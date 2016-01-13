Contar hasta 17

Muchos hablantes de otros idiomas se encuentran por primera vez con los haiku en la escuela, donde aprenden que se trata de un poema de 17 sílabas, dividido en versos de 5, 7 y 5 sílabas. Y los japoneses suelen también pensar inmediatamente en 5-7-5 al escuchar la palabra “haiku”.

Pero existe una diferencia visual inmediata. Los haiku se escriben tradicionalmente en tres líneas en otros idiomas, pero en japonés aparecen en una sola línea. Originalmente se habrían escrito de forma vertical (de arriba a abajo), pero ahora suelen aparecer también de forma horizontal (de izquierda a derecha).

A continuación citamos como ejemplo un haiku atribuido a una poetisa llamada Den Sutejo (1634-1698) cuando contaba con tan solo seis años de edad. En él se describe el parecido de las huellas que deja sobre la nieve el calzado de madera rectangular geta con el número dos en kanji (ニ).

雪の朝二の字二の字の下駄の跡yuki no asa / ni no ji ni no ji no / geta no ato mañana nevosa—

las huellas de los zuecos parecen

el número dos.

Otra diferencia aparece en la forma de contar la estructura 5-7-5. En los haiku japoneses, en lugar de sílabas, los autores cuentan los on (sonidos), lo que normalmente es lo mismo que contar el número de kana.(*1) Por ejemplo, la propia palabra “ha-i-ku” consta de tres kana (は・い・く) u on, aunque se pronuncia con dos sílabas.

Vínculos estacionales

Otra característica esencial es la kigo (palabra estacional). En el poema de Den Sutejo es la nieve que simboliza el invierno. En el siguiente haiku de Masaoka Shiki (1867-1902), el caqui es una palabra estacional para el otoño. Y, por cierto, Hōryūji es el nombre de un famoso templo de Nara.

柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺kaki kueba / kane ga narunari / Hōryūji Muerdo un caqui y

suena la campana de un templo—

Hōryūji

La costumbre de incluir palabras estacionales se basa en el desarrollo del poema a partir de formas más antiguas, pero la profundidad añadida que proporcionan los vínculos incorporados ha ayudado a garantizar que las palabras conserven su lugar en el haiku estándar.

El saijiki, o diccionario de kigo, las divide en cinco listas que abarcan las cuatro estaciones y el Año Nuevo. A su vez, estas cinco listas se subdividen en listas de categorías como animales, plantas y actividades humanas relacionadas con cada periodo.

Ejemplos de palabras estacionales

Primavera hinamatsuri (festival de muñecas), uguisu (ruiseñor japonés), hibari (alondra), ume (flores de ciruelo), hana o sakura (flores de cerezo) Verano niji (arco iris), fūrin (campanillas de viento), yukata (atuendo informal), kingyo (carpa dorada), himawari (girasol) Otoño meigetsu (luna de cosecha), inekari (recolección del arroz), sanma (paparda), shika (ciervo), momiji (hojas de otoño) Invierno shimo (escarcha), tsurara (carámbanos), tsuru (grulla), kaki (ostra), mikan (mandarina) Año Nuevo kadomatsu (pinos de puerta de adorno), otoshidama (obsequios de dinero para los niños), hatsuyume (primer sueño), hatsumōde (primera visita al santuario), mochi (pastelitos de arroz)

Un poema de dos mitades

Otra característica esencial es la yuxtaposición de dos elementos. Tradicionalmente se utiliza una kireji o “palabra de corte” para conseguir esta división. Palabras como ya, kana, y keri resaltan esta yuxtaposición, pero a causa de las distintas sutilezas de su significado, los traductores las tratan de formas distintas. El haiku más famoso de todos, de Matsuo Bashō (1644-1694), incluye la palabra ya.

古池や蛙飛びこむ水の音furu ike ya / kawazu tobikomu / mizu no oto un viejo estanque—

se zambulle una rana;

ruido de agua

La palabra ya puede ser algunas veces tan solo una puntuación verbal que no se traduce a ninguna palabra en otro idioma; aquí se representa con un guión, pero algunos traductores han utilizado puntos suspensivos, punto y coma o incluso la han obviado.

Dejando a un lado la cuestión de cuál es la mejor manera de traducir kireji, pues no existe una respuesta sencilla ni satisfactoria, el haiku de Bashō se divide en dos claras imágenes o escenas. El estanque tranquilo y sereno entra en contraste con la acción y el sonido de la rana que se zambulle en él. Este tipo de yuxtaposición es fundamental en los haiku clásicos. Veamos el siguiente poema de Yosa Buson (1716-1784) en el que flores amarillas se contraponen al cielo crepuscular.

菜の花や月は東に日は西にna no hana ya / tsuki wa higashi ni / hi wa nishi ni flores de colza—

la luna al este y

el sol al oeste

Libres del 5-7-5

Algunos artistas se entusiasman por seguir las normas y convenciones, mientras que a otros les gusta romperlas. Esto sucede también en el mundo de los haiku. Así pues, mientras que las características citadas de estructura 5-7-5, palabra estacional y yuxtaposición a través de palabras de corte son los elementos de los haiku estándar, ha habido también personas innovadoras que las han cuestionado e ignorado a través de los años.

El propio término “haiku” no fue creado hasta 1892 por Shiki, aunque anteriores poemas hokku de Bashō y otros autores guardan suficientes similitudes para ser denominados popularmente como haiku en la actualidad. El hokku nació como la primera parte de un poema más largo que acababa tomando vida independiente gradualmente.

Desde que se introdujo el nuevo término, muchos autores han experimentado para forzar los límites del haiku y escribirlos sin palabras de corte ni palabras estacionales. Una idea generalizada es que un haiku sin palabra estacional es de hecho un senryū, una forma con un sentido más cómico de estructura 5-7-5 que surgió en el siglo XVIII. Pero esto es ignorar el haiku muki (sin estación), que pretende mantener el tono del haiku sin necesidad de referencia estacional.

Incluso la norma 5-7-5 no queda inmune. Su estructura permite un cierto margen de contoneo y un gran cantidad de haiku famosos son ligeramente irregulares. Pero el siguiente poema de Ozaki Hōsai (1885-1926), conocido por su haiku libre que rompía normas, utiliza solamente una estructura de 3-3-3. Es importante no olvidar estos casos atípicos cuando hablamos de haiku.

咳をしても一人seki o / shite mo / hitori incluso tosiendo,

estoy

solo