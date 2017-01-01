Японский журавль благодаря своей яркой раскраске издавна считался предвестником долголетия и своего рода воплощённым благим предзнаменованием. Мы представляем снимки, сделанные в разные времена года фотографом, который родился в деревне Цуруи, где живёт больше всего японских журавлей.

Японский журавль – это птица ростом около 150 см с размахом крыльев 2,4 м и весом около 10 килограммов, самая крупная птица в Японии. Сибирские, китайские и корейские журавли – перелётные, а журавль на Хоккайдо – оседлая птица и на протяжении года живёт в одной и той же местности. Раньше они жили и на Хонсю, но сейчас сохранились только на Хоккайдо. С давних времён они упоминаются в японских сказках и их часто изображали на картинах. Для японцев это особая, хорошо им знакомая птица, к которой они относятся с большой симпатией.

Журавлиный приют

Несмотря на такое отношение, в период Мэйдзи вёлся хищнический промысел и осваивались болотистые земли, где жили журавли, в результате чего они даже некоторое время считались исчезнувшими, но в 1924 году в глубине болот Кусиро, куда не доходили даже охотники, обнаружили журавлей, которые таились там от людей. Новость о том, что журавли ещё остались, всколыхнула всю Японию. После этого понемногу начали принимать меры по их охране, и в 1952 году место их обитания стало особым памятником природы национального значения. В деревне Цуруи и соседнем посёлке Акан появились энтузиасты, занявшиеся подкормкой птиц, и деятельность по их охране закипела с новой силой.

Сейчас в Японии насчитывается около 1500 журавлей, и около 1000 из них живут на болотах Кусиро. По всему миру их осталось около 2800, так что в Кусиро живёт большая часть мировой популяции. В зимний период около 70% тамошних журавлей прилетают в деревню Цуруи, где для них созданы безопасные укрытия для сна, где они не замёрзнут, и кормушки. В этой деревне журавлей можно видеть практически целый год.

Похоже, что удалось избежать вымирания, на которое, казалось, они обречены, и восстановить их численность, но проблем ещё очень немало – в период размножения в местах подкормки бывает тесно, они могут наносить ущерб полям в том районе.

Наблюдая за журавлями

Я родился и вырос в деревне Цуруи, и оттого для меня журавли не были чем-то особенным – вполне обычные птицы, которых можно видеть постоянно. Их необычность я осознал только когда пошёл в средние классы школы. Сейчас мне кажется, я начал фотографировать журавлей тогда не случайно, а скорее неизбежно.

Я снимаю не просто самих журавлей – я хочу охватить пейзаж с ними так, чтобы в нём отражалось и то, как они живут. С детских лет для меня это – первозданный пейзаж, ведь я вырос там, где видел их каждый день. И начал самостоятельно учиться фотографии как раз только затем, чтобы фотографировать моих любимых журавлей. Другой причины становиться фотографом у меня не было.

В 25-30 лет я работал в нашей семейной гостинице, и в свободное время ходил в Кусиро, где живут журавли. Я бы хотел, чтобы посредством моих фотографий множество людей во всём мире познакомилось с этими прекраснейшими созданиями. Для меня будет огромной радостью, если это поможет сохранить журавлей и ту среду, где они обитают.

Фотографии и текст: Вада Масахиро

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