日本一年，四季分明。每當秋天來臨，楓葉和銀杏變得火紅、金黃，與常綠樹林交相輝映。漫山遍野樹木斑斕絢麗，也使藝術、文學和美食等人類的生活更加豐富多彩。

裝扮日本秋天的紅葉

四季分明的日本列島到了秋天，落葉闊葉樹的樹葉漸漸變成黃色和紅色，日本列島中央大小山脈，東南西北交錯縱橫，落葉闊葉樹眾多，種類達26種，堪稱世界第一。此時的山上和公園裏，黃、紅色楓葉爭相鬥豔的美景受到人們的喜愛。滿目丹楓，如火如霞，自然美不勝收；，而綠色、黃色和紅色交相輝映爛漫景色，也饒有趣味，瑰麗奪目。

楓葉中色彩特別鮮豔的Momiji是日本紅葉的代表，Momiji也日本楓樹品種的總稱，其中有一種叫Iroha Momiji（雞爪槭——譯註）的楓樹，葉子掌狀分裂，形似嬰兒的小手，色彩尤其艷麗，是日本秋天的代表性植物。

紅葉自古就以秋天的代名詞而出現在日本的和歌裏，禪僧兼詩人良寬（1758～1831年）寫有一首吟詠紅楓的俳句——「清澈裏與外，紅葉滿長天」。

雞爪槭

楓樹廣泛分布於世界各地，其中日本人稱為「Momiji」的葉子較小的種類，又叫日本楓，在中國和朝鮮半島只有幾種野生品種，其餘均分布於日本列島，說日本是槭樹科植物的寶庫也毫不為過。如果說楓樹代表火紅，那麼銀杏樹則是金黃的象徵。

賞楓好時節

進入秋天，楓葉開始變黃，喜愛楓葉的人們紛紛出遊賞楓行樂，各家旅行社紛紛推出「賞楓遊」，和春天的賞櫻一樣大受歡迎。

在南北縱長的日本列島，楓葉每年9月從北海道的大雪山開始泛紅，逐漸向南推進，像每年的梅雨前線及櫻花前線一樣，日本人在地圖上將最佳紅葉觀賞時節的等期日線稱為「紅葉前線」。

日本的紅葉季節通常從開始到結束有一個月左右時間，觀賞紅葉的最佳時機是在樹葉開始變色的20〜25天以後。北海道和東北地區的最佳觀賞時期是10月份，關東到九州地區是11月到12月初，但在山區和內陸地區由於早晚比較寒冷，紅葉季節通常要提前一些。

「Momiji」還常被用作菜名。比如，吃火鍋時不可缺少的所謂「Momiji」蘿蔔泥，是在白蘿蔔泥中加入紅辣椒或胡蘿蔔，猶如楓葉的顏色。此外還有鹿肉「Momiji火鍋」、Momiji葉子炸出的天婦羅、因形似而美名為「Momiji」的紅燒雞爪和廣島特產「Momiji饅頭」等等。

Momiji饅頭

日本的賞楓名勝地有青森縣的奧入瀨、栃木縣的日光、京都和鎌倉的神社寺廟等，京都的嵐山和高臺寺等地晚間還開放景觀燈光供遊人欣賞。有興趣的朋友可以參考日本觀光協會介紹的全國700處紅葉景點以及據此精選出的「日本紅葉百處名勝」，安排出遊計劃，盡情享受日本的秋天。

紅葉導遊網站

日本賞楓名勝

阪急旅行社

小田急旅行社

富士山和Momiji