El cerezo es un árbol especial para los japoneses. La floración del cerezo, que anuncia la llegada de la primavera, ha llegado al corazón de las personas desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué se reúnen los japoneses bajo los cerezos? Hemos buscado los paisajes, colmados de cerezos y gente, que se extienden por cada región del archipiélago japonés.

No creo que yo sea el único que quiere intentar hacer un viaje hacia el norte, siguiendo la línea de floración de los cerezos. ¿No se podrá conseguir un deseo inalcanzable como ése, aunque sea tan sólo en imágenes? Llevado por tal deseo, hace años que me muevo de un sitio a otro, durante la temporada de los cerezos.

Algo que comprendí desde que comencé a fotografiarlos, es que los cerezos no florecen necesariamente en orden, de sur a norte. Los cerezos de Tokio pueden florecer antes que los de Kyūshū, y el día y la duración de la floración de los árboles cambian según el año, más aún de lo que creemos.

Aunque cada vez tenemos información más detallada sobre esa floración, no podemos controlar el clima. Hay veces que, a pesar de haber salido de casa expresamente para ver los cerezos, me dicen que el día anterior los pétalos han caído todos de golpe, y lo único que puedo ver con estupefacción son esos pétalos tirados por el suelo. En otras ocasiones comienza a llover con fuerza sin previo aviso, y si no consigo calcular bien el tiempo me quedo sin ver los cerezos hasta el año siguiente.

Los árboles en general, no sólo los cerezos, son un tema fotográfico difícil. No se puede reflejar en una fotografía la solemnidad o la fuerza vital de un árbol que lleva decenas, cientos de años viviendo, o la sensación que producen sus ramas extendidas. Aunque aceptar ese reto y fotografiar un arbol así es algo maravilloso, a mí me gustaría retratar los cerezos, a los que me une un interés especial, en la relación con la gente que los rodea.

¿Por qué la gente se pone tan inquieta en esta época? ¿Por qué los japoneses se reúnen bajo los cerezos? Cada año, mientras me hago esas preguntas, disparo mi obturador para capturar el paisaje social que crean esos cerezos.

Imágenes y texto: Saitō Ryōichi

(Traducido al español del original en japonés)

Miyajima-chō, ciudad de Hatsukaichi, prefectura de Hiroshima

Parque Hirosaki, ciudad de Hirosaki, prefectura de Aomori

Calle Kiyamachi, distrito de Shimogyō, Kioto

Kawazu-machi, distrito de Kamo, prefectura de Shizuoka

Hipódromo Mizusawa, distrito de Mizusawa, ciudad de Ōshū, prefectura de Iwate

Miharu-machi, distrito de Tamura, prefectura de Fukushima

Chidorigafuchi, distrito de Chiyoda, Tokio

Parque Hirosaki, ciudad de Hirosaki, prefectura de Aomori

Parque Saitobaru, ciudad de Saito, prefectura de Miyazaki

Iwakuni, ciudad de Iwakuni, prefectura de Yamaguchi

Kōnan, distrito de Minato, Tokio

Santuario Itsukushima, Miyajima-chō, ciudad de Hatsukaichi, prefectura de Hiroshima

Yunokami Onsen (aguas termales), Yunokami, Shimogō-machi, ciudad de Minami Aizu, prefectura de Fukushima

Junto al Palacio Imperial, distrito de Chiyoda, Tokio

Desde un vagón de la línea de tren bala San’yō

Estación de Yunokami Onsen, Yunokami, Shimogō-machi, ciudad de Minami Aizu, prefectura de Fukushima

Distrito de Sakyō, Kioto

Seijō, distrito de Setagaya, Tokio

Parque Hirosaki, ciudad de Hirosaki, prefectura de Aomori