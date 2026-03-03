Le 3 mars se célèbre le hina matsuri. Les familles qui ont une fille dressent dans leur maison un autel de poupées auquel on prête des vertus porte-bonheur, dont celle de maintenir les enfants du foyer en bonne santé.

Des poupées à exposer

Hina matsuri, également appelée « la fête des poupées », est célébrée le 3 mars. À l’approche de cette date, les familles ayant des filles exposent des hina ningyô, de somptueuses poupées censées exprimer leurs vœux de santé et de bonheur pour leurs filles. Ces figurines représentent les membres de la famille impériale et les courtisans lors d’un mariage à l’époque de Heian (794–1185) ; elles sont aussi traditionnellement associées au souhait d’un mariage heureux.

Les présentations à domicile vont d’un simple couple formé par l’empereur et l’impératrice (odairi-sama) à de fastueux ensembles disposés sur sept niveaux comprenant quinze personnages, dont trois dames de cour (sannin kanjo) et un groupe de cinq musiciens (gonin bayashi), ainsi que divers objets et accessoires de mariage, voire des palanquins ou des carrosses. De nos jours, les modèles compacts présentés sous vitrine, mieux adaptés aux espaces plus restreints des logements japonais modernes, sont devenus la norme. Le quartier d’Iwatsuki, dans la ville de Saitama, est l’un des principaux centres de production de poupées hina au Japon.

Les popuées peuvent aussi être exposées pour souhaiter un mariage heureux. (© Pixta)

Que déguster lors du Hina matsuri ?

Divers mets et boissons sont traditionnellement associés à cette fête, parmi lesquels :

Hishi-mochi : des gâteaux de riz (mochi) en forme de losange, superposés en trois couleurs — rose, blanc et vert. Selon une interprétation, ces teintes symbolisent respectivement la vie, la neige et les jeunes pousses des arbres.

Shiro-zake : une boisson blanche et trouble, sucrée, élaborée à partir de riz gluant et de kōji. Les enfants boivent de l’amazake, une version similaire sans alcool.

Hina-arare : des biscuits de riz multicolores, parfois disposés aux côtés des poupées. Dans la région du Kantô (Tokyo et ses préfectures environnantes), il s’agit le plus souvent de grains de riz soufflé sucrés, tandis que dans le Kansai (Osaka et ses préfectures environnantes), on trouve surtout des crackers ronds à base de riz gluant.

Chirashi-zushi : un plat de sushi composé de riz vinaigré garni d’ingrédients considérés comme de bon augure, tels que des crevettes et du lotus (renkon), disposés en surface.

Soupe aux palourdes : préparée avec une variété de palourde appelée hamaguri, elle est associée aux vœux de mariage. Cette symbolique vient du fait que les deux moitiés de la coquille s’emboîtent parfaitement, image d’une union conjugale harmonieuse.

Une soupe aux palourdes (à gauche) et le chirashi-zushi (© Pixta)

Dans le sens des aiguilles d’une montre : hina-arare, shiro-zake et hishi-mochi (© Pixta)

Les origines du Hina matsuri

Le troisième jour du troisième mois fait partie des cinq sekku, les fêtes saisonnières du calendrier traditionnel. Cette célébration trouve ses origines dans la Chine ancienne et est parfois appelée Momo no Sekku (« fête des pêchers »), en référence à la croyance chinoise selon laquelle les pêches (momo) possèdent le pouvoir de purifier et d’éloigner les esprits malveillants.

Au Japon, ces croyances ont donné naissance à la coutume d’utiliser des poupées comme substituts chargés d’absorber les impuretés spirituelles. Les poupées étaient ensuite déposées dans des eaux courantes afin que les souillures soient emportées par le courant. Dans certaines régions du Japon, on perpétue encore cette tradition en faisant flotter sur les rivières des poupées appelées nagashi-bina.

Par ailleurs, une autre coutume voulait que les jeunes filles de l’aristocratie de l’époque de Heian jouent avec des poupées en bois ou en papier. Ces deux traditions ont fini par se rejoindre pour donner naissance à la fête du Hina matsuri.

(Photo de titre © Pixta)