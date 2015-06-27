歷史上日本的婚禮少有宗教色彩，往往強調兩個家庭間因緣結合的意義，因此雙方親屬匯聚一堂舉辦「婚宴」是婚禮的主要儀式。最近許多新婚夫婦選擇在教會或神社宣誓結婚後再舉辦婚宴，並已成為日本婚禮的主流。

日益多樣化的婚禮

隨著日本社會和家庭結構的變化，婚禮也呈現出多樣化趨向。比較多見的，是新婚夫婦先到宗教設施舉行結婚儀式，然後在餐廳或飯店舉辦婚宴。

但直到不久前，日本的婚禮「祝言」還都是在新郎家舉行的，新郎新娘在雙方家人和親屬面前舉行儀式、宣布結婚，表示兩家人從此結緣，這是日本所謂的「人前」式婚禮。

婚禮原本是純粹的一種社會儀式，為其加入宗教元素，充其量不過是從百年前開始的。

神前式婚禮

最近的婚禮，新婚夫婦無關信仰而選擇教堂式（基督教式）婚禮的占64.3%，「人前」式婚禮占16.8%，「神前」式婚禮（在神社舉行婚禮——譯註）占16.7%(*1)，另有少數新人選擇佛教式婚禮或者不舉行婚禮只辦理行政手續登記結婚。

穿和服的「神前」式婚禮和穿禮服的教會式婚禮

交盃換盞用的酒杯

「神前」式婚禮在神社的正殿舉行，一開始由婚禮主持人——神職人員對新郎新娘做祓除以潔淨身體，向神報告兩人結為夫妻。接著，新郎新娘喝交盃酒、宣讀誓言，並為神供奉上象徵人神相連的楊桐等，共同完成一系列儀式。

新娘婚服通常是上下一身純白的「白無垢或是色彩鮮豔的和式罩衫，江戶時代武士家庭的婚服「黑引振袖」（黑底拖地長擺寬袖和服——譯註）也很受歡迎，新郎通常穿豎紋和服褲裙和帶有家徽的黑色和式外罩。

因鍾情於婚紗和燕尾服，許多新婚夫婦喜歡教堂式婚禮。儀式通常在基督教堂、婚禮大廳以及酒店的婚禮專用禮拜堂舉行。赴海外教堂舉行婚禮也很受歡迎。選擇純日式婚禮還是西式婚禮，大都不是因為宗教信仰，主要是由「新娘喜歡穿哪種禮服」、「婚禮的預算費用多少」來決定的。

婚宴禮金，2～3萬日圓

有些年輕人選擇不花錢的婚禮（稱樸素婚），只在餐廳招待親屬及親友，兼帶舉辦婚宴的「人前」式做法也很流行。

婚宴上新人一起切蛋糕

最近出現了婚禮、婚宴、二次會（正式宴會結束後再於別處舉行的宴會——譯註）分別招待不同來賓的例子。這種情況下婚禮一般只限親朋好友參加，婚宴則招待公司同事和平時有業務關係的客戶等，二次會通常在比較輕鬆隨意的地方舉行，一般主要是由新郎新娘的朋友以會費制的形式參加的聚會。

婚宴會場的情形

婚宴來賓一般要避免穿新娘婚紗的顏色——白色，在餐廳舉辦的非正規式婚禮和婚宴上，男賓通常也都穿西裝，女賓則穿禮服或和服等正裝出席，氣氛輕鬆的二次會仍然是祝福的宴會，所以男賓要穿西裝，女賓最好也穿正裝出席。

參加婚宴的來賓千萬不能忘記帶「禮金」給新郎新娘以示祝賀。有些地方舉辦會費制的婚宴。根據結婚資訊雜誌的調查，禮金金額，一般為朋友關係2.4～3萬日圓，親戚關係為4.7～6.5日圓(*2)。另外，一般作為常識，禮金要使用新鈔。