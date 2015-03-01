3月3日的「雛祭」，又稱桃花節、女兒節、偶人節，有女兒的人家，在家中擺設人偶娃娃，以祈願女兒的健康成長。這是自古以來的傳統習俗，用於擺飾的人偶娃娃，是日本代表性的傳統工藝品。

報知春天的傳統習俗

3月3日是日本女孩子的節日「雛祭」，又被稱為女兒節、人偶節、桃花節。日本受到中國傳統的陰陽思想的影響，自古在宮廷中就有慶賀「五大節日」的習俗，「雛祭」就是其中之一。每個月，與日恰逢相同奇數時，即1月1日、3月3日、5月5日、7月7日和9月9日，被認為是一年中運勢最盛的五個日子，這一天，人們會精心準備食物，舉行各種活動以示慶祝。日本古時有一種風俗，是用紙剪出人物的形象「人形」，用來辟邪除穢，再加上孩子們有玩人偶的習慣，於是就形成了流傳至今的女兒節「雛祭」。

在古典文學中的「人偶遊戲」，主要是屬於女孩子的一種文化，因此日後就演變成祈願女孩子健康成長的活動「雛祭」。因為陰曆3月上旬正值桃花盛開的季節，東亞地區的人們認為桃花具有除惡驅邪的神奇力量，因此桃花是「雛祭」中不可缺少的裝飾。這樣，桃花時節的女兒節也成為了報知日本春天來臨的傳統習俗。

最精美華麗的家具什物

「雛祭」離不開人偶娃娃。有女兒的家庭節日前後都在家中陳飾著京都宮廷貴族和侍從裝束的精美小人偶。這些人偶，通常是節前早早擺飾，節日一過便趕緊收拾。因為傳說中，如過節後人偶娃娃不及時收起來，則會影響女孩子的婚期。雖然此說並無根據，但人們以此來祈願女兒將來早日出嫁。

人偶娃娃裏，必須有一對象徵皇族或高等貴族夫婦的人偶，除此之外通常還會加上三名宮女人偶和一個五人樂隊人偶等。這些人偶陳飾在鋪著緋紅色毛氈的階梯式臺子上，整套裝飾稱「雛飾」。這些人偶娃娃原本產生於京都宮廷文化，隨著時代變遷而推廣，18世紀在日本全國普及開來。

皇族裝束的夫婦人偶

一般家庭每逢女孩出世都會準備新的人偶。不過，也有的家庭是代代祖傳的，或是把人偶娃娃作為嫁妝送給出嫁女兒的。總之，人偶娃娃在日本家庭的家具什物中，是最為精美華麗且昂貴的物品之一，有不少古傳下來的還具有文物價值，無論對日本女性還是家庭來說，它們無疑是珍貴的「財寶」。

但是，據說近年很受歡迎，是整套裝在玻璃櫃裏的人偶娃娃以及僅有一對皇族裝束夫婦的人偶娃娃，這樣既省了擺飾時的麻煩，也便於節後收拾。另外，埼玉市岩槻區經營人偶娃娃的店鋪多達50家以上，是聞名遐邇的人偶之街。

埼玉岩槻人偶之街：Welcome to Saitama (Doll making):

http://www.sainokuni-kanko.jp/eng/craftworks/056.html (English)

女性日

「雛祭」節日活動本身，是在3月3日前後數天內舉行的。人們在家中擺飾人偶娃娃，孩子們歡聚在一起，吃五色「雛霰」（用糯米、大豆等做成的日式小零食——譯註）、散壽司、涼拌油菜花、蛤蜊清湯和菱形年糕等過節食品，用桃花作裝飾來慶祝一年一度的女兒節。

有的地區至今保留著用人偶娃娃辟邪除穢，到河裏「放流人偶」的古代習俗。

在被稱為男權主義的日本社會，由於這是一個難得的珍視女孩子的節日，因而許多女性當主角的活動都集中在3月3日這一天舉辦。在女性地位不斷提升，甚至被認為已超越了男性的今天，這個習慣也依然如故，所以，3月3日不僅僅只是「女兒節」，也具備了「女性日」的性質。

皇族裝束的一對人偶娃娃

Takashi .M

勝浦 大型「雛祭」

Hideya HAMANO