丹顶鹤以一身鲜亮的色彩及其民间“千年鹤”的传说，自古就被视为吉祥的象征。日本最大的丹顶鹤栖息地北海道鹤居村，也是本文摄影家的故乡，他为我们介绍了用镜头捕捉到的丹顶鹤一年四季的优雅姿态。

丹顶鹤身长1.5米，翼展2.4米，体重10公斤，是日本最大的鸟。西伯利亚、中国及朝鲜半岛的丹顶鹤为候鸟，而北海道的丹顶鹤则为留鸟，一年四季栖息于固定地点。本州曾经有过丹顶鹤的足迹，现今只在北海道可见。丹顶鹤在古老的民间传说和故事中屡有出现，也成为日本绘画的大好题材，为日本人珍视和钟爱。

丹顶鹤的自然庇护所

然而，由于明治时代的滥捕滥杀以及对丹顶鹤栖息湿地的开发，丹顶鹤一度曾被认为在日本已经灭绝。然而1924年，在猎人都无法进入的钏路湿地深处、鹤居村的Kirakotan海角附近，人们发现了悄然生息的丹顶鹤。这一消息震惊了北海道乃至全日本的民众。此后，逐渐出现了保护丹顶鹤的兆头，1952年，“钏路丹顶鹤”连同其繁殖地被认定为“国家特别天然纪念物”。配合保护丹顶鹤的活动，在鹤居村以及临近的阿寒町，涌现了许多热心的志愿者，他们积极开展喂食等活动，丹顶鹤保护工作开始活跃起来。

目前日本已确认的丹顶鹤约有1500只，其中近千只栖息在钏路湿地。全世界栖息着约2800只丹顶鹤，其中三分之一以上都生活在钏路湿地；到了越冬期，更是有近七成的丹顶鹤飞来鹤居村。鹤居村因为有丹顶鹤的繁殖地钏原湿地、冬天也不结冰的鸟巢及投喂点，因而成为一年四季名副其实的“丹顶鹤村”。

从一段时期来看，丹顶鹤的数量似乎已经恢复，摆脱了灭绝危机；但问题也堆积如山，比如，繁殖期的投喂点里总是处于“爆满”过密状态、丹顶鹤为附近的农作物带来危害等。

用镜头捕捉丹顶鹤栖息地生态系统

我生在鹤居村，长在鹤居村。对于儿时的我，丹顶鹤不过是身边一种极为普通的鸟，毫无特别之处。升入初中后，我才意识到丹顶鹤的与众不同。现在看来，那时自己开始拍摄丹顶鹤似乎并非偶然，而是一种必然。

我拍摄的并不是丹顶鹤这种鸟本身，而是希望把它们栖息地的生态系统也记录下来，将“有丹顶鹤同在的风景”展现给人们。因为我自幼就是看着这种风景长大的，所以对我而言，那才真正是记忆中的天然风光。我自学摄影也仅仅是为了拍摄自己最喜爱的丹顶鹤，并没有特意想去当摄影家。

25岁以后，在经营祖传的旅馆业之余，我开始出入于丹顶鹤栖息的钏路湿地。我希望通过摄影作品再现丹顶鹤优雅的姿态，让世界上更多的人了解它的魅力。如果我的作品能为人们保护丹顶鹤及其栖息的自然环境尽到绵薄之力，我将感到莫大的欣慰。

摄影、撰文：和田正宏

标题图片：寒冬的清晨，沐浴着朝阳引吭对鸣的一对丹顶鹤（1月）