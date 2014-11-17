Японцы следят за перемещением «фронта осенней листвы» с севера на юг так же, как весной отслеживают наступление цветения сакуры в разных регионах Японии. Мы выбрали пять мест, где можно насладиться осенними видами во всём их великолепии.

Дайсэцудзан

Дайсэцудзан перед первым снегом

В начале осени люди начинают с нетерпением ждать изменения цвета листвы. Красные и оранжевые листья вначале появляются на горе Асидакэ в Дайсэцудзан, префектура Хоккайдо, и пик приходится на начало октября.

Никко

Знаменитый водопад в Никко

Никко в префектуре Тотиги является популярным у жителей Токио местом для любования осенней листвой в октябре. Пожалуй, самым известным местом является водопад Рюдзу — «Голова дракона», названный так из-за сходства с легендарным чудовищем, которое подчёркивают огненные цвета осени.

Камикоти

Река Адзуса в Камикоти

Потрясающий природный ландшафт Камикоти, где можно увидеть обезьян и других диких животных, привлекает посетителей этой туристической местности в префектуре Нагано с апреля по ноябрь, прежде чем она закроется на зиму. Осенняя листва лучше всего выглядит с середины до конца октября.

Хаконэ

Хаконэ — самое близкое от Токио место в нашем списке

Как и Никко, Хаконэ в префектуре Канагава находится недалеко от Токио, и привлекает гостей из столицы в ноябре. Одно из излюбленных мест любования — окрестности Художественного музея Хаконэ в г. Гора, где обычно наслаждаются осенними красками листьев с середины до конца ноября.

Киото

Осенью древняя столица Японии особенно прекрасна

Что может быть лучше, чем любоваться сменой времён года в древней столице Японии? Район Арасияма знаменит осенними видами уже более тысячи лет, и здесь даже проводят праздник осенней листвы — Арасияма Момидзи мацури, который проходит в период с конца ноября до начала декабря.

Фотографии:

Дайсэцудзан: Rurinoshima

Никко: Агустин Рафаэль Рейес

Камикоти: Чэн Ку

Хаконэ: Куроки Такаюки

Киото: Комори Масааки

(Оригинал статьи опубликован на английском языке 11 октября 2014 г.)