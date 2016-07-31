Los denominados restaurantes familiares son, como su nombre indica, locales de ambiente informal cuyo objetivo principal es acudir en familia. Se calcula que en todo Japón existen en la actualidad unos 8.000 establecimientos de cadenas de este tipo, que gozan de popularidad tanto entre los japoneses como entre los turistas extranjeros.

Cadenas de restaurantes especializados con establecimientos en todo Japón

Los denominados restaurantes familiares –famiri resutoran o famiresu, en japonés– disponen de una amplia variedad de platos a precios asequibles (entre 500 y 2.000 yenes aproximadamente) y proporcionan una atmósfera relajada. Además del buen sabor de la comida y de la luminosidad, la seguridad y la limpieza de los locales, muchos de ellos permanecen abiertos las 24 horas del día, por lo que son populares para ir con la familia, por ejemplo, cuando se quiere hacer una pausa durante un viaje, y entre los turistas extranjeros que visitan Japón. Originalmente, cualquiera de estos establecimientos ofrecía especialidades de la comida japonesa, la occidental y la china, pero la fuerte competencia del mercado ha propiciado que en la actualidad cada cadena de este tipo de restaurantes disponga de una oferta diferente muestra de su propia identidad.

En la actualidad, son conocidas cadenas como Saizeriya, especializada en comida italiana; Bamiyan, en gastronomía china; Bikkuri Donki, en hamburguesas; Gusto, en platos occidentales; y Aiya y Washoku Sato, que ofrecen especialidades japonesas. Todas ellas cuentan con establecimientos repartidos por todo el país. Son cada vez más los restaurantes familiares que se especializan, por lo que los consumidores pueden elegir el que más se adecue a su preferencia en ese momento.

La carta o menú incluye fotografías de los platos.

Menú para la comida o almuerzo con ensalada.

La carta o menú de estos establecimientos incluye fotografías, de ahí que las personas que no hablen japonés no tengan problemas a la hora de pedir. Además, en algunos aparece información sobre datos como la cantidad de calorías o de sal por plato. Por otro lado, son cada vez más los locales de este tipo que disponen de zonas para fumadores y no fumadores. Las cadenas tienen en consideración a quienes se preocupan por la salud.

Recientemente, los restaurantes familiares ofrecen un mayor número de servicios originales que satisfacen a quienes son de buen comer: bufé de desayuno, ensalada, pizza, shabushabu (carne de cerdo o ternera en rodajas finas que se prepara sumergiéndola brevemente en una olla de agua hirviendo con diversos condimentos), tartas o pasteles... Las distintas cadenas atraen a los clientes con sus propuestas para la hora del desayuno, un menú que solo se sirve a determinadas horas de la mañana.

Menú del día (almuerzo o comida): hamburguesa de tofu, arroz con cereales, ensalada de pollo, sopa de miso, encurtidos y té de arroz integral con matcha (té verde en polvo) de la barra libre.

Barra libre

Zona de barra libre.

Uno de los elementos que no falta en todo restaurante familiar que se precie es el denominado dorinkubā, esto es, la barra libre, cuyo precio oscila entre los 200 y los 400 yenes. Los comensales pueden servirse tantas veces como quieran una variada selección de bebidas sin alcohol: por ejemplo, café capuchino, con leche o expreso; tés japoneses como el tostado, el de arroz integral y el de alga konbu, y de origen extranjero como el de jazmín, de hierbas y el inglés, e incluso opciones como el té verde en polvo con leche. Por supuesto, también se puede beber distintos refrescos y zumos, siendo populares los de frutas y verduras. La barra libre se puede pedir para acompañar a platos principales y postres, o como parte de un set con algo para picar. Existe, además, la posibilidad de descargarse de Internet cupones de descuento.

Warabimochi (dulce de almidón de helecho) con té verde espolvoreado, helado, nata y azúcar mascabado.

Vender y guardar botellas de bebidas alcohólicas a los clientes asiduos

El primer restaurante familiar en abrir sus puertas en Japón fue un Skylark; lo hizo en la ciudad de Fuchū (Tokio), en 1970, año que ha pasado a conocerse como el primero de la industria japonesa de servicios alimentarios. En 1971 le siguió un Royal Host. Desde entonces, estos establecimientos se extendieron por todo el país, principalmente en las afueras de las urbes, y en la actualidad se calcula que existen unos 8.000. Son locales en los que las mujeres, los niños y los jóvenes pueden comer en un ambiente relajado, y en cierto sentido es posible decir que el desarrollo de la industria de la restauración ha desempeñado un papel liberador de sistemas antiguos como el patriarcal.

Por otra parte, en los últimos años ha aumentado la cantidad de restaurantes de este tipo que ofrecen bebidas alcohólicas como vino y cerveza; en algunos es posible incluso comprar una botella de aguardiente –shōchū– y pedir que la guarden para otra ocasión. En muchos de estos establecimientos disponen de platos asequibles para picar mientras se bebe alcohol. Además, la mayoría de los restaurantes familiares abre las 24 horas del día, algo que contrasta con las tabernas de estilo japonés o izakaya y otros locales que solo funcionan desde la tarde hasta altas horas de la madrugada.

Estos restaurantes abundan en todo el país y son fáciles de encontrar en las cercanías de lugares turísticos como Kioto, Nara y Tokio, así como en las afueras de muchas localidades, por lo que se presentan como una opción ideal para descansar cuando se haya caminado mucho o si se quiere tomar una copa incluso al mediodía.

Imagen de la cabecera: Restaurante Gusto de Kawasaki Arima (cortesía de Skylark)

La carta o menú incluye fotografías de los platos: imagen cortesía de Ari Helminen

(Traducción al español del original en japonés)