الـ ٦٥ سنة أو أكثر، فإنه لا يمكن تجاهل المستهلكين الأكبر سنا.

تقدم كل من سفن-إلفن وفاميلي مارت نظم العلامة التجارية الخاصة بها على مستويين حيث انتجت منتجات أكثر تكلفة باستخدام مكونات أفضل. إن المنتجات التي تستهدف المتسوقين كبار السن تتميز بكونها في كثير من الأحيان أقل حلاوة أو لها ميزة الأذواق اليابانية التقليدية. متاجر فاميلي مارت على وجه الخصوص تعمل على سوق الـ Otona مع وحدة بحوث مكرسة لتطوير المنتجات للزبائن فوق سن الخمسين. حتى أن واحد من متاجرها في طوكيو مصمم خصيصا لجذب المستهلكين الكبار من خلال السلع المستوردة ومجموعة واسعة من النبيذ، وديكور داخلي من المفروشات الخشبية اللامعة بدلا من الرفوف البلاستيكية والمعدنية.

كما تعمل سلاسل المتاجر تلك على تفعيل دورها في البنية التحتية الاجتماعية. سرعان ما يكتشف أي شخص يعيش هنا أن مجموعة الخدمات التي تقدمها هذه المتاجر في اليابان هي أوسع بكثير في نطاقها وحدودها من تلك الموجودة في متاجر مماثلة في الولايات المتحدة أو أوروبا. يمكنك استخدام أجهزة الصراف الآلي بشكل روتيني ودفع الفواتير والضرائب وشراء تذاكر السفر والترفيه واستلام الطرود من تجار التجزئة على الانترنت. ساهمت الثقة في هذا النوع من الخدمات في أعقاب كارثة زلزال وتسونامي ٢٠١١ على تعزيز ثقة المستهلك تجاه تلك المتاجر وما تقدمه من خدمات.

كان توسع تلك المتاجر الصغيرة على حساب حصة المتاجر الأكبر في قطاع التجزئة الراكدة الى حد كبير. ففي عام ٢٠٠٨، تفوقت مبيعات تلك المتاجر الصغيرة على مبيعات المتاجر الكبيرة للمرة الأولى. لا نعرف إلى أي مدى ستستمر موضة هذه المتاجر، ولكن هذه السلاسل الثلاث الكبيرة بلا شك ستواصل استغلال افتتاح كل متجر جديد لها في سعيها الدائم نحو القمة في معركة المنافسة التي لا تنتهي أبداً.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الصورة: أول متجر على مدار ٢٤ ساعة داخل مطار ناريتا الدولي افتتح في يوليو/ حزيران ٢٠١٣ كمثال على كيفية سعي سلاسل المتاجر الصغيرة لمواقع جديدة من خلال الشراكات مع شركات أخرى. الصورة مقدمة من جيجي برس)