日本的家庭餐馆，顾名思义，是适合一家人来聚餐的休闲式餐厅，连锁店在遍布全国各地，多达8000家左右，也受到海外游客的欢迎。

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朝专门店发展的连锁餐厅，向全国城郊扩大

旅行中稍感疲劳想驻足小憩时，家庭餐馆就成为你的依靠。

家庭餐馆丰富的菜品与合理价格（每人500〜2000日元左右），让人们可以轻松走进，尽情享乐其中。店内宽敞明亮，清洁安全，食物味道也很好，而且24小时营业的餐馆也不少，因此不仅受到一般家庭的喜爱，在国外游客中也很有人气。以前无论哪一家餐馆的菜单都有日式、西式和中式菜肴，但由于竞争激烈，现在各家连锁餐馆开始向顾客提供个性化菜单，努力寻求不同的服务特色。

比如意式西餐厅“萨莉亚”、中餐馆“巴米扬”、汉堡牛肉店“Bikkuri Donkey”、西餐厅“Gusto”、日餐店“蓝屋”、“和食Sato”等，在全国都有连锁店，向专门店发展的家庭餐馆不断增加，令顾客可以按照心情和喜好自由选择。

配有食物图片的菜单

家庭餐馆的菜单上一般都附有彩色图片，点菜时语言不通也没关系。有的菜单上还标明食物的热量和盐分，另外为那些重视健康的顾客着想，划分禁烟区和吸烟区的餐厅也越来越多了。

最近很多餐厅还提供各具特色的服务，比如自助早餐、自助色拉吧、比萨自助餐、日式火锅自助餐和蛋糕自助餐等，让那些食欲旺盛的顾客甚是欢喜。为了招徕顾客，各餐厅还纷纷推出定时的早餐，供应各家独自的美味佳肴。

色拉午餐

饮料自助吧

饮料自助吧

日本家庭餐馆中不可忽视的存在是饮料自助吧。

这是一项无酒精饮料的自助服务，所以顾客需自己去饮料吧自选自取，然后回到座位饮用。通常价格在200～400日元左右，可随意饮用。

自助吧的饮料种类齐全，咖啡有卡布奇诺和拿铁，还有专用机器制作的浓缩咖啡；茶类除了焙茶、糙米茶、海带茶等日本茶以外，还有茉莉茶、香草茶、红茶等；另外还有抹茶拿铁（抹茶和牛奶的混合饮料）等特色饮料。苏打饮料和果汁品种也非常丰富，其中蔬果汁很受欢迎。如果自助饮料与主菜、小菜、甜品同时点，或者在就餐前通过网络下载优惠券，还可享受折扣。

提供存酒服务

日本最早的家庭餐馆是“skylark”，于1970年在东京府中市开张营业，“Royal Host”在1971年开业，1970年被称为是日本餐饮业的元年，此后家庭餐馆以郊区为中心，在全国推广，现在餐厅总数已达8000家左右。家庭餐厅的出现让女性、儿童和年轻人能够轻松地外出就餐。从某种意义上可以说，日本餐饮业的发展为日本人挣脱陈旧的父权主义，起到了一定的作用。

近年来为充实服务内容，向顾客提供红酒等酒类饮品的家庭餐馆也不断增加。有些店还为顾客保管未喝完的烧酒，下酒菜大多也价格低廉。相比大部分傍晚才开店营业的“居酒屋”（日式小酒馆——译注），家庭餐馆几乎都是24小时营业。

家庭餐馆遍及全国各地，京都、奈良以及东京等旅游名胜附近和郊外小镇都不难发现。当你走累了或是午后想小饮一杯时，家庭餐馆是最好的去处。

标题图片：日本唯一一家在全国都道府县都有连锁店的家庭餐馆“Gusto”，川崎有马分店＠Skylark

图片提供：配有彩色图片的菜单Ari Helminen