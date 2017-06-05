Считаем до семнадцати

Люди, хотя бы немного знакомые с этой поэтической формой, знают, что хайку состоит из 17 слогов, и представляют их, пожалуй, в виде строк в 5, 7 и 5 слогов. Японцы также знают хайку как три фразы по 5-7-5 слогов. Однако если на других языках хайку обычно принято записывать в три строки, по-японски они пишутся одной строкой. Раньше традиционно их писали сверху вниз, но сейчас уже можно увидеть и горизонтальное расположение хайку.

Посмотрим на хайку поэтессы Дэн Сутэдзё (1634-1698), которое она сложила в шесть лет. В стихотворении она описывает следы на снегу, оставленные человеком в гэта – деревянной обуви на двух поперечных подставках. Следы напоминают ей иероглиф «два» (ニ):

雪の朝二の字二の字の下駄の跡Юки-но аса / ни-но дзи ни-но дзи-но / гэта-но ато Снежное утро,

Двойка, двойка –

Следы гэта

Стоит также обратить внимание на то, как считают слоги. Подсчитывают скорее не слоги в нашем привычном понимании, а он (звуки), соответствующие знакам слоговой азбуки. Заметим, что составные знаки типа しゅ (сю) и ぎょ (гё) считаются за один знак, как и маленькая цу (っ), использующаяся для обозначения удвоения согласного. Таким образом, само слово «хайку» слышится как двусложное, но считается, что в нём три слога (ха-и-ку, は・い・く).

Указания на времена года

Другой важной особенностью хайку являются киго, «сезонные слова». В процитированном выше стихотворении Дэн Сутэдзё – это «снег», указывающий на зиму. В следующем хайку, которое создал Масаока Сики (1867-1902), хурма указывает на осень. Действие происходит возле знаменитого монастыря Хорюдзи в городе Нара, древней столице Японии:

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺Каки куэба / канэ га нару нари / Хо:рю:дзи Хурму откусил –

Зазвонил колокол

Храма Хорюдзи

Обычай использовать в хайку маркеры времени года сложился при формировании жанра из других форм, но эти слова также помогают поэту с выбором слов и придают дополнительную глубину смыслу.

В сайдзики, словаре «сезонных слов», они разделены на пять частей – четыре для времён года и одна для Нового года. Кроме того, они классифицированы по разделам – животные, растения, человеческая деятельность в разные периоды года.

Примеры «сезонных слов»

Весна хинамацури (праздник кукол), угуису (камышовка), хибари (жаворонок), умэ (цветы сливы), хана, или сакура (японская вишня) Лето нидзи (радуга), фу:рин (колокольчик, звенящий на ветру), юката (повседневная лёгкая одежда), кингё (золотые рыбки), химавари (подсолнух) Осень мэйгэцу (полнолуние перед осенним равноденствием), инэкари (жатва риса), самма (сайра), сика (олень), момидзи (осенняя листва) Зима симо (иней), цурара (сосулька), цуру (журавль), каки (устрицы), микан (мандарин) Новый год кадомацу (украшения из сосны), отосидама (новогодние денежные подарки детям), хацуюмэ (первый сон в году), хацумо:дэ (первое в году посещение святилища), моти (рисовые лепёшки)

Стихотворение из двух частей

Ещё одна важная особенность – сопоставление двух элементов. Традиционно в стихотворении две части отделяют «режущим словом», кирэдзи. Для этого используются такие слова, как я, кана, кэри, с которыми при переводе обходятся по-разному ввиду их расплывчатого значения. Самое известное хайку, написанное Мацуо Басё (1644-1694), включает слово я.

古池や蛙飛びこむ水の音Фуруикэ я / кавадзу тобикому / мидзу-но ото Старый пруд —

Прыгает лягушка,

Звук воды

В определённом смысле я представляет собой вербальную отметку, которая не переводится на другие языки, и в этом случае представлена тире, но разные переводчики могут использовать точку, многоточие, восклицательный знак, или же вовсе не переводить.

Вопрос о том, как лучше переводить кирэдзи, пожалуй, не имеет простого удовлетворительного ответа, но важно то, что оно чётко делит стихотворение на две картины, или сцены – тихий спокойный пруд контрастирует с движением и звуком, когда лягушка прыгает. Такое противопоставление играет важную роль в классических хайку. Ёса Бусон (1716-1784), например, написал хайку, в которой мы видим жёлтые цветы на фоне вечернего неба:

菜の花や月は東に日は西にНа-но хана я / цуки ва хигаси ни / хи ва ниси ни Цветы сурепки —

Луна на востоке,

Солнце – на западе

Освобождение от схемы 5-7-5

Одни художники стремятся устанавливать и соблюдать правила и условности, другие же предпочитают их нарушать. Это справедливо и для мира хайку. Если стандарт подразумевает использование структуры 5-7-5, сезонных слов и противопоставления через «режущие слова», то на протяжении многих лет находились новаторы, которые подвергали сомнению или игнорировали эти правила.

Сам термин «хайку» был создан только в 1892 году поэтом Сики, но более ранние произведения в жанре хокку, создававшиеся Басё и другими поэтами, достаточно похожи на хайку, чтобы их тоже называли сейчас этим словом. Хокку происходит от первой части более длинных стихотворений, которая постепенно обрела собственную независимую жизнь.

С появлением нового термина множество экспериментаторов принялось испытывать на прочность границы жанра, создавая хайку без «режущих слов» или маркеров времени года. Существует мнение, что хайку без сезонного слова следует относить к сэнрю – другому, юмористическому жанру поэзии в форме 5-7-5, который сложился в XVIII веке. Однако такой подход не учитывает существования муки (внесезонных) хайку, которые сохраняют общее настроение хайку, но не нуждаются в указании времени года.

Даже сама структура 5-7-5 подверглась пересмотру. Этот формат традиционно допускал некоторые изменения, называемые дзиамари (избыток букв) и дзитарадзу (нехватка букв), и многие известные хайку имеют слегка неправильную форму. Однако в следующем стихотворении, которое сочинил Одзаки Хосай (1885-1926), известный своими свободными хайку, идущими вразрез с правилами, осталось всего по три слога в каждой строке. Если говорить о хайку, то не стоит забывать и о существовании таких необычных поэтов и стихов:

咳をしても一人Сэки о / ситэ мо / хитори Даже кашляя,

Я остаюсь

В одиночестве

Фотография к заголовку предоставлена jasonkao73

(Статья на английском языке опубликована 8 июля 2015 г.)