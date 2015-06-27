历史上日本的婚礼少有宗教色彩，往往强调两个家庭间因缘结合的意义，因此双方亲属汇聚一堂举办“婚宴”是婚礼的主要仪式。最近许多新婚夫妇选择在教会或神社宣誓结婚后再举办婚宴，并已成为日本婚礼的主流。

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日益多样化的婚礼

随着日本社会和家庭结构的变化，婚礼也呈现出多样化趋向。比较多见的，是新婚夫妇先到宗教设施举行结婚仪式，然后在餐厅或酒店的举办婚宴这种形式。

但直到不久前，日本的婚礼“祝言”还都是在新郎家举行的，新郎新娘在双方家人和亲属面前举行仪式、宣布结婚，表示两家人从此结缘，这是日本所谓的“人前”式婚礼。

婚礼原本是纯粹的一种社会仪式，为其加入宗教元素，充其量不过是从百年前开始的。

神前式婚礼

最近的婚礼，新婚夫妇无关信仰而选择教堂式（基督教式）婚礼的占64.3%，“人前”式婚礼占16.8%，“神前”式婚礼（在神社举行婚礼——译注）占16.7%(*1)，另有少数新人选择佛教式婚礼或者不举行婚礼只办理行政手续登记结婚。

穿和服的“神前”式婚礼和穿礼服的教会式婚礼

交杯换盏用的酒杯

“神前”式婚礼在神社的正殿举行，一开始由婚礼主持人——神职人员对新郎新娘做祓除以洁净身体，向神报告两人结为夫妻。接着，新郎新娘喝交杯酒、宣读誓言，并为神供奉上象征人神相连的杨桐等，共同完成一系列仪式。

新娘婚服通常是上下一身纯白的“白无垢或是色彩鲜艳的和式罩衫，江户时代武士家庭的婚服“黑引振袖”（黑底拖地长摆宽袖和服——译注）也很受欢迎，新郎通常穿竖纹和服裤裙和带有家徽的黑色和式外罩。

因钟情于婚纱和燕尾服，许多新婚夫妇喜欢教堂式婚礼。仪式通常在基督教堂、婚礼大厅以及酒店的婚礼专用礼拜堂举行。赴海外教堂举行婚礼也很受欢迎。选择纯日式婚礼还是西式婚礼，大都不是因为宗教信仰，主要是由“新娘喜欢穿哪种礼服”、“婚礼的预算费用多少”来决定的。

婚宴礼金，2～3万日元

有些年轻人选择不花钱的婚礼（称朴素婚），只在餐厅招待亲属及亲友，兼带举办婚宴的“人前”式做法也很流行。

婚宴上新人一起切蛋糕

最近出现了婚礼、婚宴、二次会（正式宴会结束后再于别处举行的宴会——译注）分别招待不同来宾的例子。这种情况下婚礼一般只限亲朋好友参加，婚宴则招待公司同事和平时有业务关系的客户等，二次会通常在比较轻松随意的地方举行，一般主要是由新郎新娘的朋友以会费制的形式参加的聚会。

婚宴会场的情形

婚宴来宾一般要避免穿新娘婚纱的颜色——白色，在餐厅举办的非正规式婚礼和婚宴上，男宾通常也都穿西装，女宾则穿礼服或和服等正装出席，气氛轻松的二次会仍然是祝福的宴会，所以男宾要穿西装，女宾最好也穿正装出席。

参加婚宴的来宾千万不能忘记带“礼金”给新郎新娘以示祝贺。有些地方举办会费制的婚宴。根据结婚信息杂志的调查，礼金金额，一般为朋友关系2.4～3万日元，亲戚关系为4.7～6.5日元(*2)。另外，一般作为常识，礼金要使用新钞。