Los rumores que circulan en la red sobre un gran terremoto que sacudirá Japón el 5 de julio no tienen base científica, pero se han extendido por Hong Kong y otros lugares, y algunos turistas han decidido no visitar el país.

Rumores del desastre por doquier

Ciertos rumores sobre un gran terremoto que sacudirá Japón el 5 de julio de 2025, basados en una predicción de la catástrofe que aparece en una escena onírica de un manga de Tatsuki Ryō, se han extendido por internet. Pese a no existir ninguna base científica que apoye esa predicción, esa fantasía, diseminada por las redes sociales, ha hecho que el numero de visitantes a Japón desde Hong Kong descienda.

Una encuesta de junio reveló que un 49,4 % de los japoneses a los que se preguntó al respecto habían escuchado rumores sobre la “profecía”. La empresa de telecomunicaciones Sky Perfect JSAT realizó esta encuesta a 1.000 residentes de todo el país de entre 15 y 69 años. Los porcentajes más altos de personas que habían escuchado los rumores se dieron entre mujeres adolescentes (61,4 %) y de 50 a 59 años (57,8 %). Entre los hombres, los adolescentes (54,2 %) y aquellos de entre 20 y 29 años (51,8 %) eran los que estaban más al tanto de esa historia.

¿Ha escuchado rumores sobre un gran desastre en julio de 2025?

Entre las 494 personas que habían oído los rumores, la fuente más común era YouTube, con un 27,7 %, seguida por la televisión (25,7 %), las noticias online (24,1 %), la familia o los amigos (21,5 %) y X, la antigua Twitter (20,4 %).

YouTube era una fuente popular entre los hombres, mientras que muchos de aquellos con más de 40 años habían oído los rumores en la televisión, y los más jóvenes en X. TikTok era una fuente popular entre las adolescentes.

¿Dónde escuchó los rumores sobre el gran desastre de julio de 2025?

Cuando se les preguntó qué fuente fiable de noticias usaban a diario, un 41,9 % de los encuestados dijo que la televisión, un 25,6 % mencionó las noticias online y un 21,8 % los periódicos (incluidas las versiones digitales).

La televisión era una respuesta frecuente en todos los grupos de edad, pero había una brecha considerable entre aquellos entre 60 y 69 años (71,7 %) y los de 20 a 29 (24,7 %).

¿Qué fuentes fiables de noticias usa a diario?

(Imagen del encabezado: Pixta.)