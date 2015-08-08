「着物」是日本的傳統服裝，即和服。其中的「浴衣」，是指夏天穿的一種薄布輕便型和服，也當睡衣穿。在節奏緊張的現代社會，那些天天忙得焦頭爛額的人們難得有機會去穿優雅的和服，而一旦穿上和服，便頓時覺得心情煥然一新。倘若你尚未體驗過穿和服的滋味，何不嘗試一下呢？

盛裝化的民族服裝

著和服點茶

若問日本的傳統服裝是什麼，首先想到的恐怕就是「和服」了吧，在日本人喜歡在喜慶的日子裏穿上民族服裝「和服」，就連奧運的頒獎儀式上禮儀人員的著裝也都是和服。

日本社會中每逢婚喪儀式或學習茶道和日本舞等傳統文化的時候，通常都穿和服。和服還是歌舞伎、能等日本傳統藝術的演員以及神職人員、僧侶、藝妓和落語家的正式服裝。雖然除了工作需要以外，和服已被實用性強的西服取代，不再是人們的日常服裝，但這絲毫不會影響到它作為日本傳統服裝的地位。

日本人原來將衣服總稱為「着物」，為了區別於幕府末期（19世紀）從西方引進的西服，於是將日式服裝稱做「和服」，狹義上指下擺至腳踝的長衫。從禮服到外出服、夏天的「浴衣」等等，和服的種類很多，料子也多種多樣，除了絲、毛、棉、麻等天然質料以外，最近，易於保養的化學纖維質料的和服，作為雨天的著裝也受到人們的歡迎。

8成的人，穿過和服；4成的人，有和服

2011年的調查顯示，近8成的人穿過和服，近4成的人實際擁有和服。在繁忙的現代生活中，人們極少有機會穿和服，約半數的人稱，「5年也不見得穿一次」，可想而知，人們穿和服的頻率非常低。

和服通常用一塊長約12m、寬約36cm的面料做成。先將面料剪成幾個長方形後，再將它們組合縫製。父母的和服還能再次使用，等到孩子們長大成人後按照尺寸重新裁剪，即成一套新和服。就這樣，由父母到子女，美麗的和服，代代相傳。