يتميز مناخ اليابان بوجود الفصول الأربعة ذات السمات المميزة. بومع حلول فصل الخريف تتلون أوراق أشجار القيقب وأشجار الجنكة في السهول والجبال إلى ألوان الخريف الزاهية كاللون الأحمر القرمزي واللون الأصفر الذهبي. و إلى جانب اللون الأخضر للأشجار دائمة الخضرة يمكن مشاهدة مناظر الأشجار بألوانها المتعددة في وسط الجبال.

خريف اليابان وتلوّن الأشجار

في الأرخبيل الياباني حيث يوجد اختلاف فصول السنة الأربعة، مع قدوم الخريف تتحول ألوان الأشجار التي تتساقط أوراقها إلى اللون الأصفر والأحمر. وفي اليابان حيث تمتد سلاسل الجبال في اليابان من الشمال إلى الجنوب مثل عمود فقري للأرخبيل، وتكثر أنواع الأشجار ذات الأوراق العريضة المتساقطة ويقال إن هذه الأنواع الموجودة في اليابان وعددها ٢٦ نوعا هي الأكثر في العالم. ويطلق على المناظر الخلابة لتلون الحدائق والجبال بالألوان الحمراء والصفراء اسم ”كويو“ باليابانية وهي تجذب الكثير من الاهتمام حولها. من بين هذه المناظر هناك مناظر تستحق المشاهدة تجمع أشجار بلون واحد معين من ألوان الخريف وهناك مناظر أخرى ساحرة وجميلة تجمع تباين وتناسق بين ألوان الخريف المختلفة للأشجار من أحمر وأصفر إلى جانب اللون الأخضر.

جمال التناسق بين اللون الأخضر والأصفر والأحمر في بحيرة شيراكوما إيكي في كيتاياتسوغاتاكي، محافظة ناغانو.

ومن بين أوراق الأشجار المتلوّنة تعتبر أوراق أشجار القيقب اليابانية ”موميجي“ التي تتحول بشكل ملفت ومميز إلي لون قرمزي زاهي ونضِر من أهم الأشجار المتلونة في الخريف. كما تنطق كتابة ”كويو 紅葉“ بالكانجي والتي تعني تلون أشجار الخريف بشكل عام بـ”موميجي“ أي أشجار القيقب اليابانية. ومن بين أشجار القيقب تتميز أحد الأنواع وهي ”إيروها موميجي“ بأوراق منقصمة متفصصة حيث تشبه كف يد صغيرة لطفل رضيع تكون خلابة وساحرة لا سيما بلونها الزاهي النضِر. ويقال إنها النبات المميز والممثِل لفصل الخريف في اليابان.

ولقد غنّى الراهب بمذهب زن والشاعر الياباني ريوكان (١٧٥٨-١٨٣١)، بشعر الهايكو الياباني التقليدي لأشجار القيقب وهو على وشك الموت. فأشجار القيقب أي ”موميجي“ هي أحد كلمات لغة الفصول منذ القدم والتي كانت تستخدم في الأغاني والأشعار اليابانية.

うらを見せ おもてを見せて 散るもみじ

Ura o mise / omote o misete / chiru momiji

أوراق الخريف (موميجي) المتساقطة

سواء أسقطت على وجهها

أم سقطت على ظهرها

أشجار القيقب اليابانية ”إيروها موميجي“

تنتشر أشجار القيقب على نطاق واسع حول العالم ولكن الأنواع التي تنتمي لنفس العائلة النباتية ذات الأوراق الصغيرة المفصصة والمعروفة عامة بـ”موميجي“ باليابانية، ويطلق عليها أيضا أشجار القيقب اليابانية Japanese Maple، يتواجد عددا منها وينمو ذاتيا فقط في الصين وشبه الجزيرة الكورية. وفيما عدا ذلك من أنواع فيتواجد في الأرخبيل الياباني وليس من المبالغة أن نقول إن اليابان عبارة عن حافظة مليئة بكنوز عائلة أشجار القيقب. وإذا كانت شجرة القيقب اليابانية هي الممثل الأول لألوان الخريف الحمراء فإن شجرة الجنكة تكون الملكة المتألقة للون الخريف الأصفر الذهبي.

أشجار الجنكة المتلونة باللون الذهبي ... حديقة شووا كينين كوين

تتبع موجة تلون أشجار الخريف والذهاب لمشاهدتها

عندما يأتي الخريف تجد الكثير من عاشقي الأشجار الملونة يخرجون لقضاء العطلات والاستمتاع بمشاهدة تلون أوراق الخريف يسمى ”موميجي غاري“. وتكون جولات مشاهدة أوراق أشجار الخريف المتلونة التي تقدمها الشركات السياحية المختلفة هي الأكثر جذبا وإقبالا في هذا الموسم مثلها مثل مشاهدة تفتح الزهور ”هانامي“ في الربيع.

ويبدأ موسم مشاهدة تلوّن أشجار الخريف على طول الأرخبيل الياباني والذي يمتد بشكل طولي رفيع من الشمال إلى الجنوب، تقريبا من شهر سبتمبر/أيلول بداية من جبل دايسيتسوزان في هوكايدو في الشمال ثم تواصل الأشجار تلونها بالتدريج وصولا للجنوب. ويعبر عن موسم مشاهدة تلون أشجار الخريف وتوقع أيام تبدل ألوان الأوراق في أرجاء اليابان بخطوط على الخريطة يطلق عليها ”موجة تلون أشجار الخريف“ مثلها مثل ”موجة تفتح الساكورا“ و”موجة موسم المطر“.

ويستمر موسم مشاهدة تلوّن الأشجار حوالي مدة شهر ويكون وقت المشاهدة منذ بداية تبدل الألوان لمدة ٢٠-٢٥ يوما. أما عنلتوقيت كل منطقة فيكون في هوكايدو ومنطقة توهوكو في الشمال في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفي منطقة الكانتو وحتى كيوشو من شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى بداية ديسمبر/كانون الأول. ولكن في المناطق الجبلية وفي المناطق الداخلية البعيدة عن السواحل يكون عادة تلوّن الأشجار في توقيت مبكر حيث تغلب على هذه المناطق البرودة.

كما يستخدم اسم شجرة القيقب باللغة اليابانية ”موميجي“ كمسمى لبعض المأكولات من حيث اللون أو الشكل. فهناك أكلة ”موميجي أوروشي“ وهي عبارة عن خليط من الفجل الياباني الأبيض المبروش مع فلفل أحمر حار أو مع الجزر المبشور والذي لا غنى عنه في أكلة النابيه (وهي أكلة يابانية شهيرة تتكون من الخضروات واللحم والسمك تطبخ في حساء ويتم تناولها من نفس القدر أثناء الطهي). وهناك أكلة ”موميجي نابيه“ والتي يستخدم فيها لحم الغزال وأكلة التمبورا بأوراق أشجار الموميجي، كذلك تطبخ أرجل الدجاج والتي تشبه أوراق الموميجي في حساء حلو ومالح وتسمى ”موميجي“، وحلوى ”موميجي مانجو“ أي كعكة الموميجي التي تشتهر بها هيروشيما، وغيرها من الأطعمة حيث هناك العديد من المأكولات التي تتعلق بشجرة القيقب اليابانية ”موميجي“.

موميجي مانجو

وبالنسبة لأهم المعالم الشهيرة بمناظر تلوّن أشجار الخريف الخلابة، هناك نهر أويراسيه في محافظة أومورا، ومنطقة نيكّو في محافظة توتشيغي، والمعابد الشنتوية والبوذية في كيوتو وكاماكورا وغيرها من الأماكن الشهيرة على نطاق الدولة ككل. كذلك هناك بعض الأماكن التي تقوم بإضاءة الأشجار المتلونة ليلا في موسم مشاهدتها مثل أراشي ياما ومعبد كودايجي في كيوتو. يوجد أكثر من ٧٠٠ مكان حول اليابان يمكن مشاهدة تلون أشجار الخريف الذي يعرفنا عليه اتحاد السياحة في اليابان، فيمكن من خلالها تختار مكانا ووقتا مناسبا لاستمتاع بـ”موميجي غاري“ في خريف اليابان.

مواقع ذات صلة:

Where to see autumn leaves? Japan-guide.com (باللغة الإنكليزية)

(Best places in Japan to view Autumn Foliage (koyo (باللغة الإنكليزية)

صورة العنوان: جبل فوجي وأشجار القيقب

قدم الصور:

بحيرة شيراكوما إيكي في كيتاياتسوغاتاكي، محافظة ناغانو Alpha 2008

أشجار الجنكة المتلونة باللون الذهبي Taichiro Ueki