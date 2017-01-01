丹頂鶴以一身鮮亮的色彩及其民間「千年鶴」的傳說，自古就被視為吉祥的象徵。日本最大的丹頂鶴棲息地北海道鶴居村，也是本文攝影家的故鄉，他為我們介紹了用鏡頭捕捉到的丹頂鶴一年四季的優雅姿態。

丹頂鶴身長1.5m，翼展2.4m，體重10kg，是日本最大的鳥。西伯利亞、中國及朝鮮半島的丹頂鶴為候鳥，而北海道的丹頂鶴則為留鳥，一年四季棲息於固定地點。本州曾經有過丹頂鶴的足跡，現今只在北海道可見。丹頂鶴在古老的民間傳說和故事中屢有出現，也成為日本繪畫的大好題材，為日本人珍視和鍾愛。

丹頂鶴的自然庇護所

然而，由於明治時代的濫捕濫殺以及對丹頂鶴棲息濕地的開發，丹頂鶴一度曾被認為在日本已經滅絕。然而1924年，在獵人都無法進入的釧路濕地深處、鶴居村的Kirakotan海角附近，人們發現了悄然生息的丹頂鶴。這一消息震驚了北海道乃至全日本的民眾。此後，逐漸出現了保護丹頂鶴的兆頭，1952年，「釧路丹頂鶴」連同其繁殖地被認定為「國家特別天然紀念物」。配合保護丹頂鶴的活動，在鶴居村以及臨近的阿寒町，湧現了許多熱心的志工，他們積極開展餵食等活動，丹頂鶴保護工作開始活躍起來。

目前日本已確認的丹頂鶴約有1,500隻，其中近千隻棲息在釧路濕地。全世界棲息著約2,800隻丹頂鶴，其中3分之1以上都生活在釧路濕地；到了越冬期，更是有近7成的丹頂鶴飛來鶴居村。鶴居村因為有丹頂鶴的繁殖地釧原濕地、冬天也不結冰的鳥巢及投餵點，因而成為一年四季名副其實的「丹頂鶴村」。

從一段時期來看，丹頂鶴的數量似乎已經恢復，擺脫了滅絕危機；但問題也堆積如山，比如，繁殖期的投餵點裏總是處於「爆滿」過密狀態、丹頂鶴為附近的農作物帶來危害等。

用鏡頭捕捉丹頂鶴棲息地生態系統

我生在鶴居村，長在鶴居村。對於兒時的我，丹頂鶴不過是身邊一種極為普通的鳥，毫無特別之處。升入國中後，我才意識到丹頂鶴的與眾不同。現在看來，那時自己開始拍攝丹頂鶴似乎並非偶然，而是一種必然。

我拍攝的並不是丹頂鶴這種鳥本身，而是希望把它們棲息地的生態系統也記錄下來，將「有丹頂鶴同在的風景」展現給人們。因為我自幼就是看著這種風景長大的，所以對我而言，那才真正是記憶中的天然風光。我自學攝影也僅僅是為了拍攝自己最喜愛的丹頂鶴，並沒有特意想去當攝影家。

25歲以後，在經營祖傳的旅館業之餘，我開始出入於丹頂鶴棲息的釧路濕地。我希望通過攝影作品再現丹頂鶴優雅的姿態，讓世界上更多的人了解它的魅力。如果我的作品能為人們保護丹頂鶴及其棲息的自然環境盡到綿薄之力，我將感到莫大的欣慰。

攝影、撰文：和田正宏

標題圖片：寒冬的清晨，沐浴著朝陽引吭對鳴的1對丹頂鶴（1月）