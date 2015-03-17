如今，互联网已成为获取旅行信息不可或缺的一个渠道。过去，访日游客可在日本实现上网的手段非常有限，但近年来，免费或有偿提供Wi-Fi、销售预付费SIM（手机）卡等做法已经相继开始。

Wi-Fi

借助“Wi-Fi”（无线局域网络）服务，人们可以便捷地获取交通和旅游信息。这里将为大家介绍便于外国人利用的Wi-Fi上网办法。

Japan Connected-free Wi-Fi

智能手机应用程序。可以快速连接日本各地约92000个热点提供的免费Wi-Fi。可通过Google Play (for Android)或Apple App Store(for iPhone)下载。

下载程序和连接Wi-Fi均无需付费。覆盖区域包括成田、羽田、大阪机场等主要机场、东京站等新干线及JR东日本的主要车站、东京地铁与都营地铁的全部车站、主要观光景点、提供Wi-Fi的便利店（7-11）等。

链接：Japan Connected-free Wi-Fi

“TABIMORI”APP

这是成田国际机场提供的智能手机应用程序。与Japan Connected-Free Wi-Fi APP也有合作。具有查询交通、提款（ATM等）、购物、餐饮等相关信息、搜索铁路换乘信息、按最新汇率换算货币等功能，部分功能还可离线使用。可通过Google Play或Apple App Store下载。

链接：TABIMORI

“TRAVEL JAPAN Wi-Fi”APP

这是Wire and Wireless公司面向访日外国游客提供的智能手机应用程序。该公司在日本全国范围提供了一项名为“Wi2 300”的Wi-Fi服务，可免费连接该服务“基础区域”的热点（全国共6万处），并且如果在应用程序上登录合作地区和企业（JAL、小田急集团、BIC CAMERA等）提供的“附加代码”，那么在通常收费的“自选区域”也可免费上网，在全国超过20万个热点均可使用，并能获取合作地区、企业提供的观光及购物信息。本应用可通过Google Play或Apple App Store下载。

链接：TRAVEL JAPAN Wi-Fi

Wi2 300

拥有全国范围内20多万个热点，是日本最大规模的Wi-Fi服务系统。除日本主要机场及车站外，在开往成田机场和羽田机场的巴士（机场大巴、京成巴士、京急巴士）、全国各地商店、餐馆、富士山顶等均可使用。

热点分为“基础区域”和“自选区域”。如前所述，安装了“TRAVEL JAPAN Wi-Fi”应用程序的智能手机可以免费连接“基础区域”（麦当劳除外）的热点。

麦当劳门店和“自选区域”的热点，或使用个人电脑的收费服务，费用为6小时350日元，24小时800日元，3天1500日元，1周2000日元（均含税，申请时需用信用卡缴费）。

购买了国外飞往日本的JAL（日本航空公司）航班机票的人士可以在JAL的海外网站上免费获得7天套餐的ID和密码。

此外，乘坐连接羽田机场和东京市中心的京急线电车的外国游客可在羽田机场国际航线航站楼站免费获得6小时套餐的ID和密码；到访神户市的外国游客可在部分市内观光指南处免费获得7天套餐的ID和密码。（详见本文“Keikyu Free Wi-Fi”及“KOBE Free Wi-Fi”项目）。

链接：Wi2 300

NTT East Free Wi-Fi Japan

这是在东日本地区免费使用Wi-Fi的服务，到访日本的外国游客可以免费使用14天。使用范围很大，除东京外，在箱根、富士山、东北地区、成田机场和北海道新千岁机场等地也可使用。

获取专用的Wi-Fi ID和密码后方可使用。出入境前后的获取方法有所不同。具体办法如下所示。

(1)入境前

通过Google Play或App Store下载应用程序“NAVITIME for Japan Travel”后获取ID和密码。

购买了国外飞往日本的JAL航班机票的人士，可在JAL的海外网站上在线获得NTT East Free Wi-Fi Japan的ID和密码。

(2)入境后

可在指定地点获得ID和密码卡。具体地点如下：

Travelex各店（如各国际机场内及东京站、新宿站、京王百货店、小田急百货店等）

主要百货商场（如伊势丹百货新宿店、三越百货日本桥店／银座店／札幌店）

BIC CAMERA、SOFMAP（东京都内及札幌的门店的免税窗口）

主要观光景点（如富士山、秋叶原、银座、浅草及东京晴空塔晴空街道）

链接：NTT East Free Wi-Fi Japan

Keikyu Free Wi-Fi

京急电铁面向乘坐东京羽田机场至东京市中心的京急线列车的访日外国乘客提供Wire and Wireless公司的“Wi2 300”6小时免费服务。除了京急线羽田机场国际航线航站楼站、国内航线航站楼站、品川站及部分列车外，还可在全国20万处“Wi2 300”热点使用。在羽田机场国际航站楼站的“京急旅游服务中心”窗口及“Free Wi-Fi发行机”处出示护照即可获取ID和密码。

链接：Keikyu Free Wi-Fi

链接：京急旅游服务中心

链接：Wi2 300

Limocast

运营机场大巴的东京机场交通公司、Wire and Wireless公司与东京大学于2014年10月至2015年3月期间，在一部分成田机场大巴车内开展通过Wi-Fi向安装了专用应用程序“Limocast”的智能手机和平板电脑发送信息的实验，计划发布巴士停靠地点周边的活动信息、店铺优惠券和视频等。可通过Google Play或Apple App Store下载应用。本应用程序及发布的相关内容均不收费。

在机场大巴车内连接网络（浏览Limocast内容以外的网站、收发邮件和登录SNS等）时可使用Wire and Wireless公司的Wi-Fi服务“Wi2 300”。

链接：东京机场交通（Airport limousine）

链接：Wi2 300

JR West Free Wi-Fi

可在大阪、京都、关西机场、冈山、广岛、金泽等JR西日本主要车站、关西机场直特（特急列车）“Haruka”的部分车辆上使用。一般需要提前在线获取ID和密码，也可在以下地点获取ID和密码。

京都车站大楼、大阪STATION CITY、天王寺MIO信息咨询柜台

关西机场第一航站楼1层的 问讯柜台（北、南）

链接：JR West Free Wi-Fi（PDF文档）

Hankyu Hanshin Welcome Wi-Fi

可在连接京都、大阪、神户的阪急电铁和阪神电铁各车站、沿线的阪急和阪神集团的部分商业设施内使用。一般为一次15分钟（1天最多3次。限用1天），如购买 “Hankyu Tourist Pass”或“Hanshin Tourist Pass”，则可免费上网三天，无次数限制。

链接：Hankyu Hanshin Welcome Wi-Fi

KYOTO Wi-Fi

京都市提供的免费Wi-Fi服务，可在京都市内的地铁站、市营巴士站点、7-11、公共设施等共计超过650处场所使用。计划在2015年春季前扩大到约1400处。

提前向指定邮箱发送邮件，获得密码后可接入设在地铁站和7-11等场所的热点（SSID：KYOTO Wi-Fi）上网3小时。而使用2014年12月以后在麦当劳和京都国际漫画博物馆等场所新开放的热点时，只需要在专用界面上点击同意使用条款即可使用24小时，当进入其他场所的KYOTO Wi-Fi热点范围后将自动连接网络。地铁站和7-11等原有热点也将在2015年3月前变更认证方法和使用时限，与新热点保持一致。

使用公共设施（SSID：KYOTO Wi-Fi02）的热点时，需提前向指定邮箱发送邮件，获得密码后的7天之内，可在该设施对外开放时段上网，没有时间限制。

链接：KYOTO Wi-Fi

OSAKA Free Wi-Fi / OSAKA Free Wi-Fi Lite

这是可在大阪府使用的免费Wi-Fi服务。除关西国际机场、市营地铁、私营铁路外，还可在酒店、餐馆、商用设施、观光设施等44处场所的163个热点使用。计划今后还将继续扩大覆盖区域。

提供以下两种服务。

(1) OSAKA Free Wi-Fi…每隔30分钟重置一次连接。使用时间没有限制

(2) OSAKA Free Wi-Fi Lite…每隔15分钟重置一次连接。使用时间合计不超过1小时

链接：OSAKA Free Wi-Fi

KOBE Free Wi-Fi

这是神户市提供的免费Wi-Fi服务。只需拿到下列场所分发的写有上网ID和密码的“KOBE Free Wi-Fi卡”，即可在一周内免费接入神户市内3000多个热点和Wire and Wireless公司“Wi2 300”Wi-Fi服务分布在日本各地的20多万个热点。

神户资讯（JR三宫站东口的PORTLINER三宫车站大楼内）

新神户站观光导航所（JR山阳新干线新神户站）

北野观光导游所

链接：KOBE Free Wi-Fi

链接：神户市内的观光导游、信息中心

链接：Wi2 300

星巴克（Starbucks）的免费Wi-Fi

可在日本全国的850家星巴克门店内使用。浏览网站和视频等均为免费。通过SNS账号（Facebook、Twitter、Google、Yahoo! JAPAN）认证可上网1小时。如要获取30天有效的ID，需用自己的邮箱进行注册。仅可在门店营业时间段内使用。

链接：STARBUCKS免费Wi-Fi

Tully’s咖啡店的免费Wi-Fi

可在全国约30家门店免费使用，每天限时1小时。在店内连上Wi-Fi后，在专用界面注册邮箱，获取访客代码。不过需要注意，无法通过店内Wi-Fi接收含有访客代码的邮件，必须通过手机或店外网络接收邮件。

链接：Tully’s Wi-Fi

友都八喜（YODOBASHI CAMERA）

大型连锁家电量贩店企业友都八喜（YODOBASHI CAMERA）向访日外国游客免费提供可在全国4万个热点使用的Wi-Fi服务“WIRELESS GATE”，ID两周内有效。可在成田机场、羽田机场、中部国际机场及全国JR主要车站、东海道新干线N700系列车辆内、麦当劳、星巴克等场所使用。在友都八喜所有门店内均可获取写有ID、密码和设置方法的传单（需要出示护照。各家门店的派发点不同，请询问店内综合咨询处）。

全家便利店（Family Mart）

大型连锁便利店全家便利店（Family Mart）在全国约10000家门店向所有来店顾客提供免费Wi-Fi服务。只要在智能手机等设备的Wi-Fi设置选项中选择SSID“Famima_Wi-Fi”，即可连接网络（单次不超过20分钟，每天不超过3次）。

松本清（Matsumoto Kiyoshi）

大型连锁药妆店松本清（Matsumoto Kiyoshi）在东京、成田、大阪、京都的部分门店为所有来店顾客提供免费Wi-Fi服务。在智能手机等的Wi-Fi设置界面内选择SSID“Matsukiyo_Free_WiFi”后，只需在浏览器中选择同意使用条款，即可连接网络。

G Free（银座免费Wi-Fi）

这是可在东京银座的中央大道（银座大道）和晴海大道上自由使用的免费Wi-Fi服务。在智能手机等的Wi-Fi设置界面内选择SSID“@GinzaFree”后，只需在浏览器中选择同意使用条款，即可连接网络。

链接：G Free（银座免费Wi-Fi）

Visit Shibuya Wi-Fi

东京急行电铁公司（东急）在东京涩谷向外国游客提供免费Wi-Fi服务。可在东急、东京地铁公司（东京metro）的涩谷站、涩谷HIKARIE、东急百货商场总店及东横店、SHIBUYA109使用。在以下场所出示护照即可获得ID和密码。

东急和东京metro涩谷站

涩谷站观光指南处（地下2层）、涩谷站综合服务柜台（地下1层）

涩谷站观光指南处（地下2层）、涩谷站综合服务柜台（地下1层） 涩谷Hikarie

信息咨询处（2层、地下3层）

信息咨询处（2层、地下3层） 东急百货店总店

信息咨询处（1层）

信息咨询处（1层） 东急百货店东横店

信息咨询处（1层、5层）

信息咨询处（1层、5层） SHIBUYA 109

信息咨询处（1层）

链接：Visit Shibuya Wi-Fi

Omotesando Free Wi-Fi

可在东京的原宿、表参道地区自由使用的免费Wi-Fi服务。在智能手机等设备的Wi-Fi设置界面选择SSID“Omotesando_Free_Wi-Fi”后，经过简单的认证程序即可连接网络。

odakyū Free Wi-Fi

小田急电铁公司在新宿和箱根等地为外国游客提供免费Wi-Fi服务。在新宿站、小田原站、“浪漫”特快（Romancecar）部分车辆、箱根地区主要车站、芦之湖主要港口、箱根海盗船内均可使用。下载专用应用程序，通过SNS账号（Facebook、Twitter、Google、Yahoo! JAPAN）或短信服务（SMS）进行认证后，即可连接网络。1次认证的有效期为30天。通过本应用程序还可获取箱根的观光及交通信息。

链接：odakyū Free Wi-Fi

链接：odakyū Free Wi-Fi APP

链接：小田急电铁

Docomo Wi-Fi for Visitor

NTT Docomo在2015年3月31日前面向访日外国游客提供“Docomo Wi-Fi for Visitor”的试用服务（收费）。只要登录官网申请，即可使用分布在车站、机场、咖啡店、富士山顶等场所的日本国内约15万个热点提供的最大传输速度达72.2Mbps的高速网络。使用费一周套餐为972日元，三周套餐为1404日元（均含税，申请时需用信用卡缴费）。

链接：Docomo Wi-Fi for Visitor