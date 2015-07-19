Кимоно – традиционная одежда японцев, японский национальный костюм. Юката – одна из разновидностей кимоно, изготовленная из тонкого и легкого материала. Она используется летом как повседневное платье и как одежда для отдыха. Современное общество живет в бешеном темпе, все реже появляется повод надеть именно кимоно, предпочтя его другой одежде. Но когда все-таки удается его надеть, сразу чувствуешь себя обновленным и начинаешь видеть мир иначе.

Национальный костюм, ставший одеждой для особых случаев

Словосочетание «японский национальный костюм» почти у всех, наверное, ассоциируется с кимоно. В наши дни японцы надевают кимоно в особых случаях – например, при вручении олимпийских медалей.

Чайная церемония и кимоно: традиционная сервировка чая

Национальный костюм надевают также во время свадебной церемонии и других семейных торжеств; его носят во время занятий традиционными искусствами, такими как чайная церемония или танцевальное искусство нихон-буё. Кимоно – рабочая одежда актёров театра Кабуки и театра Но, а также людей других традиционных профессий: синтоистских жрецов каннуси, буддийских монахов, гейш и чтецов ракуго. Уступив позиции обычного повседневного платья более функциональной европейской одежде, японский национальный костюм живет и здравствует в качестве маркера традиционной культуры.

Изначально словом кимоно (буквально «то, что надевают») обозначалась любая одежда. Но когда в середине XIX века в Японии началось активное заимствование западных обычаев, возникла потребность называть европейскую и японскую одежду по-разному, и слово кимоно стало общим названием для японской одежды. Но в узком смысле слова, кимоно – это длиннополое одеяние, доходящее до щиколотки. Существует немало его разновидностей: от церемониальных и выходных многослойных нарядов до легких летних юката. Различаются также и виды ткани, из которых шьют кимоно: шёлк, шерстяная ткань, хлопок, лён, в последнее время стали популярными, особенно в дождливую погоду, кимоно из синтетики, которая не требует такого сложного ухода, как натуральная ткань.

80% японцев надевали хотя бы раз, 40% имеют собственное кимоно

Согласно проведенному в 2011 году исследованию (ссылка на японском языке), около 80% опрошенных хотя бы раз в жизни надевали традиционный наряд, но лишь 40% ответили, что у них есть собственное кимоно. Темп современной жизни очень ускорился, и повод надеть национальное японское платье появляется нечасто – примерно половина опрошенных сообщили, надевают кимоно реже, чем раз в пять лет.

Традиционная японская одежда изготовляется из таммоно (так называют длинный цельный кусок ткани размером 0,36 х 12 м), которое раскраивается на несколько прямоугольных кусков, а потом сшивается определенным образом. Кимоно можно «утилизировать», например, подогнав под детский рост, перешить родительское кимоно в кимоно для ребенка. Так национальный костюм, сохраняя свою первозданную красоту, переходит по наследству из поколения в поколение, от родителей к детям.

Красочные таммоно

Современные реалии: кимоно напрокат и антикварные кимоно

Цены иногда пугают, но они могут очень сильно разниться в зависимости от типа материала, метода набивки, сложности узора и вышивки. Аксессуары к наряду подбираются соответственно обстоятельствам. Например, к церемониальному кимоно замужней женщины – томэсодэ – кроме пояса оби прилагается набор обязательных аксессуаров и сопутствующего гардероба, включающего 17 наименований: от нижней рубахи до веера.

Пояса оби, как и кимоно, могут очень сильно отличаться по качеству и внешнему виду. Кроме того, существует несколько десятков способов завязывания пояса – форма узла, к слову сказать, имеет большое значение и может полностью изменить впечатление, производимое нарядом в целом.

Гребень, заколки кандзаси, сандалии дзори и сумочка / К поясу оби прилагаются вспомогательные шнуры оби-дзимэ и оби-агэ

Антикварное кимоно столетней давности из шёлка мэйсэн

В прошлом дети учились у родителей, как правильно надевать кимоно, но в наше время этому обучаются на специальных курсах. Случай надеть кимоно выпадает редко, поэтому вместо того, чтобы держать такую дорогую вещь у себя дома, люди все чаще предпочитают обращаться в специальные пункты проката – там можно выбрать кимоно модной расцветки, а работники помогут клиенту надеть на себя это великолепие.

С другой стороны, антикварные кимоно тоже пользуются сейчас большой популярностью – они отличаются оригинальными искусными узорами, которые не встретишь в наши дни. Так что количество мастерских по перешивке кимоно постоянно растет. А некоторые молодые особы даже «европеизируют» старинные кимоно, украшая их рюшами и лентами и выбирая нетрадиционные сочетания узоров.

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Женщины в юката в японской традиционной гостинице рёкан

Танец бон-одори, фейерверки, люди с веерами, облаченные в юката – все это неотъемлемая часть японского летнего пейзажа, сезонные приметы.

Юката – лёгкое хлопковое или льняное кимоно, которое носят в основном летнее время, а также используют в качестве спального или банного халата . Считается, что предком юката было тонкое кимоно без подкладки юкатабира, которое придворные аристократы эпохи Хэйан (794-1185) надевали после того, как приняли ванну. А в наши дни, будь то традиционный рёкан или современный отель, – вселившийся в номер постоялец обязательно вместе с полотенцами и прочими банными принадлежностями обнаружит там юката.

Приметы лета: юката и круглый веер утива

Фейерверк на реке Сумида (ссылка на английском языке) в Рёгоку ежегодно привлекает около миллиона зрителей, многие из которых в ярких, красочных юката приходят полюбоваться двадцатью тысячами залпов, расцветающими один за другим прекрасными цветами в ночном небе. Во время региональных праздников, таких как Нэбута-мацури и Ава-одори, танцоры и носильщики паланкинов о-микоси устраивают праздничную процессию в одинаковых кимоно.

Юката сравнительно просто надевается, легко поддается стирке в домашних условиях, стоит недорого – в крупных магазинах одежды можно найти юката не дороже десяти тысяч йен. По сравнению с церемониальным кимоно этот тип традиционной одежды гораздо менее проблематичен. Во время опроса 2013 года среди женщин от двадцати до тридцати девяти лет около пятидесяти процентов опрошенных указали, что у них из есть дома юката.

По результатам анкеты для иностранных туристов (2010 год, ссылка на японском языке), подготовленной японским министерством туризма, кимоно и юката заняли второе место в списке «вещей, которые я бы больше всего хотел купить в Японии». Получается, для туристов юката – очень удобный сувенир. Если вы еще ни разу в жизни не примеряли юката, то почему бы вам не попробовать?

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Фотография к заголовку: Кимоно с длинными рукавами фурисодэ

Фотографии предоставлены:

Чайная церемония: Greg Foster

Антикварные кимоно, мастерская по перешиву: fishy+

Женщины в юката: Carol Lin