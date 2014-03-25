Цветущая сакура – это особенное дерево для японцев. Возвещающие о приходе весны распускающиеся бутоны сакуры с древних пор затрагивали струны человеческой души. Почему же японцам хочется собираться именно под сакурой? Фотограф Сато Рёити проехал по самым известным местам цветения сакуры, бережно отбирая ценные кадры, передающие живое дыхание наступившей японской весны.

Наверное, не одному мне хотелось бы проехаться по Японии с юга на север, вслед за цветением деревьев сакуры. Мечта для меня весьма несбыточная, однако я попробовал совершить хотя бы воображаемое путешествие по следам сакуры – сложив по порядку фотографии прекрасных цветов. С этой целью несколько лет назад я стал выдвигаться в разные уголки Японии в сезон цветения сакуры.

Начав фотографировать, я заметил, что сакура не обязательно распускается по очереди с юга на север. Случается, что и в Токио сакура зацветает раньше, чем на Кюсю, который расположен гораздо южнее, а бывает и так, что одно и то же дерево цветет в разное время и по-разному долго в зависимости от года.

В последнее время публикуют подробную информацию о цветении сакуры, что облегчает мою задачу, однако природу все-таки контролировать невозможно. Долго собирался, наконец выбрался – а сакура «неожиданно вся осыпалась вчера». Стоишь, отрешенно смотришь на зеленые листья, которые появляются на сакуре после цветов. Или же сезон цветения выдался особенно дождливым, и если удачно не подрасчитать время, то снова придется ждать до следующего года.

Деревья вообще капризные модели – не только сакура. Величие жизненной силы, которое исходит от вековых крон, широта размаха мощных ветвей с большим трудом ухватываются объективом фотокамеры. Можно, конечно, все-таки бросить вызов природе и попробовать снимать исключительно деревья, но лично мне в этот раз захотелось показать отношения людей и цветов.

Почему же японцев посещают неспокойные настроения, когда цветет сакура? Почему им хочется собираться под этими деревьями? Я задумываюсь об этом каждый год. И щелкаю затвором, запечатлевая сцены, где цветы объединяют людей.

Фото и текст: Сайто Рёити

преф. Аомори, г. Хиросаки, парк Хиросаки

преф. Иватэ, г. Осю, Мидзусава-ку, ипподром Мидзусава

Токио, Тиёда-ку, Тидоригафути

преф. Аомори, г. Хиросаки, парк Хиросаки

преф. Миядзаки, г. Сайто, парк Сайтобару

преф. Ямагути, г. Ивакуни

Токио, Минато-ку, Конан

преф. Хиросима, г. Хацукаити, Миядзима-тё, храм Ицукусима

преф. Фукусима, Минами-айдзу-гун, Симого, горячие источники Юноками

Токио, Тиёда-ку, окрестности императорского дворца

Вид из окна поезда линии Санъё Хонсэн

преф. Фукусима, Минами-айдзу-гун, Симого, горячие источники Юноками

Токио, Сэтагая-ку, Сэйдзё

преф. Аомори, г. Хиросаки, парк Хиросаки