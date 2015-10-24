В японской культуре смена времен года имеет особое значение. Когда приходит осень, леса на равнинах и на склонах гор окрашиваются в яркие краски. Багрянец кленов, золотое сияние гинкго – фейерверки «золотой осени» на фоне густой зелени вечнозеленых деревьев украшают жизнь людей и служат источником вдохновения для художников, поэтов и кулинаров.

Визитная карточка «золотой осени» в Японии – багряный дланевидный клен

Когда на острова Японского архипелага, для которых характерна четкая смена времен года, приходит осень, листопадные деревья окрашиваются в яркие цвета: желтый, красный, багряный. В лесах на склонах гор, которые занимают около двух третей от общей площади Японии, произрастает множество лиственных деревьев, в том числе и деревья, принадлежащие к двадцати шести листопадным породам с самой эффектной осенней листвой – именно поэтому японская «золотая осень» считается одной из наиболее зрелищных в мире. Изменившие цвет осенние листья, расцветившие горные склоны и городские парки, называются по-японски коё (красная листва). В Японии коё – предмет всеобщего внимания и любования. Ценители отдают должное как красоте контрастных сочетаний, так и чистым, беспримесным цветам осени.

Контрастное сочетание красного, желтого и зеленого, озеро Сиракома (Кита-Яцугатакэ, префектура Нагано)

Багряные листья клена считаются визитной карточкой японской «золотой осени». Клен настолько прочно ассоциируется с коё, что его японское название – момидзи – иногда записывается теми же двумя иероглифами, означающими «красные листья». В Японии есть несколько местных разновидностейклена, в том числе и дланевидный клен, осенняя листва которого считается особенно красивой – его маленькие, напоминающие ладошку младенца листья олицетворяют не только коё, но и японскую осень в целом.

Понятие момидзи в значении «кленовые листья» с давних пор используется в японской поэзии как осеннее киго (сезонное слово). Прославленный японский писатель и дзэнский философ Рёкан Тайгу (1758-1831) посвятил клену-момидзи одно из своих самых известных хокку:

Лист то изнанку,

То лицо мне покажет.

Облетает клен. Ура о мисэ

Омотэ о мисэтэ

Тиру момидзи

Листва клена-момидзи

Клен широко распространен по всему миру, но родственные момидзи виды кленов в природе произрастают только в Китае, Японии и на Корейском полуострове. Иногда эти виды называют общим названием «японский клен», а саму Японию можно смело назвать «кленовой сокровищницей», в которой произрастают самые ценные породы семейства кленовых. И если клен считается основной красной составляющей японской осени, то сиятельный золотой король коё – это, несомненно, гинкго.

Золотая листва гинкго в мемориальном парке Сёва

Вслед за «фронтом красной листвы» : динамика любования

С наступлением осени начинается сезон момидзигари (охота на клены) – за этим поэтичным названием скрывается обычай любования осенней листвой. Многие люди отправляются в специальные сезонные туры-момидзигари, которые в огромном количестве предлагают им местные туристические бюро. Осенний туризм не менее популярен в Японии, чем туризм весеннего сезона ханами – любования цветущей вишней.

«Золотая осень» приходит в Японию в сентябре. Отправная точка коё – гора Тайсэцу на северном острове Хоккайдо. Оттуда осень постепенно двигается в южном направлении. Отмеченную на карте траекторию продвижения «идеального коё» по аналогии с фронтом осадков и «фронтом цветения сакуры» называют «фронтом красной листвы».

Сезон коё длится около месяца. Наиболее красивой листва становится через 20-25 дней после того, как появляются первые признаки изменения цвета листьев. Пик «золотой осени» наступает на Хоккайдо и в регионе Тохоку в октябре, в более южных регионах (от Канто до Кюсю) – с ноября по начало декабря. В горных районах из-за вечерних и утренних похолоданий коё начинается немного раньше, чем в среднем по региону.

В мире кулинарии слово момидзи часто используется в названиях блюд. К примеру, соус-приправа из дайкона, натертого с красным стручковым перцем или морковью, который подают к зимним горячим супам и тушеным блюдам набэмоно, называется момидзи-ороси. Кстати о набэмоно – одна из разновидностей этого блюда, которую готовят с использованием оленины, называется момидзи-набэ. Также осенью готовят тэмпуру в виде кленовых листьев, а тушеная в кисло-сладком соусе куриная голень называется просто «момидзи» за внешнее сходство куриных ножек с расходящимися кончиками кленового листа. Ну и, конечно, стоит упомянуть традиционные пирожные «момидзи-мандзю», которыми славится Хиросима.

Пирожные момидзи-мандзю с начинкой из сладкой бобовой пасты

Полюбоваться коё можно в любой точке Японии, но есть несколько мест, в которых краски «золотой осени» особенно красивы, к таким местам относятся Оирасэ (ссылка на английском языке) в префектуре Аомори, Никко (ссылка на английском языке) в префектуре Тотиги, некоторые храмы в Киото и Камакуре (ссылки на английском языке). В Арасияме, одном из самых живописных районов Киото, а также в храме Кодайдзи осенней листвой можно полюбоваться и в темное время суток благодаря особой вечерней подсветке. Японская ассоциация туризма (ссылка на английском языке) подготовила список с описанием более чем 700 мест для любования осенней листвой. На основе этого списка был составлен путеводитель «100 самых красивых мест в Японии для любования коё» (на японском языке). Запаситесь этим путеводителем и отправляйтесь в захватывающее путешествие по японской осени!

Полезные ссылки (на английском языке)

Путеводитель по золотой осени: где любоваться коё?

Лучшие места для любования осенней листвой (коё)

Бюро путешествий Ханкю-трэвел

Бюро путешествий Одакю-трэвел

Фотография к заголовку: Гора Фудзи и момидзи