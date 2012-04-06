樱花在日本人心中具有特殊的意义。樱树花开不仅告知春天的到来，古往今来，它还为人们带来欢欣和希望。日本人缘何喜于年年聚在樱花树下，乐此不疲呢？追逐日本列岛的樱花前线，摄影师记录下各地樱花与人交织出的一道道亮丽的风景线。

希望和樱花前线一同北上旅行的，不会只有我一人吧。能否将这般不可企及的心愿重现于映像？抱着这种幻想，从几年前开始，在樱花烂漫的季节，我开始了在全国各地的拍摄工作。

进入拍摄后我才知道，樱花未必是从南方逐渐北上顺序盛开的。有时东京会早于九州，即便是同样的樱树，每年的开花时间和花期也和我们预想的相差甚多。

最近因为有了相当详细的开花信息，令我们得益匪浅，但这并不意味着我们已经能够控制天气。我曾有过这样的体验：特意出行赶到目的地，却被告知“昨天一下子全部凋零了”，于是只能呆望着树上的绿枝嫩叶，茫然自失。还有，这一时期雨天意外地多，如果时机不巧，就只能再待来年了。

包括樱花树在内的所有树木，都是非常棘手的拍摄对象。要在照片中表现出树龄几十年、几百年的树木所焕发出的生命力、庄严气氛、枝干舒展挺拔的雄姿，实非容易之举。所以这样的拍摄工作极具挑战性，但就樱花而言，我希望拍出它与人交织而构成的景象。

为何一到这个季节，人们都变得心神不定、兴致冲冲呢？为何日本人总是喜欢聚在樱花树下，乐此不疲呢？我每年抱着这样的疑问，去追寻樱花营造出的社会景观，按下我的相机快门。

摄影、撰文：斋藤亮一

广岛县廿日市市宫岛町

青森县弘前市 弘前公园

京都市下京区 木屋町通

静冈县贺茂郡河津町

岩手县奥州市水泽区 水泽赛马场

福岛县田村郡三春町

东京都千代田区 千鸟渊

青森县弘前市 弘前公园

宫崎县西都市 西都原公园

山口县岩国市岩国

东京渡港区港南

广岛县廿日市市宫岛町 严岛神社

福岛县南会津郡下乡町大字汤野上 汤野上温泉

东京都千代田区 皇居周围

山阳本线电车的窗外

福岛县南会津郡下乡町大字汤野上 汤野上温泉

京都市左京区

东京都世田谷区成城

青森县弘前市 弘前公园