櫻花在日本人心中具有特殊的意義。櫻樹花開不僅告知春天的到來，古往今來，它還為人們帶來歡欣和希望。日本人緣何喜於年年聚在櫻花樹下，樂此不疲呢？追逐日本列島的櫻花前線，攝影師記錄下各地櫻花與人交織出的一道道亮麗的風景線。

希望和櫻花前線一同北上旅行的，不會只有我一人吧。能否將這般不可企及的心願重現於映像？抱著這種幻想，從幾年前開始，在櫻花爛漫的季節，我開始了在全國各地的拍攝工作。

進入拍攝後我才知道，櫻花未必是從南方逐漸北上順序盛開的。有時東京會早於九州，即便是同樣的櫻樹，每年的開花時間和花期也和我們預想的相差甚多。

最近因為有了相當詳細的開花資訊，令我們得益匪淺，但這並不意味著我們已經能夠控制天氣。我曾有過這樣的體驗：特意出行趕到目的地，卻被告知「昨天一下子全部凋零了」，於是只能呆望著樹上的綠枝嫩葉，茫然自失。還有，這一時期雨天意外地多，如果時機不巧，就只能再待翌年了。

包括櫻花樹在內的所有樹木，都是非常棘手的拍攝對象。要在照片中表現出樹齡幾十年、幾百年的樹木所煥發出的生命力、莊嚴氣氛、枝幹舒展挺拔的雄姿，實非容易之舉。所以這樣的拍攝工作極具挑戰性，但就櫻花而言，我希望拍出它與人交織而構成的景象。

為何一到這個季節，人們都變得心神不定、興致勃勃呢？為何日本人總是喜歡聚在櫻花樹下，樂此不疲呢？我每年抱著這樣的疑問，去追尋櫻花營造出的社會景觀，按下我的相機快門。

攝影、撰文：齋藤亮一

廣島縣廿日市市宮島町

青森縣弘前市 弘前公園

京都市下京區 木屋町通

靜岡縣賀茂郡河津町

岩手縣奧州市水澤區 水澤賽馬場

福島縣田村郡三春町

東京都千代田區 千鳥淵

青森縣弘前市 弘前公園

宮崎縣西都市 西都原公園

山口縣岩國市岩國

東京渡港區港南

廣島縣廿日市市宮島町 嚴島神社

福島縣南會津郡下鄉町大字湯野上湯野上溫泉

東京都千代田區 皇居周圍

山陽本線電車的窗外

福島縣南會津郡下鄉町大字湯野上湯野上溫泉

京都市左京區

東京都世田谷區成城

青森縣弘前市 弘前公園