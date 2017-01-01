ربما يكون سبب جاذبية ”طائر الكُركي أحمر التاج“ أو ”الكُركي الياباني“ هو ألوانه الزاهية التي تنبض بالحياة ورمزه للتفاؤل والحظ الجيد، بالإضافة إلى الأسطورة التي تقول إنه يعيش ألف عام. المصور الذي وُلد في قرية تسوروي، وهي موطن الكركي، يقدم لنا نظرة فريدة إلى جمال هذا الطائر الفريد، الذي يظهر بأبهى حلله في مختلف فصول السنة.

”طائر الكركي ذو التاج الأحمر“ أو ”الكركي الياباني“، المعروف أيضًا باسم ”تانتسو“، يعتبر أكبر طائر يعيش في اليابان. يتميز بحجمه الكبير، حيث يصل طوله إلى 1.5 متر وطول جناحيه إلى 2.4 متر، ويزن حوالي 10 كيلوجرامات. يعيش هذا الطائر في جزيرة هوكايدو طوال العام، وهو طائر مقيم يختلف عن طيور الكركي المهاجرة.

تاريخيًا، كان يتواجد أيضًا في جزيرة هونشو، ولكن حاليًا يعيش فقط في جزيرة هوكايدو. يظهر ”طائر الكركي ذو التاج الأحمر“ في القصص والروايات الشعبية اليابانية القديمة، وقد تم رسمه في الكثير من الأعمال الفنية اليابانية، مما يجعله جزءًا من التراث الثقافي والفني الياباني، ويحظى بمكانة خاصة في قلوب الشعب الياباني.

قدسية طائر الكركي الياباني

لفترة من الزمن، كان الاعتقاد السائد أن طائر الكركي ذو التاج الأحمر قد انقرض تمامًا نتيجة للصيد الجائر في عصر ميجي، وجهود الاستصلاح الزراعي والتوسع في المناطق الرطبة التي كانت موطنه. ولكن في عام 1924، تم اكتشاف بعض الطيور الباقية والتي كانت تعيش في أعماق مستنقعات كوشيرو قرب حديقة رأس كيراكوتان في قرية تسوروي بمنطقة هوكايدو. وأثارت هذه الاكتشافات دهشة ودهشة في جميع أنحاء اليابان، حيث تبين أن طيور الكركي اليابانية لم تنقرض بالفعل ولم تقتصر وجودها على هوكايدو فقط.

انطلقت بعد ذلك جهود مختلفة لحماية هذه الطيور، وفي عام 1952، تم تصنيف ”طيور الكركي اليابانية في مستنقعات كوشيرو“ كمعالم طبيعية خاصة بالدولة. ومع هذه الجهود، ظهرت مجموعات من المتطوعين الذين التزموا بإطعام الكركي ورعايته، بالإضافة إلى جهود متعددة لحمايتها ومنع انقراضها.

في الوقت الحالي، يتم التأكيد على وجود حوالي 1500 طائر من طيور الكركي ذوي التاج الأحمر في اليابان، من بينها حوالي 1000 طائر يعيشون في مستنقعات كوشيرو. على مستوى العالم، يوجد حوالي 2800 طائر فقط من طيور الكركي، مما يعني أن أكثر من ثلث عددهم يعيش في الأراضي الرطبة في هوكايدو. يأتي حوالي 70٪ من هؤلاء في موسم الهجرة الشتوية إلى قرية تسوروي.

تُعتبر قرية ”تسوروي“، الاسم باليابانية يعني ”قرية موطن طائر الكركي“، مكانًا طوال العام لطيور الكركي لأنها تقع بالقرب من مستنقعات كوشيرو حيث يتم التكاثر. وتعتبر هذه القرية مأوى آمنًا يبقى غير متجمدًا في الشتاء ويوفر الغذاء للطيور.

رغم أنه في فترة سابقة تم اعتبار طائر الكركي ذو التاج الأحمر مهددًا بالانقراض، إلا أن أعداده قد ازدادت في الوقت الحالي، ويمكن القول إنه نجا من خطر الانقراض. ومع ذلك، تواجه طيور الكركي اليابانية العديد من التحديات، مثل ازدحام أماكن التغذية خلال فترة التكاثر، مما يؤدي إلى حدوث أضرار في الحقول المجاورة.

تتطلب حماية طيور الكركي التوازن بين تلبية احتياجاتها والحفاظ على الزراعة المحلية. يمكن أن تكون الجهود المستدامة للحفاظ على موطنها الطبيعي وتوفير أماكن آمنة للتكاثر هي السبيل للتوفيق بين حقوق الطيور واحتياجات المجتمع المحلي.

إدراك جمال طائر الكركي

تبدو قرية تسوروي في هوكايدو مكانًا فريدًا حيث يحظى طائر الكركي ذو التاج الأحمر بحماية خاصة ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والتراث المحلي. يعكس ارتباطي العميق بهذا الموطن والتقدير الذي أحمله لطيور الكركي من خلال استكشافي وتصويري لها. تروي هذه القصة الشخصية الفريدة كيف أصبح تواجد طيور الكركي جزءًا لا يتجزأ من ذكرياتي وتجاربي في هذه القرية الجميلة.

في الواقع، لست مجرد مصوّر لطيور الكركي ذات التاج الأحمر بحد ذاتها، بل أنا أسعى لتضمين النظام البيئي الذي تعيش فيه، حيث يكمن رغبتي في عرض الجمال البيئي الذي يحيط بهذه الطيور. يعتبر هذا المنظر الذي أعيش فيه منذ طفولتي حقيقةً أصليةً بالنسبة لي. ومع تعلمي لفن التصوير الفوتوغرافي، لم يكن هدفي أن أصبح مصوّراً فحسب، ولكن كنت أرغب في التقاط صور لطيور الكركي التي أعشقها، دون السعي بشكل خاص لتحقيق مكانة محددة كمصور.

إن فهمي للعلاقة بين طيور الكركي وبيئتها يضيف بعمق إلى قصتي، ويعكس ارتباطي العميق بالطبيعة. يشير توثيقي للطيور وللبيئة إلى اهتمام شخصي عميق ورابط قوي مع العالم الطبيعي، مسهمًا في نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على توازن الحياة البرية والمحافظة على البيئة المحيطة.

بدأت زيارتي لمستنقعات كوشيرو، حيث تعيش طيور الكركي ذات التاج الأحمر، بينما كنت أمارس مهنتي في إدارة الفنادق منذ النصف الثاني من العقد الثالث من عمري. كانت هذه الزيارة مصدر إلهام لي، حيث التقطت العديد من الصور لمناظر هذه الطيور البديعة. يهمني أن يتعرف أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم على جمال هذا الطائر من خلال الصور التي التقطتها. فلا شيء يسعدني أكثر من المساهمة في الحفاظ على هذا النوع من الطيور وبالتالي الحفاظ على البيئة الطبيعية الخلابة التي يعيش فيها.

(صورة العنوان: زوج من طيور الكركي الياباني تأخذ حماما شمسيا في صباح بارد في يناير/ كانون الثاني)

استقبال صباح قارس البرودة، درجة الحرارة ٢٧ تحت الصفر. (يناير/ كانون الثاني)

زوج يأخذا حماما شمسيا في صباحٍ بارد. (يناير/ كانون الثاني)

عائلة تتناول غذائها من وسط الثلوج. (يناير/ كانون الثاني)

التحليق في سماء الشمال الزرقاء الصافية. (يناير/ كانون الثاني)

وقوف بلا حراك في المياه الجارية في منتزه مستنقعات كوشيرو الوطني الشاسع. (يوليو/ تموز)

تقديم رقصة الغزل وسط الأوراق الخضراء اليانعة في الأراضي الرطبة. (يوليو/ تموز)

وقوف بلا حراك فوق الهضاب الطالة على الأراضي الرطبة. (يوليو/ تموز)

زوجان يترقبان بحذر قرب المساء. (سبتمبر/ أيلول)

غزال إيزو ياباني الموطن وطائر الكركي ذو التاج الأحمر يعبروا البحيرة في الأراضي الرطبة. (أكتوبر / تشرين الأول)

طائر الكُركي يلتقط غذائه ومن خلفه منظر شجر البلوط الكبير بألوان الخريف. ( أكتوبر / تشرين الأول)

عائلة تحلق وسط ضباب الصباح. (أكتوبر/ تشرين الأول)

استقبال الصباح من قلب الأراضي الرطبة. (أكتوبر/ تشرين الأول)

النوم في النهر الذي لا يتجمد حتى في الشتاء القارس. (يناير/ كانون الثاني)