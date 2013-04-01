لأزهار الكرز أهمية خاصة عند اليابانيين. فقلوبهم تتعلق بها كونها تبشر بعودة فل الربيع الذي يزرع الفرحة في وجدانهم منذ قديم الأزل. سافر المصور سايتو ريوإتشي في كل أرجاء اليابان طولاً وعرضاً من أجل تجميع هذه المجموعة من الصور التي تغلف مباهج الربيع في اليابان.

مع بداية كل ربيع عندما يتحول الطقس للدفء أفكر أنني لست الوحيد الذي يحلم بمتابعة ”الساكورا“ في رحلتها نحو شمال الأرخبيل الياباني كما نراها عبر نشرات الأخبار المسائية في ذلك التوقيت من العام. وعلى مدى عدة سنوات ساعدني التصوير الفوتوغرافي على تحقيق هذا الحلم الذي كان يبدو لي مستحيلاً وبعيد المنال. ومن ذلك الوقت، سافرت إلى أرجاء البلاد المختلفة كل ربيع، حاملاً معي آلة التصوير لالتقاط صور الزهور عند تفتحها.

ولعل ما أدركته خلال هذا المشروع هو أن تفتح الأزهار في واقع الأمرلا يحدث بالضرورة في جنوب البلاد ثم ينتقل إلى الشمال تدريجياً. ففي بعض السنوات تزهر أشجار الكرز في طوكيو قبل إزهارها في كيوشو المتواجدة على بعد ما يقارب الـ ١٠٠٠ كيلومتراً جنوب غرب العاصمة. كما أن توقيت ومدة الإزهار يختلفا من عام إلى آخر إلى حد يثير الدهشة، وحتى بالنسبة لنفس الأشجار.

في الوقت الحالي يمكنك الحصول بسهولة على معلومات تفصيلية عن مكان وزمن الإزهار والتفتح في جميع أرجاء البلاد، ولكنه من المستحيل بالطبع التحكم في حالة الطقس. كما إن منظر التفتح الكامل لأزهار الكرز لهو أكثر من رائع، ولكنه قصير الأمد. فأحياناً أسافر خصيصاً لرؤية الإزهار في مكان معين، إلا أنه عند وصولي أكتشف أن وقت الإزهار قد انتهى في اليوم السابق. وثمة مشكلة أخرى ألا وهي أمطار الربيع. فإن كان حظك سيئاً يسبق وأن يقضي هطول الأمطار على كل شيء، مما يجبرك على الانتظار حولاً كاملاً والعودة في العام التالي مرة أخرى.

ويصعب تصوير أزهار الكرز والأشجار بصفة عامة. فالتقاط قوة الحياة والجلالة المنبثقة من الشجرة التي قد يفوق عمرها عقوداً أو قروناً من الزمن ليس بالأمر الهين على الإطلاق. وأنا معجب كل الإعجاب بالمصورين الذين يواجهون هذه المشكلة وجهاً لوجه. ولكن بالنسبة لي، فإن التفاعل الذي يحدث بين البشر والأزهار هو الذي يجعل الساكورا موضع اهتمام.

ولعل الاسئلة تنصب حول يا ترى ما الذي يجعل هذا الوقت من العام مثيراً لهذه الدرجة؟ وما هو دافع الشعب الياباني للتجمع تحت أشجار الكرز لتناول الطعام والشراب والمرح؟ كل ربيع أسأل نفسي هذه الأسئلة وأنا أسافر في البلاد محاولاً بعدستي التقاط المناظر الاجتماعية الفريدة الناجمة عن الساكورا عند إزهارها الكامل.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)

مياجيما تشو، هاتسوكاإتشي، محافظة هيروشيما.

حديقة هيروساكي، هيروساكي، محافظة آوموري.

كياماتشي دوري ، شيموجيو كو، مدينة كيوتو.

كوازو، كاموجن، محافظة شيزوأوكو.

مضمار ميزوساوا،أوشو، محافظة إيواتي.

ميهاروتشو، تاموراجون، محافظة فوكوشيما.

تشيدوريجافوتشي، تشيودا كو، مدينة طوكيو.

حديقة هيروساكي، هيروساكي، محافظة آوموري.

حديقة سايتوبارو، سايتو، محافظة ميازاكي.

إيواكوني، محافظة ياماجوتشي.

كونان، ميناتو كو، مدبنة كيوتو.

معبد إتسوكوشيما، مياجيما، هاتسوكاإتشي، محافظة هيروشيما.

أونسن يونوكامي، شيموجو، مينامي إيزوجن، محافظة فوكوشيما.

حوالي القصر الامبراطوري، تشيودا كو، توكيو.

من قطار في خط ساينوهونسن.

محطة أونسن يونوكامي، شيموجو، مينامي أيزوجن، محافظة فوكوشيما.

سيجو، سيتاجاوا كو، توكيو.

حديقة هيروساكي، هيروساكي، محافظة أوموري.