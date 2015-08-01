这是点燃迎魂之火，迎接并祭祀先祖魂灵的仪式。盛夏的“盂兰盆”节和新年、黄金周连假一样，是一年中重要休假之一，期间，人们去扫墓，参加赛会，跳“盂兰盆舞”等。

供奉祖先的返乡之灵

世界各国以不同的形式来祭祀祖先之灵。日本的“盂兰盆节”是在夏天迎接并供奉祖先魂灵归来的一种仪式。

不同地区，祭祀仪式也不尽相同，但通常在阴历7月或8月13日“迎魂式”到16日“送魂式”的四天时间里举行，人们去扫墓祭拜祖先，有的地方还跳传统的“盂兰盆舞”。很多公司在8月的“盂兰盆节”期间还给员工放暑假。

“盂兰盆”节在佛教中称“盂兰盆会”，在神道里则叫“盆祭”。传说释迦牟尼的弟子为了解救堕入饿鬼道受苦的母亲而广设种种饮食，盛于盆器之中，虔诚地供养佛僧，以求摆脱苦报，“盂兰盆节”遂由此而来。它与日本的祭祖仪式相融合，江户时代（1603～1868年）以后发展成为和正月同等重要的一个国民习俗。

骑着黄瓜马回家，乘坐茄子牛返回黄泉

在13日的“迎魂式”上，为了让回家的祖先不至于迷路，人们在院子或家门口燃烧麻秆点燃“迎魂火”。本来“迎魂火”是点燃真火，但现在由于住宅防火等原因，很多家庭用电灯笼来代替“迎魂火”。

迎回家来的魂灵要用灵台供奉起来。传统的做法是，在灵台四角竖起竹竿并用绳子固定，挂上红色的灯笼果代表迎魂之火，祖先牌位摆放在灵台上，用应季蔬果、鲜花和“精灵马”等供奉。

“精灵马”是祖先往返于黄泉和人世时乘坐的马和牛，用黄瓜、茄子做成类似的形状，表达人们希望祖先骑上黄瓜马快快回家，坐上茄子牛缓缓归去的心情。

16日的“送魂式”要焚烧“送魂火”，表示为祖先照亮返回黄泉之路。旅游胜地京都的“大文字五山送火”就是盂兰盆节期间最著名的送魂仪式。有些地方还保留着传统的“放河灯”习俗，将小船和灯笼放流到河、海中，但有些地方考虑到环保问题，已经禁止了这种做法。