المطاعم العائلية في اليابان هي مطاعم كاجوال تركز على تقديم الخدمة للأسر والعائلات. ويوجد العديد من سلاسل المطاعم العائلية المختلفة والمتنوعة في كل أرجاء اليابان من المدن وحتى المناطق الريفية. ويبلغ عدد المطاعم العائلية في اليابان ما يقرب من ٨٠٠٠ مطعم، تتمتع بشعبية ليس بين اليابانيين فقط ولكن تمتد حتى بين الزوار الأجانب لليابان.

سلاسل مطاعم متخصصة تتركز في ضواحي المدن على مستوى اليابان

عندما تشعر بالتعب أثناء رحلتك وتود أن تأخذ قسطا من الراحة، يمكنك أن تتوجه لأحد المطاعم العائلية والتي يمكن الاعتماد عليها في تلك الأثناء. و”فاميلي رستوران“ يتم اختصاره كما اعتاد اليابانيون أن يفعلوا ذلك في حياتهم اليومية ليصبح ”فامي رسو“.

تتميز المطاعم العائلية في اليابان ”فاميلي رستوران“ بقائمة غنية من حيث التنوع وأسعار معقولة (بين ٥٠٠ و ٢٠٠٠ ين للفرد) مما يجعلك تذهب هناك دون قلق بخصوص الطعام أو الفاتورة. وبفضل تميز المطاعم العائلية بالطعم الجيد للطعام، الأجواء المبهجة، آمن ونظيف، علاوة على ذلك فغالبيتها تعمل على مدار ٢٤ ساعة، مما جعل شعبيتها تمتد للزوار الأجانب لليابان. في الماضي كان يمكنك أن تجد الأكلات اليابانية أو الغربية أو الصينية في أي مطعم عائلي تذهب إليه، لكن بسبب حدة المنافسة التي زادت في الوقت الحالي أصبح لكل سلسلة من سلاسل المطاعم العائلية شخصية خاصة بها وتقوم بتقديم خدمات مختلفة.

يوجد العديد من المطاعم العائلية المختلفة في شتى أنحاء اليابان، فهناك سلسلة المطاعم المتخصصة في تقديم الأكلات الإيطالية Saizeriya، سلسلة المطاعم الصينية Bamiyan، سلسلة مطاعم لحوم الهمبرغر Bikkuri Donky، سلسلة مطاعم الأكلات الغربية Gusto، وسلسلة الأكل الياباني Aiya، وWashoku Sato. وبزيادة سلاسل المطاعم العائلية المتخصصة يتسطيع الزبائن الاختيار والتفريق بين هذا التنوع الكبير في الأكلات وفقا لحالتهم المزاجية.

قائمة طعام مزودة بالصور

سلطة وجبة الغداء

ويتم إعداد قوائم الطعام بالمطاعم العائلية بحيث تكون مزودة بصور الأكلات مما يجعل من عملية التفاهم وطلب الطعام سلسة وسهلة حتى وإن كنت لا تتحدث اليابانية. ليس ذلك فقط بل مكتوب بها أيضا عدد السعرات الحرارية وكمية الملح الموجودة بكل طبق. كما يزداد عدد المطاعم التي يوجد بها أماكن منفصلة مخصصة للمدخنين وذلك من أجل توفير الأمان للزبائن الذين يتخوفون على صحتهم من تأثير الدخان.

وبالإضافة إلى ذلك، في الآونة الأخيرة، يوجد العديد من المطاعم التي تقدم الكثير من الخدمات المميزة التي ترضي وتسعد محبي الأكل من الزبائن مثل بوفيه للإفطار، سلطات، بيتزا يمكنك أن تتناول منها الكمية التي تحبها مقابل مبلغ محدد، وتقدم سلاسل المطاعم العائلية المتخصصة في الأكلات اليابانية ”شابوشابو" أو اللحوم الرقيقة أيضا بنفس فكرة الأكل كما تحب مقابل مبلغ محدد، وكذلك توجد مطاعم للكعك تنتهج نفس الفكر والطريقة في التسويق وتقديم الخدمات. وتجذب قائمة الطعام المحددة بوقت معين في فترة الصباح والتي تميز كل مطعم عن الآخر نوعيات مختلفة من الزبائن.

وجبة غداء: همبرغر التوفو، أرز الدخن، سلطة الدجاج، حساء ميسو، المخللات، شاي الأرز المحمص الذي يحتوي على الشاي الأخضر المطحون من بار المشروبات.

بار المشروبات

ولا يمكن أن ننسى أو يغيب عن بالنا بار المشروبات الموجود بسلاسل المطاعم العائلية اليابانية والذي يمكنك أن تشرب ما تشاء منه مقابل مبلغ محدد.

بار المشروبات

ويندرج ذلك تحت بند الخدمة الذاتية من المشروبات الغير كحولية، حيث يقوم الزبون بالذهاب بنفسه للجزء المجهز للمشروبات ليحضر المشروب الذي يحبه ويعود للطاولة التي يستخدمها. ويقوم الزبون بدفع مبلغ محدد يتراوح بين ٢٠٠ و ٤٠٠ ين مقابل استخدامه لبار المشروبات حيث يستطيع أن يشرب أي نوع من المشروبات المعروضة سواء الساخنة منها أو الباردة و بأي كمية بكل حرية.

حلاوى ماتشا وسوفت كريم مع العسل الأسود

ويتميز بار المشروبات بتنوع المشروبات المعروضة فبالنسبة للقهوة يوجد من الكابتشينو وحتى الكافية لاتيه، وماكينة خاصة بالقهوة الإسبرسو، وبالنسبة للشاي فبخلاف الشاي الأخضر وشاي الأرز المحمص، يوجد عديد من الأنواع مثل عشب البحر، الياسمين، الأعشاب، والعديد من أنواع الشاي الأسود. ومن المشروبات الغير معتادة والجديدة يوجد ماتشا لاتيه (الشاي الأخضر المطحون والحليب). وبطبيعة الحال يوجد العيد من أنواع المشروبات الغازية والعصائر، خاصة عصير مزيج الخضروات والفواكه أيضا والذي يحظى بشعبية بين الزبائن. ويمكن طلب بار المشروبات والطبق الرئيسي والحلو مع بعضهم، وإذا قمت بتحميل الكوبون بشكل مسبق عبر الإنترنت يمكن أن تحصل على أسعار مخفضة.

يمكنك الاحتفاظ بزجاجة الكحول الخاصة بك !

افتتحت مجموعة Skylark أول مطعم عائلي في اليابان عام ١٩٧٠ بطوكيو بالقرب من محطة جينغو مائي. ومنذ ذلك الحين بدأت المطاعم العائلية في الانتشار في كافة أرجاء اليابان وخاصة في الضواحي، وفي الوقت الراهن يصل عدد المطاعم العائلية إلى ٧٢٤٦ (سبتمبر/ أيلول ٢٠١٤).

وفي السنوات الأخيرة زادت أنواع المشروبات الكحولية والبيرة التي تقدم المطاعم العائلية. ويوجد العديد من المطاعم التي تقدم خدمة حفظ زجاجة المشروبات الروحية الخاصة بك في المطعم لتستخدمها خلال مدة محددة كلما ذهبت إلى المطعم، كما تقدم العديد من المقبلات الرخيصة منخفضة السعر. بالمقارنة مع غالبية البارات التي تفتح أبوابها في المساء، فإن معظم المطاعم العائلية تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وتنتشر المطاعم العائلية في جميع أنحاء البلاد وبالقرب من الأماكن السياحية للمدن اليابانية مثل كيوتو ونارا وطوكيو، كما تنتشر في ضواحي المدن، فإذا تعبت من المشي يمكنك أخذ قسطا من الراحة بأحد المطاعم العائلية والتمتع بالخدمات العديدة التي يقدمها.

صورة العنوان: مطعم Gusto العائلي وهو المطعم الوحيد الذي يوجد بكل محافظات اليابان. فرع كاواساكي أريما. مصدر الصور. الصورة مقدمة من مجموعة Skylark.

قائمة الطعام المزودة بالصور: Ari Helminen