Японцы следят за перемещением «фронта осенней листвы» с севера на юг так же, как весной отслеживают наступление цветения сакуры в разных регионах Японии. Мы выбрали пять мест, где можно насладиться осенними видами во всём их великолепии.
Дайсэцудзан
В начале осени люди начинают с нетерпением ждать изменения цвета листвы. Красные и оранжевые листья вначале появляются на горе Асидакэ в Дайсэцудзан, префектура Хоккайдо, и пик приходится на начало октября.
Никко
Никко в префектуре Тотиги является популярным у жителей Токио местом для любования осенней листвой в октябре. Пожалуй, самым известным местом является водопад Рюдзу — «Голова дракона», названный так из-за сходства с легендарным чудовищем, которое подчёркивают огненные цвета осени.
Камикоти
Потрясающий природный ландшафт Камикоти, где можно увидеть обезьян и других диких животных, привлекает посетителей этой туристической местности в префектуре Нагано с апреля по ноябрь, прежде чем она закроется на зиму. Осенняя листва лучше всего выглядит с середины до конца октября.
Хаконэ
Как и Никко, Хаконэ в префектуре Канагава находится недалеко от Токио, и привлекает гостей из столицы в ноябре. Одно из излюбленных мест любования — окрестности Художественного музея Хаконэ в г. Гора, где обычно наслаждаются осенними красками листьев с середины до конца ноября.
Киото
Что может быть лучше, чем любоваться сменой времён года в древней столице Японии? Район Арасияма знаменит осенними видами уже более тысячи лет, и здесь даже проводят праздник осенней листвы — Арасияма Момидзи мацури, который проходит в период с конца ноября до начала декабря.
Фотографии:
Дайсэцудзан: Rurinoshima
Никко: Агустин Рафаэль Рейес
Камикоти: Чэн Ку
Хаконэ: Куроки Такаюки
Киото: Комори Масааки
(Оригинал статьи опубликован на английском языке 11 октября 2014 г.)