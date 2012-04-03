桜は日本人にとって特別な花木だ。春の訪れを告げる桜の開花は、いにしえより人々の心を弾ませてきた。日本人はなぜ桜の下に集いたくなるのか。日本列島の各地で桜と人々が織りなす風景を追った。

広島県廿日市市宮島町

桜前線とともに北上する旅をしてみたいと思うのは、私だけではないはずだ。そんなかなわぬ願いを、せめて映像で再現できぬものか。そんな妄想にとらわれて、何年か前から桜の季節にあちこち出かけるようになった。

撮り始めて分かったことだが、桜は必ずしも南から順番に咲くわけではないということだ。九州より東京が先に咲くこともあるし、同じ桜の木でも年によって開花時期や開花期間は思っている以上に違いがある。

最近はかなり詳細な開花情報があるので助かるが、天気のコントロールまでできるわけではない。わざわざ出かけたのに、「昨日一気に散ってしまいました」と言われ、呆然と葉桜を見上げたこともあった。またこの時期は案外雨が多く、うまくタイミングが合わないと、また来年ということになってしまう。

桜に限らず樹木は手ごわい被写体だ。何十年何百年も生きた木の放つ生命力や荘厳さ、枝を大きく広げたスケール感といったものは、なかなか写真には写ってくれない。それにチャレンジして行く撮影というのもすばらしいが、桜に関して私は、人との関わり合いを写したいと思っている。

なぜこの時期、人は気持ちがそわそわとするのか。日本人はなぜ桜の下に集いたくなるのか。毎年そんなことを思いながら、桜が作り出すソーシャル・ランドスケープを求めてシャッターを切っている。

青森県弘前市 弘前公園

京都市下京区 木屋町通

静岡県賀茂郡河津町

岩手県奥州市水沢区 水沢競馬場

福島県田村郡三春町

東京都千代田区 千鳥ヶ淵

青森県弘前市 弘前公園

宮崎県西都市 西都原（さいとばる）公園

山口県岩国市岩国

東京都港区港南

広島県廿日市市宮島町 厳島神社

福島県南会津郡下郷町大字湯野上 湯野上温泉

東京都千代田区 皇居周辺

山陽本線車窓より

福島県南会津郡下郷町大字湯野上 湯野上温泉駅

京都市左京区

東京都世田谷区成城

青森県弘前市 弘前公園

東京都杉並区 善福寺川公園

撮影・文＝斎藤 亮一