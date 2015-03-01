Третий день третьего лунного месяца называется «Праздником цветения персика». Сейчас в Японии его отмечают 3 марта. В домах, где есть девочки, на специальной подставке выставляют кукол и молятся о здоровье и благополучии детей. Это древний праздник, и куклы для него известны во всём мире как яркий пример традиционного прикладного искусства.

Праздник, знаменующий приход весны

3 марта – особенный день для японских девочек. В Японии, под влиянием китайского учения об инь и ян, тёмном и светлом природных началах, при дворе с древних времён праздновали дни смены сезонов, сэкку. Всего таких праздников было пять – в седьмой день первой луны, третий день третьей луны, пятый день пятой луны, седьмой день седьмой луны, девятый день девятой луны. В эти дни проводили различные церемонии и готовили особую праздничную еду. От древних обрядов очищения, когда ритуальную нечистоту (болезнь и т. п.) переносили на бумажную фигурку, изображающую человека, а потом бросали её в реку, и связанных с этим развлечениям с куклами и происходит нынешний «Праздник кукол», хинамацури.

В старинной литературе упоминаются «кукольные игрушки» хиинаасоби, от которых и ведут своё происхождение хина-нингё – куклы, которых выставляют ко дню девочек. Что же касается названия «Праздник цветения персика», то третий месяц по солнечному календарю – это время цветения персика, а во многих восточноазиатских культурах персик считается деревом, которое способно отгонять злых духов, и его цветы используются для украшений в «День девочек». Таким образом, «Праздник цветения персика» для японцев неразрывно связан с образом весны и началом цветения деревьев.

Куклы для праздника как семейная ценность

Наиболее зрелищный обычай этого праздника – выставка кукол хина-нингё. В тех домах, где есть дети-девочки, на время праздника устанавливают ступенчатую подставку, покрытую красной войлочной подстилкой, на которой выстраивают набор красочно наряженных кукол, изображающих обитателей императорского дворца. Главные из кукол, выставленные на самом верху композиции, представляют императора и императрицу (или принца с женой-принцессой). Ниже ставят куклы трёх фрейлин, пяти музыкантов и т. п. Устанавливают кукол заблаговременно, за много дней, а убирают сразу же по окончании праздника, поскольку существует поверье, что если убрать кукол вовремя, девочки смогут быстро выйти замуж.

Наборы кукол называются хина-кадзари, кукольные украшения. Изначально они появились в культуре придворных кругов Киото, и в XVIII веке распространились по всей Японии.

Куклы, изображающие императора и императрицу

Когда в семье рождается девочка, приобретают такой набор кукол. Бывает, что кукол передают из поколения в поколение в семье, а иногда дают дочери в качестве приданого. Такие наборы занимают почётное место среди семейной утвари благодаря своей красоте и часто немалой цене. Некоторые старинные наборы имеют и значительную культурную ценность. И для девочек, и для их семей наборы хинакадзари очень дороги.

Впрочем, в последние годы стали популярны и наборы, которые не требуют особенного ухода, собранные и заключённые в стеклянный ящик, или упрощённые наборы из двух главных кукол. В качестве места, где представлены куклы на любой вкус, известен район Ивацуки г. Сайтама, в котором расположено более 50 магазинов, торгующих такими куклами.

«Кукольный квартал» в Ивацуки, г. Сайтама:

http://www.sainokuni-kanko.jp/eng/craftworks/056.html (на английском)

Празднование «Дня девочек»

Большая выставка кукол в г. Кацуура

На протяжении нескольких дней до и после 3 марта дети собираются, чтобы поесть праздничных блюд – тирасидзуси – «рассыпанные суси» (слой риса, на котором уложены кусочки рыбы, моллюсков, креветок, красная икра и другие продукты), суп из моллюсков хамагури, японские сладости хисимоти, хинаарарэ и т. п. В некоторых регионах до сих пор сохранился древний обычай бросания кукол в реку, чтобы избавиться от болезней и несчастий.

Поскольку этот праздник посвящён девочкам, то в японском обществе, которое часто называют патриархальным, он является поводом особо обратить внимание на женщин, и к этому дню проводят особенно много мероприятий, где главную роль играют женщины. Даже в наши дни, когда роль женщин в обществе растёт, 3 марта воспринимается не только как «Праздник девочек», но и имеет характер «дня женщин».

Фотографии предоставили:

Куклы, изображающие императора с императрицей:

Takashi .M

Праздник кукол в г. Кацуура:

Hideya HAMANO