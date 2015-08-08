“着物”是日本的传统服装，即和服。其中的“浴衣”，是指夏天穿的一种薄布轻便型和服，也当睡衣穿。在节奏紧张的现代社会，那些天天忙得焦头烂额的人们难得有机会去穿优雅的和服，而一旦穿上和服，便顿时觉得心情焕然一新。倘若你尚未体验过穿和服的滋味，何不尝试一下呢？

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盛装化的民族服装

着和服点茶

若问日本的传统服装是什么，首先想到的恐怕就是“和服”了吧，在日本人喜欢在喜庆的日子里穿上民族服装“和服”，就连奥运会的颁奖仪式上礼仪人员的着装也都是和服。

日本社会中每逢婚丧仪式或学习茶道和日本舞等传统文化的时候，通常都穿和服。和服还是歌舞伎、能等日本传统艺术的演员以及神职人员、僧侣、艺妓和落语家（日本的传统曲艺形式之一，类似于中国的单口相声——译注）的正式服装。虽然除了工作需要以外，和服已被实用性强的西服取代，不再是人们的日常服装，但这丝毫不会影响到它作为日本传统服装的地位。

日本人原来将衣服总称为“着物”，为了区别于幕府末期（19世纪）从西方引进的西服，于是将日式服装称做“和服”，狭义上指下摆至脚踝的长衫。从礼服到外出服、夏天的“浴衣”等等，和服的种类很多，料子也多种多样，除了丝、毛、棉、麻等天然质地以外，最近，易于保养的化纤质地的和服，作为雨天的着装也受到人们的欢迎。

八成的人，穿过和服；四成的人，有和服

2011年的调查显示，近八成的人穿过和服，近四成的人实际拥有和服。在繁忙的现代生活中，人们极少有机会穿和服，约半数的人称，“5年也不见得穿一次”，可想而知，人们穿和服的频率非常低。

和服通常用一块长约12m、宽约36cm的面料做成。先将面料剪成几个长方形后，再将它们组合缝制。父母的和服还能再次使用，等到孩子们长大成人后按照尺寸重新裁剪，即成一套新和服。就这样，由父母到子女，美丽的和服，代代相传。