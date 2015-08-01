這是點燃迎魂之火，迎接並祭祀先祖魂靈的儀式。盛夏的「盂蘭盆（中元）」節和新年、黃金週連假一樣，是一年中重要休假之一，期間，人們去掃墓，參加賽會，跳「盆（盂蘭盆）舞」等。

供奉祖先的返鄉之靈

世界各國以不同的形式來祭祀祖先之靈。日本的「盂蘭盆（中元）節」是在夏天迎接並供奉祖先魂靈歸來的一種儀式。

不同地區，祭祀儀式也不盡相同，但通常在陰曆7月或8月13日「迎魂式」到16日「送魂式」的4天時間裏舉行，人們去掃墓祭拜祖先，有的地方還跳傳統的「盆（盂蘭盆）舞」。很多公司在8月的「盂蘭盆節」期間還為員工放暑假。

「盂蘭盆」節在佛教中稱「盂蘭盆會」，在神道裏則叫「盆祭」。傳說釋迦牟尼的弟子為了解救墮入餓鬼道受苦的母親而廣設種種飲食，盛於盆器之中，虔誠地供養佛僧，以求擺脫苦報，「盂蘭盆節」遂由此而來。它與日本的祭祖儀式相融合，江戶時代（1603～1868年）以後發展成為和正月同等重要的一個國民習俗。

騎著黃瓜馬回家，乘坐茄子牛返回黃泉

在13日的「迎魂式」上，為了讓回家的祖先不至於迷路，人們在院子或家門口燃燒麻稈點燃「迎魂火」。本來「迎魂火」是點燃真火，但現在由於住宅防火等原因，很多家庭用電燈籠來代替「迎魂火」。

迎回家來的魂靈要用靈臺供奉起來。傳統的做法是，在靈臺四角豎起竹竿並用繩子固定，掛上紅色的燈籠果代表迎魂之火，祖先牌位擺放在靈臺上，用應季蔬果、鮮花和「精靈馬」等供奉。

「精靈馬」是祖先往返於黃泉和人世時乘坐的馬和牛，用黃瓜、茄子做成類似的形狀，表達人們希望祖先騎上黃瓜馬快快回家，坐上茄子牛緩緩歸去的心情。

16日的「送魂式」要焚燒「送魂火」，表示為祖先照亮返回黃泉之路。旅遊勝地京都的「大文字五山送火」就是盂蘭盆節期間最著名的送魂儀式。有些地方還保留著傳統的「放河燈」習俗，將小船和燈籠放流到河、海中，但有些地方考慮到環保問題，已經禁止了這種做法。