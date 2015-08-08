Семейный ресторан – это ресторан неполного цикла обслуживания для тех, кто любит отдыхать в кругу семьи. В общей сложности по всей Японии действует около восьми тысяч филиалов сетевых семейных ресторанов (по-японски они называется фамирэсу – сокращение от английского family restaurant). Фамирэсу пользуются популярностью и среди иностранных туристов.

Специализированные сетевые рестораны завоевывают пригороды по всей Японии

Если в пути вы немного устали и захотели где-нибудь передохнуть, сделайте небольшую остановку в ближайшем семейном ресторане. Фамирэсу (как сокращенно называется эта разновидность ресторана в Японии) – это именно то, что вам нужно.

Здесь вас ждет разнообразное меню по самым демократичным ценам – от 500 до 2000 йен за блюдо. В семейных ресторанах светло, чисто и безопасно для детей, и готовят там вкусно, так что можно ни о чем не заботиться, а просто получать удовольствие. Большинство фамирэсу работают круглосуточно, поэтому они пользуются популярностью и у семейных клиентов с маленькими детьми, и у иностранных туристов. Раньше в семейных ресторанах подавались блюда не одной, а сразу нескольких кухонь – японской, европейской и китайской. Но в последнее время заметно выросла конкуренция и у каждой из сетей появилась своя собственная специализация и особые предложения, которых не найти у конкурентов.

На блюдах итальянской кухни специализируется сеть семейных ресторанов «Сайдзэрия» (Saizeriya), китайскую кухню представляет сеть «Бамиян» (Вamiyan), за гамбургерами лучше всего отправиться в «Биккури Донки», блюда европейской кухни подают в «Гасто», а самые крупные «японские» фамирэсу – это «Аия» и «Васёку-сато». Филиалы этих сетей расположены по всей Японии. Подобная специализация помогает клиентам сделать выбор в соответствии с их индивидуальными предпочтениями или настроением.

Ланч с салатом

В семейных ресторанах используется фото-меню, поэтому даже тот, кто не знает японского, не испытывает затруднений во время заказа. Кроме фотографии блюда в меню можно найти информацию о содержании калорий и соли. Во многих ресторанах есть изолированные места для курящих, и посетители, ведущие здоровый образ жизни, могут не волноваться по поводу вреда от сигаретного дыма.

Вдобавок ко всему в последнее время крупные сети начали предлагать клиентам особые меню и спецпредложения, такие как утренний шведский стол, салат-бар, пицца или сябу-сябу (традиционное японское блюдо) «ешь сколько хочешь», десерты без ограничений – всё это, конечно, не может не радовать людей со здоровым аппетитом. В каждой сети существует свое особое, уникальное утреннее меню – именно оно и привлекает в ресторан завсегдатаев.

Ланч: гамбургер из тофу, рис с пшеницей, куриный салат, суп-мисо, соленья и напиток из дринк-бара (чай гэммай-тя с добавлением зеленого чая маття).

Дринк-бар безалкогольных напитков: пей, сколько хочешь

Безалкогольный дринк-бар

Безалкогольные дринк-бары японских фамирэсу – вещь незабываемая.

Это стойки самообслуживания, где посетители семейного ресторана могут налить себе холодный безалкогольный напиток (или приготовить на свой вкус горячий) из довольно обширного ассортимента. Когда напиток готов, клиент возвращается с ним на свое место и продолжает трапезу. Цена за эту услугу колеблется от двухсот до четырехсот йен. Количество подходов к стойке не ограничено.

Мягкое мороженое со вкусом зеленого чая маття и желе вараби-моти под сиропом из коричневого сахара

Обычно дринк-бар включает в себя несколько видов кофе (капучино, латте и эспрессо, приготовленные специальной машиной) и чая (из японских – ходзи-тя, гэммай-тя, комбу-тя, а также жасминовый, травяной и черный чаи). Иногда в рамках дринк-бара можно выпить маття-раттэ (порошковый чай маття с молоком). Из прохладительных напитков – содовая, газированные напитки, соки, в том числе и фруктово-овощные, которые сейчас особенно популярны. Дринк-бар можно заказать и как часть комплексного обеда вместе с закусками, основным блюдом и десертом. А если заранее распечатать из интернета купон, то даже можно получить скидку.

Новые возможности: алкоголь в именных бутылках

Первый семейный ресторан «Скай ларк» (Жаворонок) открылся в Японии в 1970 году в Токио, в окрестностях Футю. С тех пор семейные рестораны распространились по всей Японии, располагаясь в основном в пригородах. Количество действующих филиалов фамирэсу в Японии составляет около восьми тысяч.

Тенденция последних лет – появление все большего числа семейных ресторанов, где подаются алкогольные напитки. В некоторых заведениях постоянные клиенты держат в баре именную бутылку (сакэ, виски или рисовой водки сётю), а закуски продаются по очень низким ценам. В отличие от японских пивных идзакая, которые начинают работать только вечером, семейные рестораны, как правило, открыты 24 часа в сутки.

По всей Японии, в Киото, Наре, Токио и других городах, а также в пригородах и возле туристических достопримечательностей всегда отыщется какой-нибудь семейный ресторан. Если вы устали от прогулки и хотите пропустить стаканчик, не дожидаясь вечера – отправляйтесь в фамирэсу, это действительно самый удобный вариант.

Фотография к заголовку: Единственная сеть с филиалами во всех областях и префектурах Японии – семейный ресторан «Гасто», филиал Кавасаки Арима.

Фото-меню предоставлено Ari Helminen