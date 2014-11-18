Al igual que “el frente de la flor del cerezo” en primavera, los japoneses disfrutan siguiendo el “frente de las hojas del otoño” a medida que este llega desde el norte del archipiélago hasta el sur durante esta estación. Les ofrecemos una selección de cinco lugares en los que observar en todo su esplendor los colores cambiantes de las hojas en otoño.

Parque Nacional Daisetsuzan

Daisetsuzan, antes de las primeras nevadas.

Los japoneses esperan el cambio de color de las hojas al comenzar el otoño. Los tonos rojos y naranjas se extienden primero por las montañas de Asahidake en el Parque Nacional de Daisetsuzan, en la prefectura de Hokkaidō, donde la época en la que pueden verse las hojas en su máximo esplendor dura hasta comienzos de octubre a baja altura.

Nikkō

La famosa cascada de Nikkō

Nikkō, en la prefectura de Tochigi, es un destino popular para los que están en Tokio en octubre. Tal vez el paraje más famoso en esta área es Ryūzu no Taki, que significa literalmente “la cascada de la cabeza del dragón”, por su parecido con el mitológico animal, cuya forma se acentúa con los vivos colores del otoño.

Kamikōchi

El río Azusa en Kamikōchi

El sorprendente paisaje natural de Kamikōchi, con monos y otra vida salvaje, atrae a los viajeros a este centro turístico en la prefectura de Nagano entre abril y noviembre, antes de que cierre durante el invierno. Las hojas del otoño alcanzan su cenit entre mediados y finales de octubre en los suaves senderos en el centro de esta área.

Hakone

Hakone es el destino más accesible desde Tokio en nuestra lista.

Al igual que Nikkō, Hakone, en la prefectura de Kanagawa, es un destino a poca distancia de Tokio que recibe ingente turismo de la ciudad en noviembre. Uno de los lugares más populares es el Museo de Arte de Hakone en el área de Gōra, donde las hojas del otoño pueden disfrutarse en su mejor momento entre mediados y finales de este mes.

Kioto

Kioto, la antigua capital de Japón.

¿Qué mejor que la antigua capital de Japón para saborear el cambio de las estaciones? El distrito de Arashiyama ha sido reconocido por sus hojas del otoño durante un milenio, e incluso celebra un festival, el Arashiyama Momiji Matsuri, para dar la bienvenida a la estación, que se extiende entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.

Fotografías

Daisetsuzan: Rurinoshima

Nikkō: Agustin Rafael Reyes

Kamikōchi: Chen Qu

Hakone: Kuroki Takayuki

Kioto: Komori Masaaki