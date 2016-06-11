日本的家庭餐廳，顧名思義，是適合一家人來聚餐的休閒式餐廳，連鎖店在遍布全國各地，多達8,000家左右，也受到海外遊客的歡迎。

朝專門店發展的連鎖餐廳，向全國城郊擴大

旅行中稍感疲勞想駐足小憩時，家庭餐廳就成為你的依靠。

家庭餐廳豐富的菜品與合理價格（每人500〜2,000日圓左右），讓人們可以輕鬆走進，盡情享樂其中。店內寬敞明亮，清潔安全，食物味道也很好，而且24小時營業的餐廳也不少，因此不僅受到一般家庭的喜愛，在國外遊客中也很有人氣。以前無論哪一家餐廳的菜單都有日式、西式和中式菜餚，但由於競爭激烈，現在各家連鎖餐廳開始向顧客提供個性化菜單，努力尋求不同的服務特色。

比如義式西餐廳「薩莉亞（Saizeriya）」、中餐廳「巴米揚（Bamiayn）」、漢堡排餐廳「Bikkuri Donkey」、西餐廳「Gusto」、日餐廳「藍屋」、「和食Sato」等，在全國都有連鎖店，向專門店發展的家庭餐廳不斷增加，令顧客可以按照心情和喜好自由選擇。

配有食物圖片的菜單

家庭餐廳的菜單上一般都附有彩色圖片，點菜時語言不通也沒關係。有的菜單上還標明食物的熱量和鹽分，另外為那些重視健康的顧客著想，劃分禁煙區和吸煙區的餐廳也越來越多了。

最近很多餐廳還提供各具特色的服務，比如自助早餐、自助沙拉吧、比薩自助餐、日式火鍋自助餐和蛋糕自助餐等，讓那些食慾旺盛的顧客甚是歡喜。為了招徠顧客，各餐廳還紛紛推出定時的早餐，供應各家獨自的美味佳餚。

沙拉午餐

飲料自助吧

飲料自助吧

日本家庭餐廳中不可忽視的存在是飲料自助吧。

這是一項無酒精飲料的自助服務，所以顧客需自己去飲料吧自選自取，然後回到座位飲用。通常價格在200～400日圓左右，可隨意飲用。

自助吧的飲料種類齊全，咖啡有卡布奇諾和拿鐵，還有專用機器製作的濃縮咖啡；茶類除了焙茶、玄米茶、海帶茶等日本茶以外，還有茉莉茶、香草茶、紅茶等；另外還有抹茶拿鐵等特色飲料。蘇打飲料和果汁品種也非常豐富，其中蔬菜果汁很受歡迎。如果自助飲料與主菜、小菜、甜點同時點，或者在就餐前通過網路下載優惠券，還可享受折扣。

提供存酒服務

日本最早的家庭餐廳是「Skylark（加州風洋食館）」，於1970年在東京府中市開張營業，「Royal Host（樂雅樂）」在1971年開業，1970年被稱為是日本餐飲業的元年，此後家庭餐廳以郊區為中心，在全國推廣，現在餐廳總數已達8,000家左右。家庭餐廳的出現讓女性、兒童和年輕人能夠輕鬆地外出就餐。從某種意義上可以說，日本餐飲業的發展為日本人掙脫陳舊的父權主義，起到了一定的作用。

近年來為充實服務內容，向顧客提供紅酒等酒類飲品的家庭餐廳也不斷增加。有些店還為顧客保管未喝完的燒酒，下酒菜大多也價格低廉。相比大部分傍晚才開店營業的「居酒屋」，家庭餐廳幾乎都是24小時營業。

家庭餐廳遍及全國各地，京都、奈良以及東京等旅遊名勝附近和郊外小鎮都不難發現。當你走累了或是午後想小飲一杯時，家庭餐廳是最好的去處。

標題圖片：日本唯一一家在全國都道府縣都有連鎖店的家庭餐廳「Gusto」，川崎有馬分店＠Skylark