Исторически в Японии свадебная церемония не ассоциировалась с той или иной религией, а вступление в брак расценивалось исключительно как возможность породниться семьями по договорённости. В этой связи главным действом бракосочетания считался приём, на который собирались родственники жениха и невесты. В наши дни многие молодожёны приносят клятву верности в церкви или синтоистском храме, после чего отправляются на традиционный банкет с участием родственников и друзей.

Широкий выбор на любой вкус

В современной Японии постоянно меняются как общие, так и частные проявления повседневной жизни – от модели общества и семьи до свадебных церемоний. В наши дни наиболее распространённым вариантом свадеб является проведение церемонии в соответствии с канонами той или иной религии, за которой следует приём (хироэн) в ресторане или банкетном зале.

В не очень далёком прошлом местом для свадебной церемонии служил дом жениха. Жених и невеста сочетались браком в присутствии своих родственников, а сама светская церемония рассматривалась исключительно как общественный обряд, предназначенный для углубления связей между породнившимися домами. Религиозный аспект появился в свадебной церемонии лишь около 100 лет назад.

Свадебная церемония по синтоистскому обряду

Японцы известны своим толерантным отношением к религии, и обычно они выбирают стиль свадебной церемонии вне зависимости от верований жениха и невесты. Наиболее популярны в современной Японии свадьбы по христианскому обряду (64,3%), светское бракосочетание на приёме в присутствии родственников (16,8%) и свадьбы в синтоистских храмах (16,7%)(*1). Некоторые новобрачные играют свадьбы по буддийскому обряду, или же ограничиваются формальной процедурой регистрации брака в администрации по месту жительства.

Кимоно в святилище или платье в церкви?

Чашечки для сакэ, используемые в обряде «сан-сан-кудо»

Свадебная церемония по синтоистским канонам проводится в главном святилище (хондэн) синтоистского храма. После обряда очищения (охараи) вступающих в брак ответственный за проведение церемонии священник уведомляет богов о заключении данного брака. Далее совершается обряд трёхкратного обмена чашечками с сакэ сан-сан-кудо («три-три-девять раз»), закрепляющий отношения между молодожёнами (во время обряда жених и невеста по очереди отпивают сакэ из 3 чашечек разного размера, при этом им полагается сначала дважды прикоснуться губами к каждой чашке и делать глоток только на третий раз, – прим. перев.) Церемония предусматривает такие ритуалы, как принесение молодожёнами клятвы верности и преподнесение богам веток священного дерева сакаки, являющегося своего рода связующим мостом между людьми и синтоистскими богами ками.

Нарядом для невесты служит белоснежное кимоно сиромуку, символизирующее чистоту и непорочность, красочное кимоно ироутикакэ, или же использовавшееся во время свадеб самурайских семей в эпоху Эдо расписное чёрное кимоно куробики фурисодэ. Жених надевает чёрную накидку хаори с гербами своего дома и брюки хакама в тонкую вертикальную полоску.

Во время свадебных церемоний, проводимых по христианскому обычаю в христианских церквях или специальных часовнях, расположенных при церемониальных холлах и гостиницах, новобрачные предпочитают гармонирующую с окружающей обстановкой одежду в европейском стиле – свадебное платье и фрак. Кое-кто венчается в настоящих церквях за пределами Японии. Выбор традиционно японского или европейского стиля свадьбы обусловлен не столько религиозными мотивами, сколько тем, в каком наряде – платье или кимоно – предпочтёт появиться невеста, а также от предполагаемого бюджета свадьбы.

Подарки новобрачным

В качестве способа вступления в брак без лишних затрат среди молодёжи в последнее время приобретают популярность так называемые «скромные свадьбы», когда бракосочетание отмечается в узком кругу родственников и близких друзей, приглашённых на приём в ресторане.

Церемония разрезания свадебного торта на приёме – первое совместное действие молодожёнов, символизирующее начало супружества

Зал для свадебного приёма

Нередко свадьба отмечается в несколько этапов – церемония, приём и неформальный банкет в тесном кругу, причём с разным составом гостей. Церемония бракосочетания проводится в присутствии ограниченного числа близких родственников и друзей, за ней следует официальный приём с участием большого количества приглашённых, включая коллег, партнёров по бизнесу и других людей, с которыми молодожёнов связывает чувство долга. Неформальный банкет зачастую представляет собой неофициальную вечеринку, проводимую на средства друзей новобрачных.

Одежда приглашённых не должна соперничать по цвету с белым платьем невесты, на проводимых в ресторанах свадебных церемониях и приёмах принят официальный дресс-код – костюм для мужчин и кимоно или официальный наряд для женщин. Неформальные банкеты для узкого круга друзей также считаются праздничным мероприятием, на котором желательно соблюдать дресс-код.

Обязательным атрибутом свадеб являются денежные подарки жениху и невесте. В некоторых районах Японии для участия в свадебном приёме гости делают специальные взносы, однако, судя по информации журналов свадебной индустрии, более распространённой практикой является вручение молодожёнам денежных подарков в специальных конвертах. Сумма денежного подношения составляет 24 000-30 000 йен от друзей и 47 000-65 000 йен от родственников(*2), причём в соответствии с правилами этикета в конверте должны лежать только заблаговременно полученные в банке новые купюры.

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