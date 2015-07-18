В праздник О-Бон зажигают огни мукаэби, указывающие духам предков путь в родной дом, делают им подношения и молятся за их благое посмертное существование. Наряду с новогодним периодом и весенними праздниками, О-Бон – время отпусков, когда многие японцы едут в родные места, чтобы проведать могилы предков и потанцевать праздничный танец бон-одори.

Дань уважения предкам

Традиции поминовения усопших существуют во всех странах мира, принимая свойственные данной культуре уникальные формы. Японский летний праздник о-Бон – это ежегодная встреча душ усопших предков, которые приходят в дом, и возможность отдать им дань почтения.

Даты данного праздника варьируются в зависимости от региона, однако в целом о-Бон принято праздновать в течение четырёх дней в августе (или в июле – для приверженцев старого стиля). О-Бон начинается встречей возвращающихся на землю душ предков 13 августа и завершается проводами 16-го числа. В эти дни принято посещать семейные могилы; в некоторых районах Японии праздник сопровождается традиционными танцами бон-одори. Большинство компаний предоставляет своим сотрудникам летние каникулы – о-бон-ясуми, создавая благоприятные условия для соблюдения древних традиций.

В буддизме о-Бон носит название урабонъэ, в синтоизме – бон-мацури. Источником праздника стала буддийская легенда об ученике Шакьямуни Будды, узнавшем о страданиях своей матери в аду «голодных духов» и решившим спасти её с помощью ритуала поминовения. Традиция пришедшего извне буддизма гармонично сплелась с культом почитания предков в духовной традиции Японии, и начиная с эпохи Эдо (1603-1868) о-Бон занял прочное место в жизни японцев, не уступая по значимости новогодним праздникам.

Атрибутика праздника

Чтобы души предков благополучно добрались до дома, 13-го числа у входа в дом положено зажигать приветственный огонь – мукаэби. Когда-то это был настоящий огонь, разжигаемый из стеблей льна, однако современная реальность внесла коррективы и в эту традицию – многие японцы встречают души предков, заботливо освещая им путь с помощью стилизованных электрических фонарей.

Мукаэби в городе Нумадзу (префектура Сидзуока): местные жители зажигают огоньки на берегу моря.

Для поминовения усопших в дни праздника о-Бон используется специальный домашний алтарь сёрёдана, по углам которого расставляют ветви молодого бамбука, соединённые верёвкой. Цветы физалиса, напоминающие по форме традиционный фонарик, имитируют приветственный огонь для возвращающихся душ. На алтарь помещается деревянная табличка с посмертным именем усопшего, перед ней располагаются сезонные овощи и фрукты, живые цветы и две самодельные фигурки – буйвол из баклажана и лошадь из огурца, с ногами из стеблей льна. Именно они служат «транспортом», перемещающим души предков во время о-Бон. Стремительный огуречный скакун поможет быстро вернуться в земной дом, а буйвол из баклажана неторопливо увезёт погостившие на земле души в иной мир.

Верные помощники – лошадь из огурца и буйвол из баклажана (фото ©JIJI Press)

16-го числа, в день проводов усопших, положено зажигать освещающий дорогу прощальный огонь (окуриби). Наиболее известный прощальный огонь – Годзан-но Окуриби (или Даймондзи-яки, костры в форме иероглифа дай – «большой») в Киото, превратившийся в один из крупнейших городских праздников, привлекает в город множество туристов. В некоторых регионах Японии принято спускать кораблики или фонарики с зажжёнными свечами вниз по реке, однако в последнее время эту красивую традицию критикуют защитники окружающей среды.

Праздник прощальных фонариков в городе Кинокава (префектура Вакаяма)

Посещение могил

Посещение кладбища

14 и 15 августа (в некоторых местах в июле), то есть в дни пребывания душ предков на земле, многие японцы проводят на малой родине, вблизи от семейных могил. В это время принято посещать кладбища, убираться на могилах, украшать их цветами и зажигать свечи, отдавая дань ушедшим родственникам.

Танцы бон-одори

Ещё один элемент праздника о-Бон – традиционные танцы бон-одори, также предназначенные для встречи, поминовения и проводов душ предков. Площадкой для исполнения танца могут служить буддийские храмы или городские площади. В наши дни бон-одори далеко не только один из ритуалов поминовения усопших, но и неотъемлемая часть летних праздников в различных местностях. Танцующие либо собираются в круг, двигаясь в такт под аккомпанемент японских барабанов (например, гудзё-одори в префектуре Гифу), или проходят шествием по улицам города (ава-одори в префектуре Токусима).

Традиционный танец не обязательно исполняется под традиционную мелодию. Судя по результатам опроса известного информационного сайта ORICON STYLE, рейтинг популярных мелодий для бон-одори возглавила изучаемая в школе песня народов северного острова Хоккайдо соран-буси, на втором месте - часто звучащая на бейсбольных и футбольных матчах Токио ондо, на третьем – мелодия из мультфильма о любимце детей коте-роботе Дораэмоне.

Танец бон-одори

В странах Южной Америки слово «бон-одори» вошло в лексикон местных жителей не менее прочно, чем «суси» и «караоке». Ежегодно в пригороде аргентинского города Ла-Плата проводится крупное мероприятие с участием более десяти тысяч человек. Облачённые в летнюю одежду юката аргентинцы японского, испанского и итальянского происхождения танцуют до самой ночи, гости фестиваля прогуливаются среди бесчисленных передвижных ресторанчиков и развлекаются.

BON ODORI 2013 La Plata

Простота и повторяющийся характер движений танца бон-одори делает его доступным для любого участника, а летний вариант кимоно – юката – становится дополнительным элементом, позволяющим ощутить себя причастным к атмосфере традиционной Японии. Хороводы под барабанную музыку и почитание предков – ещё одно связующее звено, объединяющее таких далёких и разных на первый взгляд жителей северного и южного полушарий нашей планеты.

Фотография к заголовку: Танец бон-одори

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Мукаэби в городе Нумадзу (префектура Сидзуока): местные жители зажигают огоньки на берегу моря. ©Batholith