عندما يحل الخريف في اليابان يقوم بنشر أوراق الأشجار التي تتحول إلى ألوان زاهية مثل القرمزي والبرونزي والذهبي والأصفر، فيجعلها لوحة تنتشر كالسجاد الملون في التلال والجبال في نفس الوقت، ويصبح من الممكن مشاهدة المناظر الجميلة في كل مكان. وكما يستمتع اليابانيون ببداية تفتح أزهار الكرز ”الساكور“ في الربيع من كل عام، يستمتعون أيضاً بمشاهد تساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف. والجدير بالذكر أن أوراق الأشجار تبدأ بالتلون بألوان الخريف من الشمال إلى الجنوب بعكس أزهار الكرز.

هناك طرق متعددة للتمتع بأوراق الخريف، كمشاهدة أوراق الخريف في المدن التاريخية، أو تأمل تلك المناظر الرائعة مسترخياً في حديقة. نقدم لكم هنا خمس مواقع مختارة للاستمتاع بأوراق الخريف في أكثر الأماكن إثارة وحيوية.

حديقة دايسيتسوزان الوطنية Daisetsuzan National Park

حديقة دايسيتسوزان الوطنية قبل تساقط الثلوج

في أوائل الخريف، يبدأ الناس في ترقب الأوراق الملونة. اللونان الأحمر والبرتقالي ينتشران أولاً في جميع أنحاء جبل Asahidake بحديقة دايسيتسوزان الوطنية، محافظة هوكايدو، حيث يستمر موسم الذروة لمشاهدة أوراق الخريف حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول في الارتفاعات المنخفضة.

نيكو Nikkō

شلال نيكو الشهير.

تعد نيكو التي تقع في محافظة توتشيغي مقصداً أساسياً وشهيراً لمشاهدة أوراق النباتات بالنسبة للمقيمين بطوكيو بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول. ولعل المكان الأكثر شهرة في هذا الميدان Ryūzu no taki وهذا يعني حرفيا ”شلالات رأس التنين“ حيث ينظر إليها أنها تشبه هذا الوحش الأسطوري، والذي تؤكده الألوان النارية لأوراق الخريف.

كاميكوتشي Kamikōchi

نهر أزوسا، كاميكوتشي

تجذب المناظر الطبيعية الخلابة في كاميكوتشي، مع القرود وغيرها من الحيوانات البرية الزوار إلى منتجع ناغانو من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن يتم إغلاقه في فصل الشتاء. وتكون أوراق الخريف في أفضل حالاتها من منتصف إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول حول المتنزهات في مركز المنطقة.

هاكوني Hakone

هاكوني هي الوجهة التي يمكن الوصول إليها بسهولة من طوكيو على قائمتنا.

مثل نيكو، هاكوني في محافظة كاناغاوا تقع على مسافة قصيرة من طوكيو، حيث يزورها سكان المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني. واحدة من أهم المواقع هو متحف هاكوني للفنون في منطقة غورا، حيث يوجد أفضل تساقط لأوراق الأشجار من منتصف إلى نهاية من الشهر الجاري.

كيوتو Kyoto

عاصمة اليابان القديمة كيوتو في شكل رائع.

لا يوجد مكان أفضل من عاصمة اليابان القديمة يمكنك فيه الاستمتاع بتذوق تغير الفصول الأربعة. وقد احتفل حي أراشيياما بأوراقه لأكثر من ألف عام وحتى لديه مهرجان خاص به يطلق عليه مهرجان ”أراشيياما موميجي“، للترحاب بهذا الفصل، والذي يمتد من أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إلى أوائل ديسمبر/كانون الاول.

مصدر الصور

Daisetsuzan: Rurinoshima

Nikkō: Agustin Rafael Reyes

Kamikōchi: Chen Qu

Hakone: Kuroki Takayuki

Kyoto: Komori Masaaki

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١٠ نوبمبر/تشرين الثاني عام ٢٠١٤)