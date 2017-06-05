Считаем до семнадцати
Люди, хотя бы немного знакомые с этой поэтической формой, знают, что хайку состоит из 17 слогов, и представляют их, пожалуй, в виде строк в 5, 7 и 5 слогов. Японцы также знают хайку как три фразы по 5-7-5 слогов. Однако если на других языках хайку обычно принято записывать в три строки, по-японски они пишутся одной строкой. Раньше традиционно их писали сверху вниз, но сейчас уже можно увидеть и горизонтальное расположение хайку.
Посмотрим на хайку поэтессы Дэн Сутэдзё (1634-1698), которое она сложила в шесть лет. В стихотворении она описывает следы на снегу, оставленные человеком в гэта – деревянной обуви на двух поперечных подставках. Следы напоминают ей иероглиф «два» (ニ):
雪の朝二の字二の字の下駄の跡Юки-но аса / ни-но дзи ни-но дзи-но / гэта-но ато
Снежное утро,
Двойка, двойка –
Следы гэта
Стоит также обратить внимание на то, как считают слоги. Подсчитывают скорее не слоги в нашем привычном понимании, а он (звуки), соответствующие знакам слоговой азбуки. Заметим, что составные знаки типа しゅ (сю) и ぎょ (гё) считаются за один знак, как и маленькая цу (っ), использующаяся для обозначения удвоения согласного. Таким образом, само слово «хайку» слышится как двусложное, но считается, что в нём три слога (ха-и-ку, は・い・く).
Указания на времена года
Другой важной особенностью хайку являются киго, «сезонные слова». В процитированном выше стихотворении Дэн Сутэдзё – это «снег», указывающий на зиму. В следующем хайку, которое создал Масаока Сики (1867-1902), хурма указывает на осень. Действие происходит возле знаменитого монастыря Хорюдзи в городе Нара, древней столице Японии:
柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺Каки куэба / канэ га нару нари / Хо:рю:дзи
Хурму откусил –
Зазвонил колокол
Храма Хорюдзи
Обычай использовать в хайку маркеры времени года сложился при формировании жанра из других форм, но эти слова также помогают поэту с выбором слов и придают дополнительную глубину смыслу.
В сайдзики, словаре «сезонных слов», они разделены на пять частей – четыре для времён года и одна для Нового года. Кроме того, они классифицированы по разделам – животные, растения, человеческая деятельность в разные периоды года.
Примеры «сезонных слов»
|Весна
|хинамацури (праздник кукол), угуису (камышовка), хибари (жаворонок), умэ (цветы сливы), хана, или сакура (японская вишня)
|Лето
|нидзи (радуга), фу:рин (колокольчик, звенящий на ветру), юката (повседневная лёгкая одежда), кингё (золотые рыбки), химавари (подсолнух)
|Осень
|мэйгэцу (полнолуние перед осенним равноденствием), инэкари (жатва риса), самма (сайра), сика (олень), момидзи (осенняя листва)
|Зима
|симо (иней), цурара (сосулька), цуру (журавль), каки (устрицы), микан (мандарин)
|Новый год
|кадомацу (украшения из сосны), отосидама (новогодние денежные подарки детям), хацуюмэ (первый сон в году), хацумо:дэ (первое в году посещение святилища), моти (рисовые лепёшки)
Стихотворение из двух частей
Ещё одна важная особенность – сопоставление двух элементов. Традиционно в стихотворении две части отделяют «режущим словом», кирэдзи. Для этого используются такие слова, как я, кана, кэри, с которыми при переводе обходятся по-разному ввиду их расплывчатого значения. Самое известное хайку, написанное Мацуо Басё (1644-1694), включает слово я.
古池や蛙飛びこむ水の音Фуруикэ я / кавадзу тобикому / мидзу-но ото
Старый пруд —
Прыгает лягушка,
Звук воды
В определённом смысле я представляет собой вербальную отметку, которая не переводится на другие языки, и в этом случае представлена тире, но разные переводчики могут использовать точку, многоточие, восклицательный знак, или же вовсе не переводить.
Вопрос о том, как лучше переводить кирэдзи, пожалуй, не имеет простого удовлетворительного ответа, но важно то, что оно чётко делит стихотворение на две картины, или сцены – тихий спокойный пруд контрастирует с движением и звуком, когда лягушка прыгает. Такое противопоставление играет важную роль в классических хайку. Ёса Бусон (1716-1784), например, написал хайку, в которой мы видим жёлтые цветы на фоне вечернего неба:
菜の花や月は東に日は西にНа-но хана я / цуки ва хигаси ни / хи ва ниси ни
Цветы сурепки —
Луна на востоке,
Солнце – на западе
Освобождение от схемы 5-7-5
Одни художники стремятся устанавливать и соблюдать правила и условности, другие же предпочитают их нарушать. Это справедливо и для мира хайку. Если стандарт подразумевает использование структуры 5-7-5, сезонных слов и противопоставления через «режущие слова», то на протяжении многих лет находились новаторы, которые подвергали сомнению или игнорировали эти правила.
Сам термин «хайку» был создан только в 1892 году поэтом Сики, но более ранние произведения в жанре хокку, создававшиеся Басё и другими поэтами, достаточно похожи на хайку, чтобы их тоже называли сейчас этим словом. Хокку происходит от первой части более длинных стихотворений, которая постепенно обрела собственную независимую жизнь.
С появлением нового термина множество экспериментаторов принялось испытывать на прочность границы жанра, создавая хайку без «режущих слов» или маркеров времени года. Существует мнение, что хайку без сезонного слова следует относить к сэнрю – другому, юмористическому жанру поэзии в форме 5-7-5, который сложился в XVIII веке. Однако такой подход не учитывает существования муки (внесезонных) хайку, которые сохраняют общее настроение хайку, но не нуждаются в указании времени года.
Даже сама структура 5-7-5 подверглась пересмотру. Этот формат традиционно допускал некоторые изменения, называемые дзиамари (избыток букв) и дзитарадзу (нехватка букв), и многие известные хайку имеют слегка неправильную форму. Однако в следующем стихотворении, которое сочинил Одзаки Хосай (1885-1926), известный своими свободными хайку, идущими вразрез с правилами, осталось всего по три слога в каждой строке. Если говорить о хайку, то не стоит забывать и о существовании таких необычных поэтов и стихов:
咳をしても一人Сэки о / ситэ мо / хитори
Даже кашляя,
Я остаюсь
В одиночестве
Фотография к заголовку предоставлена jasonkao73(Статья на английском языке опубликована 8 июля 2015 г.)