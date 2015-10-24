日本一年，四季分明。每当秋天来临，枫叶和银杏变得火红、金黄，与常绿树林交相辉映。漫山遍野树木斑斓绚丽，也使艺术、文学和美食等人类的生活更加丰富多彩。

喜马拉雅FM声音版

装扮日本秋天的红叶

四季分明的日本列岛到了秋天，落叶阔叶树的树叶渐渐变成黄色和红色，日本列岛中央大小山脉，东南西北交错纵横，落叶阔叶树众多，种类达26种，堪称世界第一。此时的山上和公园里，黄、红色枫叶争相斗艳的美景受到人们的喜爱。满目丹枫，如火如霞，自然美不胜收；，而绿色、黄色和红色交相辉映烂漫景色，也饶有情趣，瑰丽夺目。

枫叶中色彩特别鲜艳的Momiji是日本红叶的代表，Momiji也日本枫树品种的总称，其中有一种叫Iroha Momiji（鸡爪槭——译注）的枫树，叶子掌状分裂，形似婴儿的小手，色彩尤其艳丽，是日本秋天的代表性植物。

红叶自古就以秋天的代名词而出现在日本的和歌里，禅僧兼诗人良宽（1758～1831年）写有一首吟咏红枫的俳句——“清澈里与外，红叶满长天”。

鸡爪槭

枫树广泛分布于世界各地，其中日本人称为“Momiji”的叶子较小的种类，又叫日本枫，在中国和朝鲜半岛只有几种野生品种，其余均分布于日本列岛，说日本是槭树科植物的宝库也毫不为过。如果说枫树代表火红，那么银杏树则是金黄的象征。

赏枫好时节

进入秋天，枫叶开始变黄，喜爱枫叶的人们纷纷出游赏枫行乐，各家旅行社纷纷推出“赏枫游”，和春天的赏樱一样大受欢迎。

在南北纵长的日本列岛，枫叶每年9月从北海道的大雪山开始泛红，逐渐向南推进，象每年的梅雨前线及樱花前线一样，日本人在地图上将最佳红叶观赏时节的等期日线称为“红叶前线”。

日本的红叶季节通常从开始到结束有一个月左右时间，观赏红叶的最佳时机是在树叶开始变色的20〜25天以后。北海道和东北地区的最佳观赏时期是10月份，关东到九州地区是11月到12月初，但在山区和内陆地区由于早晚比较寒冷，红叶季节通常要提前一些。

“Momiji”还常被用作菜名。比如，吃火锅时不可缺少的所谓“Momiji”萝卜泥，是在白萝卜泥中加入红辣椒或胡萝卜，犹如枫叶的颜色。此外还有鹿肉“Momiji火锅”、Momiji叶子炸出的天妇罗、因形似而美名为“Momiji”的红烧鸡爪和广岛名点“Momiji甜馒头”等等。

Momiji甜馒头

日本的赏枫名胜地有青森县的奥入濑、枥木县的日光、京都和镰仓的神社寺庙等，京都的岚山和高台寺等地晚间还开放景观灯光供游人欣赏。有兴趣的朋友可以参考日本观光协会介绍的全国七百处红叶景点以及据此精选出的“日本红叶百处名胜”，安排出游计划，尽情享受日本的秋天。

参考：

红叶导游网站（英文）

日本赏枫名胜（英文）

阪急旅行社（英文）

小田急旅行社（英文）

标题图片：

富士山和Momiji

图片提供： 长野县北八岳白驹池 Alpha 2008 银杏树 Taichiro Ueki