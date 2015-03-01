报知春天的传统习俗

3月3日是日本女孩子的节日“雏祭”，又被称为女儿节、偶人节、桃花节。日本受到中国传统的阴阳思想的影响，自古在宫廷中就有庆贺“五大节日”的习俗，“雏祭”就是其中之一。同一奇数的月与日，即1月1日、3月3日、5月5日、7月7日和9月9日，被认为是一年中运势最盛的五个日子，这一天，人们会精心准备食物，举行各种活动以示庆祝。日本古时有一种风俗，是用纸剪出人物的形象“人形”，用来辟邪除秽，再加上孩子们有玩人偶的习惯，于是就形成了流传至今的女儿节“雏祭”。

在古典文学中的“人偶游戏”，主要是属于女孩子的一种文化，因此日后就演变成祈愿女孩子健康成长的活动“雏祭”。因为阴历3月上旬正值桃花盛开的季节，东亚地区的人们认为桃花具有除恶驱邪的神奇力量，因此桃花是“雏祭”中不可缺少的装饰。这样，桃花时节的女儿节也成为了报知日本春天来临的传统习俗。

最精美华丽的家具什物

“雏祭”离不开人偶娃娃。有女儿的家庭节日前后都在家中陈饰身着京都宫廷贵族和侍从装束的精美小人偶。这些人偶，通常是节前早早摆饰，节日一过便赶紧收掉。因为传说中，如过节后人偶娃娃不及时收起来，则会影响女孩子的婚期。虽然此说并无根据，但人们以此来祈愿女儿将来早日出嫁。

人偶娃娃里，必须有一对象征皇族或高等贵族夫妇的人偶，除此之外通常还会加上三名宫女人偶和一个五人乐队人偶等。这些人偶陈饰在铺着绯红色毛毡的阶梯式台子上，整套装饰称“雏饰”。这些人偶娃娃原本产生于京都宫廷文化，随着时代变迁而推广，18世纪在日本全国普及开来。

皇族装束的夫妇人偶

一般家庭每逢女孩出世都会准备新的人偶。不过，也有的家庭是代代祖传的，或是把人偶娃娃作为嫁妆送给出嫁女儿的。总之，人偶娃娃在日本家庭的家具什物中，是最为精美华丽且昂贵的物品之一，有不少古传下来的还具有文物价值，无论对日本女性还是家庭来说，它们无疑是珍贵的“财宝”。

但是，据说近年很受欢迎的，是整套装在玻璃柜里的人偶娃娃以及仅有一对皇族装束夫妇的人偶娃娃，这样既省了摆饰时的麻烦，也便于节后收拾。另外，埼玉市岩槻区经营人偶娃娃的店铺多达50家以上，是闻名遐尔的人偶之街。

埼玉岩槻人偶之街：Welcome to Saitama (Doll making):

http://www.sainokuni-kanko.jp/eng/craftworks/056.html (English)

女性日

“雏祭”节日活动本身，是在3月3日前后数天内举行的。人们在家中摆饰人偶娃娃，孩子们欢聚在一起，吃五色“雏霰”（用糯米、黄豆等做成的日式小零食——译注）、什锦寿司饭、凉拌油菜花、蛤蜊清汤和菱形年糕等过节食品，用桃花作装饰来庆祝一年一度的女儿节。

有的地区至今保留着用人偶娃娃辟邪除秽，到河里“放流人偶”的古代习俗。

在被称为男权主义的日本社会，由于这是一个难得的珍视女孩子的节日，因而许多女性当主角的活动都集中在3月3日这一天举办。在女性地位不断提升，甚至被认为已超越了男性的今天，这个习惯也依然如故，所以，3月3日不仅仅只是“女儿节”，也具备了“女性日”的性质。

皇族装束的一对人偶娃娃

Takashi .M

胜浦 大型“雏祭”

Hideya HAMANO