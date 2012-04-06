樱花在日本人心中具有特殊的意义。樱树花开不仅告知春天的到来，古往今来，它还为人们带来欢欣和希望。日本人缘何喜于年年聚在樱花树下，乐此不疲呢？追逐日本列岛的樱花前线，摄影师记录下各地樱花与人交织出的一道道亮丽的风景线。
希望和樱花前线一同北上旅行的，不会只有我一人吧。能否将这般不可企及的心愿重现于映像？抱着这种幻想，从几年前开始，在樱花烂漫的季节，我开始了在全国各地的拍摄工作。
进入拍摄后我才知道，樱花未必是从南方逐渐北上顺序盛开的。有时东京会早于九州，即便是同样的樱树，每年的开花时间和花期也和我们预想的相差甚多。
最近因为有了相当详细的开花信息，令我们得益匪浅，但这并不意味着我们已经能够控制天气。我曾有过这样的体验：特意出行赶到目的地，却被告知“昨天一下子全部凋零了”，于是只能呆望着树上的绿枝嫩叶，茫然自失。还有，这一时期雨天意外地多，如果时机不巧，就只能再待来年了。
包括樱花树在内的所有树木，都是非常棘手的拍摄对象。要在照片中表现出树龄几十年、几百年的树木所焕发出的生命力、庄严气氛、枝干舒展挺拔的雄姿，实非容易之举。所以这样的拍摄工作极具挑战性，但就樱花而言，我希望拍出它与人交织而构成的景象。
为何一到这个季节，人们都变得心神不定、兴致冲冲呢？为何日本人总是喜欢聚在樱花树下，乐此不疲呢？我每年抱着这样的疑问，去追寻樱花营造出的社会景观，按下我的相机快门。
摄影、撰文：斋藤亮一